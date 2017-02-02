Ранее политики из стана ШНП преследовали цель оставить Шотландию в составе Евросоюза, несмотря на решение большинства британцев покинуть блок. На референдуме 23 июня за Brexit проголосовали 52 процента всех избирателей Соединенного Королевства, 48 процентов выступили против. Однако Шотландия высказалась категорически против выхода Британии из ЕС (62 к 38 процентам).

Для ШНП, располагающей в региональном парламенте в Холируде (район Эдинбурга) большинством мандатов, выход Британии из Евросоюза стал новым окном возможностей для отделения Шотландии от Соединенного Королевства. Еще летом лидер националистов первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила результат плебисцита “демократически неприемлемым”, пообещав бороться за сохранение членства региона в ЕС, даже если это вызовет разрыв унии с остальным королевством.

И вот в минувшую среду во время дебатов в Палате общин по законопроекту о Brexit такой же ультиматум центральному правительству предъявил депутат из ШНП Иан Блэкфорд.

Однако, как сообщила The Times со ссылкой на руководство партии, ШНП внезапно решила пересмотреть свои планы. Это произошло на фоне неутешительных для националистов результатов социологических исследований. Так, по данным опросов, проведенных компанией Panelbase для The Sunday Times, 51 процент шотландцев выступают против самой идеи провести второй референдум о независимости Шотландии. Доля сторонников отделения от Британии среди жителей региона и вовсе находится на отметке 27 процентов.

Между тем присоединение к Евросоюзу не поддерживает 31 процент тех, кто голосовал за обретение Шотландией независимости в 2014 году. В свете этого ШНП готова изменить политический курс и предложить сценарий, при котором независимая Шотландия не стремилась бы остаться в Евросоюзе. Партия Стерджен вот-вот объявит, что хочет добиться ассоциированного членства в структурах Евросоюза наподобие того, каким пользуется Норвегия. В этом случае, по замыслу националистов, ШНП не потеряет сторонников среди евроскептиков. Вдобавок “норвежский” вариант оставляет за Эдинбургом контроль над рыболовным хозяйством.

Как отметила в частной беседе Алекс Гринбоу, руководитель Центра национальных исследований Оксфордского университета, выход Шотландии из состава Соединенного Королевства может быть чреват для региона нежелательными экономическими последствиями.

“С этой точки зрения Шотландии невыгодно выходить из единого рынка Великобритании, потому что она продает своих товаров на территории Британии в четыре раза больше, чем она продает в страны ЕС”, - сказал эксперт.

Об этом, судя по всему, помнят и в Эдинбурге. Ведь “норвежский” вариант сохраняет для шотландцев потенциальную возможность торговать с Британией на выгодных условиях.

Напомним, что, согласно Таможенному союзу ЕС, входящие в него страны договариваются о единых внешних пошлинах на товары из третьих стран и не могут вести торговую политику самостоятельно. Тем не менее, будучи участником единого европейского рынка, Норвегия не входит в Таможенный союз. Если независимая Шотландия пойдет по тому же пути, это даст ей шансы добиться с Британией выгодной торговой сделки: ведь, как заявила премьер-министр Тереза Мэй в своей речи о Brexit (мы писали об этом две недели тому назад), Лондон не останется в Таможенном союзе.

Таким образом, ШНП намерена представить шотландцам план независимости, при котором они могут убить сразу двух зайцев: добиться выгодного экономического сотрудничества с ЕС в рамках единого рынка и заключить сделку о свободной торговле с Британией. Лондон - Алматы