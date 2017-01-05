Однако, согласно решению Верховного суда, вынесенного недавно, исполнительная власть не имеет права приводить в действие статью 50 Лиссабонского договора, формально запускающую выход из ЕС, без одобрения парламента. Теперь правительство вынесет на обсуждение билль, за который должны будут проголосовать представители обеих палат. Явные противники выхода из ЕС в палате общин, в свою очередь, заявили, что не будут голосовать за развод с Брюсселем. В демарше приняли участие более 50 депутатов Шотландской партии независимости, а также несколько десятков законодателей-лейбористов.

Тут нужно пояснить, что в отличие от граждан Англии и Уэльса большинство шотландцев в минувшем июне на референдуме выразили желание остаться в Евросоюзе. Среди консерваторов в нижней палате против статьи 50 готов голосовать только Кен Кларк, экс-канцлер казначейства при премьере Джоне Мэйджоре.

В сумме это дает “бунтовщикам” 100-150 мандатов. И учитывая, что палата общин насчитывает всего 650 представителей, чтобы саботировать планы Кабмина, этого недостаточно. Вместе с тем поставить правительство в затруднительное положение способны две проблемы.

Данное прохождение закона в нижней палате может затруднить часть депутатов, поддерживающих выход страны из ЕС в принципе, но выступающих против нынешнего формата его реализации. Как утверждает Times, значительное количество законодателей собираются представить поправки к закону о запуске статьи 50.

Главная причина недовольства депутатов - отсутствие у Кабмина формального плана по переговорам с ЕС. Речь Мэй на прошлой неделе, в которой она изложила свой подход к Brexit, на их взгляд, неравноценна официальному плану правительства, а тезисы премьера не были вынесены на обсуждение в палате общин.

“Мы будем предлагать поправки, чтобы сделать процесс выхода максимально прозрачным, - отметил представитель Лейбористской партии по делам Brexit Кир Стамер. - Мы начнем с требования о публикации Белой книги или плана. Речь Мэй - это не... план, у нас должен быть на руках какой-то официальный документ, чтобы, исходя из указанных там тезисов, привлечь правительство к ответственности”.

“Никто из нас не хочет, чтобы правительство потерпело поражение, но, откажись оно от честной и обстоятельной дискуссии о содержательном плане, его ждут большие проблемы”, - предупредила депутат-консерватор Анна Соубри.

Отметим, что требование опубликовать Белую книгу поддерживает и межпартийный комитет нижней палаты по Brexit. Выступая в среду в палате общин, Мэй уступила таким просьбам, пообещав, что в скором времени подготовит Белую книгу, в которой изложит для парламента действия Кабмина в рамках Brexit.

Вместе с тем, как сообщает пресса, депутаты могут настоять и на других условиях, например, на том, чтобы правительство гарантировало проживающим в стране мигрантам из Евросоюза, что те сохранят свои нынешние права после развода Лондона и Брюсселя.

Ожидается, что палата общин приступит к обсуждению деталей выхода из ЕС уже на следующей неделе. Как сообщает Times, правительство надеется, что уже к 9 февраля билль будет одобрен нижней палатой и вынесен на рассмотрение палаты лордов. Кабмин планирует, что запуск статьи 50 будет одобрен обеими палатами к середине марта. Но главной проблемой правительства в палате общин станет поведение консерваторов, - пояснил в блоге аналитического центра Constitution Unit академик университетского колледжа Лондона Роберт Хэйзел. Большинство, которым обладает партия правительства в нижней палате, составляет всего 16 мандатов. Если в повестке будут фигурировать поправки, пользующиеся межпартийной поддержкой, отказ даже нескольких консерваторов придерживаться линии правительства чреват его поражением. Лондон - Алматы