Нелишне отметить, что подобные упреки звучали уже не раз то от американских ученых, то от главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Даже экс-президент США Барак Обама не смог удержаться от подобных заявлений, например, на саммите “большой двадцатки” в 2010 году в Сеуле.

На этот раз Наварро обрушился на Берлин с аналогичными обвинениями и подытожил в интервью британской газете Financial Times, что Германия является главным препятствием для заключения торгового соглашения Америки с Европейским союзом.

Этот, явно продиктованный стремлением атаковать главного конкурента в Европе, выпад Вашингтона встретил, однако, ответный демарш из Берлина. Немцы в довольно резкой форме обвинили американскую сторону фактически в непонимании механизма функционирования денежной политики в ЕС, где Европейский центробанк играет независимую от каких-либо правительств роль. Намек при этом был явный - на то, что финансовая политика США строится, мягко говоря, на других принципах.

По оценке немецкого министерства экономики, позитивный торговый баланс Германии отражает высокую конкурентоспособность и технологическое превосходство немецких производителей над конкурентами. Кроме того, подобному позитивному развитию торгового баланса способствовало падение цены на нефть, считают в министерстве.

По данным немецкого исследовательского института IFO, позитивный баланс Германии в торговле и движении капитала с иностранными государствами в 2016 году достиг 300 миллиардов долларов. Причем 44 процента этой немецкой чистой прибыли приходится на бизнес с США и Великобританией.

Америка же, по данным того же института, в истекшем году получила убытки в размере 478 миллиардов долларов, став, таким образом, страной с самым высоким платежным дефицитом в мире.

Вслед за министром экономики Германии в словесную перепалку вступила канцлер Ангела Меркель, которая категорически отвергла обвинения Вашингтона в том, что Берлин использует низкий курс евро для получения нечестных торговых преимуществ на международном рынке перед партнерами.

Выступая на пресс-конференции во время своего визита в Швецию, Меркель подчеркнула, что ее страна всегда выступала за независимую политику европейского Центробанка, так же, как делал Центробанк Германии до введения евро. Кроме того, канцлер Германии как бы намекнула на то, что уже не впервые американские официальные лица, стремясь оправдать свои промахи и ошибки, обвиняют немецкий бизнес в том, чего он не делал и не делает.

Конечно же, Европейский центробанк оказал существенное влияние на падение курса евро. Он проводит политику нулевой базовой ставки, на которую, кстати, больше всего жалуются именно немецкие вкладчики. За счет покупки облигаций он вливает колоссальные суммы в экономику, чтобы выиграть время для отвергающих реформы стран, таких как Франция, Италия и другие, а возможно, даже отсрочить их банкротство. Естественно, этот наплыв денег давит на курс евро, вопросов нет.

При этом удешевление немецких товаров на мировом рынке - побочный эффект очень мягкой денежной политики, но оно никогда не было мотивом ЕЦБ. К тому же немецкие производители ни при каких обстоятельствах не полагались исключительно на преимущества обменного курса. Им уже приходилось переживать времена, когда за один евро давали доллар 65 центов, из-за чего продукты, идущие на экспорт, были почти на 65 процентов дороже, чем сегодня.

По большому счету, США также внесли свой вклад в укрепление доллара и ослабление евро. Еще год назад валютный паритет доллара и евро уже виднелся на горизонте. Однако когда Федеральная резервная система (ФPС) США приостановила повышение процентной ставки, евро опять смог набрать воздуха и окрепнуть.

В декабре 2016-го ФPС все же повысила процентную ставку и объявила как минимум о трех аналогичных шагах на текущий год. Так что глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен точно так же давит на евро, как и глава ЕЦБ Марио Драги. И вполне возможно, что в будущем евро упадет даже ниже паритета с долларом.

Открытым остается вопрос, как долго валютный курс продержится на нынешнем уровне и какими могут быть его последствия в средней и долгосрочной перспективе. На руку затяжного периода слабого евро играет кредитно-денежная политика Европейского центробанка.

То, что в Вашингтоне озабочены из-за отрицательного торгового баланса Америки, понятно. Причина не только в обменном курсе, но и в сильном спаде в потреблении в США, и в готовности жить в долг. По факту госдолг США только за последние восемь лет увеличился почти на десять миллиардов долларов.