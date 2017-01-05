Дело в том, что, отказавшись выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, председатель СДПГ и министр экономики Зигмар Габриэль предложил на эту должность бывшего главу Европарламента Мартина Шульца. Это стало на этой неделе политической сенсацией.

Вопреки всем прогнозам Габриэль отказался баллотироваться на пост федерального канцлера на выборах в бундестаг-2017. Вместо него соперничать с лидером консервативного блока ХДС/ХСС в схватке за руководство страной президиум СДПГ в пожарном порядке в среду поручил Шульцу, который всего несколько дней назад перестал руководить Европарламентом. Шульц заменит Габриэля также на посту лидера партии, для чего будет созван ее внеочередной съезд.

Одновременно Габриэль переходит на освобождающийся в связи со скорым избранием Франк-Вальтера Штайнмайера президентом ФРГ пост министра иностранных дел. Предположительно он будет уже в пятницу в бундестаге приведен к присяге на этой должности. Между тем руководство МИДа еще в начале недели считалось закрепленным за Шульцем, который ранее заверил прессу, что не претендует на канцлерство.

Ну а вместо Габриэля министром экономики и энергетики намечена Бригитта Циприс. В нынешней коалиции она является парламентским статс-секретарем этого ведомства, а в 2002-2009 годах была министром юстиции ФРГ.

Напомним, что все это происходит в год региональных и федеральных выборов. Причем “на переправе”, поскольку до голосования 24 сентября в бундестаг уже меньше восьми месяцев. Удивительно также, что столь судьбоносные решения о лидере СДПГ принимались не только в секрете от партии, но, по-видимому, и от руководства.

Генсек СДПГ Катерина Барлей в понедельник заверяла прессу, что все идет по графику и кандидат в канцлеры будет объявлен 29 января в 13 часов. А председатель партийной фракции в бундестаге еще после полудня во вторник тоже говорил журналистам, что им придется потерпеть еще пару дней, а через два часа смущенно оправдывался, что не знал о выходе журнала Stern с портретом на обложке и интервью Габриэля под заголовком “Отставка”. В нем он объявляет, что не смог бы добиться успеха на выборах, считая, что кандидатура Шульца предпочтительнее.

Политический Берлин ошарашен. При всем политическом опыте, полученном за годы председательства в Европарламенте, в самой Германии Шульц на политической сцене новичок. В руководстве партии не был, депутатом бундестага не является. В качестве кандидата в канцлеры он был представлен фракции СДПГ только в понедельник днем.

Кроме короткого заявления, что на выборах намерен заострить проблему социальной справедливости, его линия пока не ясна. Правда, говорят, что Шульц - хороший оратор, способный “убедить даже монахиню покинуть монастырь”. В соперничестве с Ангелой Меркель это козырь.

Шульцу 61 год. Он младший из пяти детей полицейского чиновника Альберта Шульца. Родился и детство провел в небольшом местечке Вюрзелен на стыке немецкой, бельгийской и нидерландской границ. Учился в гимназии, прошел практику книготорговца и открыл собственный книжный магазин.

В 14 лет Шульц уже член СДПГ, в 24 года - член горсовета Вюрселена, а в 31 год - бургомистр этого города. В юности увлекался футболом, мечтал стать профессионалом, но помешала сломанная нога. Одно время страдал от алкоголя, но преодолел зависимость и уже 36 лет его не употребляет.

Столь же решительно “завязал” с курением. Политическая карьера открылась перед ним в 1999 году с избранием депутатом Европарламента, где в 2004-м возглавил социалистическую фракцию. Карьерный апогей наступил в 2012 году, когда Шульц стал председателем Европарламента.

В любом случае, такая неожиданная кадровая рокировка в Берлине вызывает, по меньшей мере, удивление у местной прессы и наблюдателей.