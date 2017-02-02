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Санкции против Америки? Мир

Депутат Свен Гиегольд 

 

В целом, по оценке европейских налоговиков, на земле существуют 92 государства, в которых можно укрыть свои деньги от налогов и налоговое законодательство которых можно обозначить как проблематичное. Как “выяснилось”, среди них наряду с Панамой и Сингапуром находятся и США.
Особенно большую озабоченность у налоговых органов европейского сообщества вызывает американский штат Делавэр, считающийся налоговым оазисом. Пока европейские налоговики намерены вступить в “налогово-политический” диалог с властями названных стран. Он продлится, скорее всего, до конца года, и только затем ЕС сможет окончательно оформить список налоговых оазисов.
Тем не менее депутаты Европарламента уже приветствовали решение начать расследование в отношении США. Депутат Свен Гиегольд от партии “зеленых” отметил на этой неделе в своем выступлении, что “в отдельных американских штатах разрешают владельцам счетов оставаться анонимными и этим они облегчают им уклонение от налогов и отмывание сомнительных доходов. А американское правительство отказывается от обмена данными по налогам с международным сообществом”.
К критериям, по которым европейские налоговики будут заносить другие страны в “черный список”, относятся отсутствие прозрачности действующей налоговой системы, наличие налоговых предпочтений для фирм и отсутствие налогообложения компаний. Двух из этих трех критериев будет достаточно, чтобы внести страну в “черный список” проблематичных государств.
Впрочем, “зеленый” депутат парламента критиковал и некоторые государства ЕС, которые, по его мнению, ведут себя непоследовательно в отношении налоговых оазисов. К ним он отнес Люксембург, Ирландию и все еще остающуюся в ЕС Великобританию. По его словам, Лондон пытается сохранить свои территории Джерси и Гернси как налоговые оазисы, прежде чем покинуть ЕС.
Известно, что Европейский совет как высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран - членов ЕС, разослал письма подозреваемым государствам с требованием уточнить свою позицию в отношении отдельных аспектов их налоговой политики. Среди этих государств, судя по всему, находятся и США.
До июля планируется провести переговоры с этими государствами, а потом принять решение об окончательном списке налоговых “грешников” и о санкциях в отношении их. Однако, несмотря на то, что в Америке уже давно существует довольно либеральный режим в сфере экспорта и импорта капитала, включая прямые инвестиции, кое-какой контроль всегда сохранялся.
В частности, такой контроль осуществляет комитет по иностранным инвестициям в США (The Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS). Комитет входит в систему американского Министерства финансов, координирует работу чиновников ряда ведомств, включая представителей Пентагона и Госдепартамента. Комитет имеет право запрещать инвестиционные сделки по соображениям национальной безопасности. Запреты могут распространяться также на дочерние компании и филиалы неамериканских компаний, зарегистрированных и действующих в США.
Однако насколько этот контроль распространяется на такие штаты, как Делавэр, в Брюсселе до сих пор не ведают, и это вызывает там сильное беспокойство. И еще один любопытный аспект во всей этой коллизии: а что будут представлять собой эти санкции ЕС против США, если они все-таки будут введены? Сейчас об этом гадают все крупные финансовые и экономические издания Запада.
Одной из мер Брюсселя, скорее всего, станет ограничение или и вовсе запрет на финансовые операции с компаниями и финансовыми структурами, имеющими юридический адрес в офшорных американских зонах. Другой мерой называется требование Евросоюза к Вашингтону предоставить информацию о европейских компаниях, которые укрывают свои доходы в этих зонах.
Подобную практику ввел, надо заметить, сам Вашингтон, когда потребовал несколько лет назад от швейцарских банков предоставить информацию об американских компаниях и частных лицах, которые имеют свои активы в банках конфедерации. Американцы обосновали это тем, что размещение этих активов было сделано, по их мнению, в обход именно американских законов. А то, соблюдалось ли при этом законодательство самой Швейцарии, американцы в расчет не брали.
Чем же закончится эта история с возможными санкциями против Вашингтона, пока сказать непросто. Но можно предположить, что закончится она компромиссом и особого вреда американским офшорным зонам не нанесет. Слишком уж сильны позиции США на мировом финансовом рынке, и эта позиция обусловлена, конечно же, монопольной ролью Вашингтона по “обеспечению” всего мира основным платежным средством в виде американского доллара.

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Просмотрено: 331 раз Просмотров: 331 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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