АФРИКАНСКАЯ ДИЕТА
Подробнее >>>
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЙ НАДО ВЕРНУТЬ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Арест идеолога терроризма Мир


Ссылаясь на пакистанского чиновника, информационные агентства передали, что, поместив Саида под домашний арест, Пакистан думал прежде всего о том, как бы не попасть в число стран, чьи граждане значатся в списке, препятствующем въезду в США.
Страх стал фактором, заставившим пакистанские власти ограничить свободу фанатика, на котором лежит немалая доля ответственности за трагедию в Мумбае.
Индия требовала его наказания с тех пор, как 10 боевиков из Пакистана переправились в город на лодке и убили 166 человек. Они творили расправу над беззащитными людьми несколько дней. Расстреливали пассажиров на вокзале, в двух гостиницах и еврейском центре. Нападение поставило Пакистан и Индию, страны, обладающие ядерным оружием, на грань войны.
Саид основал воинственную группировку LeT, что можно перевести с урду как “ополчение чистых”. Главной целью считается освобождение Кашмира от Индии. Организация создала несколько тренировочных лагерей в той части Кашмира, которую контролирует Пакистан. Она устраивала теракты не только в Индии, но и в самом Пакистане.
Организация признана ООН террористической. Запрещена в США, ЕС, Британии, Пакистане, Индии, России. Чтобы избежать преследований, сменила вывеску, назвала себя благотворительной.
Задержание Хафиза Саида - это результат давления не только США, но и Индии. Но совершенно очевидно и то, что пакистанское руководство рассчитывает также получить какую-то выгоду в своих отношениях с США. У Пакистана сейчас очень большая озабоченность, какую линию будет проводить новая американская администрация в отношении Исламабада и всего региона.
Что же касается индийцев, то они давно требовали привлечь Саида к ответу. Хотя он не возглавляет боевую группировку, а как бы идеологически патронирует ее. Есть и еще одна организация в Пакистане, которая, как считают в Дели, устраивает теракты против Индии. Исламабад ее не преследует.
При этом индийцы давно пытались убедить мир, что Пакистан потворствует терроризму. Поскольку Вашингтон оказывает прессинг на мусульманские страны, Исламабад пытается вывести из-под него Пакистан. Тем не менее обстановка на индийско-пакистанской границе остается напряженной. В среду сообщалось о перестрелке.
Возможно, помещая Хафиза Саида под домашний арест, то есть применяя довольно мягкую меру, пакистанские власти хотят прощупать общественное мнение. Они могут потом сказать американцам: “Мы-то готовы преследовать этого деятеля, но общественность не поддерживает такие шаги”.
Помимо Саида под домашний арест полиция посадила и четверых его единомышленников. Как и ожидалось, сторонники исламистской организации устроили демонстрацию протеста, перекрыв автомобильное движение на одной из центральных улиц Лахора.
На момент выхода этого номера в свет официальной реакции Дели на задержание идеолога террора не поступало. Однако индийская газета Hindustan Times напоминает, что LeT - это рука межведомственной разведки Пакистана. И потому ситуация в Южной Азии не улучшится, пока пакистанское правительство не предпримет решительных мер против террористических группировок.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 327 раз Просмотров: 327 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Февраль 2017 (32)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390