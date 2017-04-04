С ДЕТЬМИ НАДО ПРОЩЕ
Подробнее >>>
ЧИНОВНИКИ НЕ ЛЮБЯТ КАШУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Меланшон побеждает Мир

На состоявшихся в ночь на среду дебатах обсуждались в основном внутренняя социально-экономическая политика и место Франции в ЕС. Кандидаты в президенты отвечали на три вопроса: “Как создать рабочие места?”, “Как защитить французов?” и “Как реализовать вашу социальную модель?”.
Из-за жестких временных рамок (каждому кандидату предоставлялось не более 17 минут) многие участники дискуссии взяли на вооружение скороговорку, чтобы успеть донести как можно больше информации.
Не обошлось и без нелицеприятной перепалки. Так, в ответ на критику Ле Пен программы своего главного конкурента Эмманюэля Макрона, содержащей “запылившиеся аргументы, которым уже лет пятьдесят”, основатель движения “Вперед!” позволил себе грубый выпад: “Однако, госпожа Ле Пен, в вашей риторике сплошное вранье, которое мы слышим уже лет сорок, еще со времен вашего отца”.
В свою очередь, Меланшон жестко отреагировал на реплику Ле Пен по поводу того, что французы крепко держатся за свои традиции. “Нет, 60 процентов французов живут без религии, так что оставьте нас в покое с вашей религией! - возразил он. - Мы не обязаны терпеть ваши разговоры, ваши фантазии и ваше мнение о жизни, которое вы всем хотите навязать и которое нам чуждо”.
Впрочем, Меланшон согласился с Ле Пен в том, что французы должны избавиться от диктата Брюсселя. “Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров Евросоюза. Недопустимо, чтобы из Брюсселя капиталистами нам диктовалось, какие социально-экономические преобразования следует проводить в стране. ЕС способствует сверхэксплуатации трудящихся во Франции”, - сказал крайне левый кандидат.
Несмотря на то, что три четверти французов не одобряют выход своей страны из еврозоны и ЕС, самым убедительным в дискуссии телезрители все же признали Меланшона. Политик, которому 65 лет, не скрывает, что его предвыборный проект не особенно отличается от его президентской программы 2012 года. Как и пять лет назад, помимо вывода Франции из ЕС и НАТО, он обещает провозгласить VI республику, установить 32-часовую рабочую неделю, повысить размер минимальной зарплаты и вернуть пенсионный возраст в 60 лет.
Права на труд и жилье будут прописаны в Конституции, так же как и права на аборт и эвтаназию. Придя к власти, Меланшон намерен сразу же созвать учредительное собрание для пересмотра государственного устройства Франции. “Пятая Республика находится на последнем издыхании”, - считает он и критикует почем зря нынешнюю “систему, изнутри прогнившую из-за денег”.
Когда речь на дебатах зашла об образцовом президенте, Макрон, которого упрекают в переходе с государственной службы в частный сектор, попытался заверить избирателей в собственной честности и независимости. “Я всегда был чист и сохранял свою независимость”, - подчеркнул он.
Лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу воспользовался эфиром, чтобы раскритиковать экс-премьера, кандидата от партии “Республиканцы” Франсуа Фийона и Ле Пен, замешанных в скандалах о фиктивном трудоустройстве. “Эти люди говорят нам, что нужно держаться в строгости, а сами таскают из кассы”, - заявил он.
Фийон вступать в дискуссию на этот счет не стал, отметив, что находится под презумпцией невиновности. Зато дал характеристику образцовому президенту. По его мнению, это тот, кто “уважает своего премьер-министра, выполняет взятые перед французами обязательства и не выдает журналистам военные тайны”.
Фийон позиционировал себя как твердый сторонник традиционных моральных ценностей - семьи, религии, нации. Однако именно это оказалось его уязвимым местом. Скандал, связанный с назначением им жены и детей депутатскими помощниками без реального исполнения этих обязанностей, нанес имиджу Фийона тяжелый удар. Став фигурантом судебного расследования, он отказался снять кандидатуру и решил идти до конца.
Однако опросы обещают Фийону в первом туре не более 18-19 процентов голосов, что делает шансы на прохождение его во второй тур достаточно сомнительными.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 456 раз Просмотров: 456 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2017 (37)
Март 2017 (154)
Февраль 2017 (179)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390