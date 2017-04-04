На состоявшихся в ночь на среду дебатах обсуждались в основном внутренняя социально-экономическая политика и место Франции в ЕС. Кандидаты в президенты отвечали на три вопроса: “Как создать рабочие места?”, “Как защитить французов?” и “Как реализовать вашу социальную модель?”.

Из-за жестких временных рамок (каждому кандидату предоставлялось не более 17 минут) многие участники дискуссии взяли на вооружение скороговорку, чтобы успеть донести как можно больше информации.

Не обошлось и без нелицеприятной перепалки. Так, в ответ на критику Ле Пен программы своего главного конкурента Эмманюэля Макрона, содержащей “запылившиеся аргументы, которым уже лет пятьдесят”, основатель движения “Вперед!” позволил себе грубый выпад: “Однако, госпожа Ле Пен, в вашей риторике сплошное вранье, которое мы слышим уже лет сорок, еще со времен вашего отца”.

В свою очередь, Меланшон жестко отреагировал на реплику Ле Пен по поводу того, что французы крепко держатся за свои традиции. “Нет, 60 процентов французов живут без религии, так что оставьте нас в покое с вашей религией! - возразил он. - Мы не обязаны терпеть ваши разговоры, ваши фантазии и ваше мнение о жизни, которое вы всем хотите навязать и которое нам чуждо”.

Впрочем, Меланшон согласился с Ле Пен в том, что французы должны избавиться от диктата Брюсселя. “Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров Евросоюза. Недопустимо, чтобы из Брюсселя капиталистами нам диктовалось, какие социально-экономические преобразования следует проводить в стране. ЕС способствует сверхэксплуатации трудящихся во Франции”, - сказал крайне левый кандидат.

Несмотря на то, что три четверти французов не одобряют выход своей страны из еврозоны и ЕС, самым убедительным в дискуссии телезрители все же признали Меланшона. Политик, которому 65 лет, не скрывает, что его предвыборный проект не особенно отличается от его президентской программы 2012 года. Как и пять лет назад, помимо вывода Франции из ЕС и НАТО, он обещает провозгласить VI республику, установить 32-часовую рабочую неделю, повысить размер минимальной зарплаты и вернуть пенсионный возраст в 60 лет.

Права на труд и жилье будут прописаны в Конституции, так же как и права на аборт и эвтаназию. Придя к власти, Меланшон намерен сразу же созвать учредительное собрание для пересмотра государственного устройства Франции. “Пятая Республика находится на последнем издыхании”, - считает он и критикует почем зря нынешнюю “систему, изнутри прогнившую из-за денег”.

Когда речь на дебатах зашла об образцовом президенте, Макрон, которого упрекают в переходе с государственной службы в частный сектор, попытался заверить избирателей в собственной честности и независимости. “Я всегда был чист и сохранял свою независимость”, - подчеркнул он.

Лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу воспользовался эфиром, чтобы раскритиковать экс-премьера, кандидата от партии “Республиканцы” Франсуа Фийона и Ле Пен, замешанных в скандалах о фиктивном трудоустройстве. “Эти люди говорят нам, что нужно держаться в строгости, а сами таскают из кассы”, - заявил он.

Фийон вступать в дискуссию на этот счет не стал, отметив, что находится под презумпцией невиновности. Зато дал характеристику образцовому президенту. По его мнению, это тот, кто “уважает своего премьер-министра, выполняет взятые перед французами обязательства и не выдает журналистам военные тайны”.

Фийон позиционировал себя как твердый сторонник традиционных моральных ценностей - семьи, религии, нации. Однако именно это оказалось его уязвимым местом. Скандал, связанный с назначением им жены и детей депутатскими помощниками без реального исполнения этих обязанностей, нанес имиджу Фийона тяжелый удар. Став фигурантом судебного расследования, он отказался снять кандидатуру и решил идти до конца.

Однако опросы обещают Фийону в первом туре не более 18-19 процентов голосов, что делает шансы на прохождение его во второй тур достаточно сомнительными.