Хотя в Польше действует упрощенная система трудоустройства также для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Молдавии и Грузии, именно украинцы едут туда работать чаще всех (97 процентов от общего числа мигрантов).

По мнению экономистов, украинские мигранты не только “замораживают” оплату труда на низком уровне, но и “портят” условия труда: работодатели не считают нужным улучшать эти условия для своих работников, так как недовольных поляков всегда можно заменить согласными на все украинцами. Польский экономист доктор Чезарий Мех называет это “ловушкой среднего заработка”: найти полякам работу, оплачиваемую выше среднего, становится все сложнее.

Первоначально предполагалось, что наплыв рабочей силы с Украины компенсирует Польше нехватку трудовых ресурсов после того, как сотни тысяч молодых поляков эмигрировали на Запад (в 2015 году в странах Западной Европы проживало около двух миллионов поляков). При этом просматривается прямая связь между численностью прибывающих украинцев и количеством поляков - потенциальных эмигрантов.

Украинские мигранты, заполонив все ниши на рынке труда, не оставляют полякам выбора. Так, в 2016 году количество поляков, желающих выехать из Польши в поисках работы, увеличилось на четыре процента по сравнению с 2015 годом, когда украинцев в Польше работало гораздо меньше, чем в 2016 году.

Польские эксперты сходятся во мнении, что украинская миграция чревата не только экономическими последствиями. Украинцы, приезжающие в Польшу, довольно быстро “молодеют”: в 2013 году их средний возраст составлял 42,8 года, а в 2016-м - уже 32,8 года. Растет и количество украинских студентов в польских вузах.

Молодежи радикально-националистические взгляды свойственны в гораздо большей мере. Вдобавок на роль главного опекуна украинской миграции пытается выбиться Союз украинцев в Польше (СУвП) - националистическая организация, пропагандирующая идеологию ОУН-УПА. Она открыто заявляет об “украинских этнических землях” в составе Польши, намекая на желание вернуть их в состав Украины. Для этого с начала 2000-х годов реализуется план украинизации подкарпатских воеводств, то есть привлечения как можно большего количества этнических украинцев в приграничные с Украиной регионы Польши с выдавливанием оттуда поляков.

Численность украинского меньшинства в Польше всего 51 тысяча, но массовая миграция с Украины открывает перед СУвП новые возможности - дает шанс одолеть польскую культуру и идеологию числом там, где раньше этого сделать не удавалось из-за малочисленности украинского элемента.

На первых порах Варшава, подкармливая СУвП и родственные ему украинские организации, рассчитывала укрепить украинский национализм, направив его против Москвы. Так, в прошлом году центры украинской культуры получили из польского бюджета 248 тысяч злотых, печатный орган СУвП еженедельник “Наше слово” - 420 тысяч, Украинский дом в Перемышле - 720 тысяч злотых.

Однако расчет оказался близоруким. Пока численность украинской диаспоры не превышала 51 тысячи, с этим не было проблем, но теперь, когда в Польше находятся более одного миллиона граждан Украины - государства, в котором идеология ОУН-УПА признана на государственном уровне, а СУвП старается привлечь их в свои ряды, положение меняется.

В качестве примера можно привести ситуацию в городе Легница Нижнесилезского воеводства, где местному отделению СУвП удалось добиться открытия начальной школы с украинским языком обучения. “Благодаря этой школе в Легницу будут приезжать еще больше украинцев”, - заявил глава местного отделения СУвП Ежи Павлищий.

Такие школы есть в Бялом Боре, Гурове Илавецком, Бартошицах, Перемышле. Все бы ничего, да только детишек в этих школах сызмала пичкают необандеровской пропагандой.