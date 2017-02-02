

Ссылаясь на пакистанского чиновника, информационные агентства передали, что, поместив Саида под домашний арест, Пакистан думал прежде всего о том, как бы не попасть в число стран, чьи граждане значатся в списке, препятствующем въезду в США.

Страх стал фактором, заставившим пакистанские власти ограничить свободу фанатика, на котором лежит немалая доля ответственности за трагедию в Мумбае.

Индия требовала его наказания с тех пор, как 10 боевиков из Пакистана переправились в город на лодке и убили 166 человек. Они творили расправу над беззащитными людьми несколько дней. Расстреливали пассажиров на вокзале, в двух гостиницах и еврейском центре. Нападение поставило Пакистан и Индию, страны, обладающие ядерным оружием, на грань войны.

Саид основал воинственную группировку LeT, что можно перевести с урду как “ополчение чистых”. Главной целью считается освобождение Кашмира от Индии. Организация создала несколько тренировочных лагерей в той части Кашмира, которую контролирует Пакистан. Она устраивала теракты не только в Индии, но и в самом Пакистане.

Организация признана ООН террористической. Запрещена в США, ЕС, Британии, Пакистане, Индии, России. Чтобы избежать преследований, сменила вывеску, назвала себя благотворительной.

Задержание Хафиза Саида - это результат давления не только США, но и Индии. Но совершенно очевидно и то, что пакистанское руководство рассчитывает также получить какую-то выгоду в своих отношениях с США. У Пакистана сейчас очень большая озабоченность, какую линию будет проводить новая американская администрация в отношении Исламабада и всего региона.

Что же касается индийцев, то они давно требовали привлечь Саида к ответу. Хотя он не возглавляет боевую группировку, а как бы идеологически патронирует ее. Есть и еще одна организация в Пакистане, которая, как считают в Дели, устраивает теракты против Индии. Исламабад ее не преследует.

При этом индийцы давно пытались убедить мир, что Пакистан потворствует терроризму. Поскольку Вашингтон оказывает прессинг на мусульманские страны, Исламабад пытается вывести из-под него Пакистан. Тем не менее обстановка на индийско-пакистанской границе остается напряженной. В среду сообщалось о перестрелке.

Возможно, помещая Хафиза Саида под домашний арест, то есть применяя довольно мягкую меру, пакистанские власти хотят прощупать общественное мнение. Они могут потом сказать американцам: “Мы-то готовы преследовать этого деятеля, но общественность не поддерживает такие шаги”.

Помимо Саида под домашний арест полиция посадила и четверых его единомышленников. Как и ожидалось, сторонники исламистской организации устроили демонстрацию протеста, перекрыв автомобильное движение на одной из центральных улиц Лахора.

На момент выхода этого номера в свет официальной реакции Дели на задержание идеолога террора не поступало. Однако индийская газета Hindustan Times напоминает, что LeT - это рука межведомственной разведки Пакистана. И потому ситуация в Южной Азии не улучшится, пока пакистанское правительство не предпримет решительных мер против террористических группировок.