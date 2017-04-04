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Немецкая цензура в интернете Мир


Согласно законодательной инициативе министра, если менеджеры не удалят своевременно “послания ненависти” или фейки, то им придется заплатить до 5 миллиона евро. Сами же интернет-компании типа Facebook должны быть готовы заплатить штрафы до 50 миллионов евро. Сроки удаления сообщений установлены в пределах 24 часов после поступления жалобы. Впрочем, в течение указанного времени менеджеры сетей должны проверить релевантность поступившей жалобы.
Более того, они должны предоставлять жалобщику данные об источнике сообщения в случае, если затронуты его личные права. Подобный закон, по мысли министра, должен создать стандарты в обращении с жалобами в случае обнаружения подобных сообщений. Владельцы социальных сетей должны предоставить жалобщикам легко доступные методы подачи жалобы.
Кроме того, владельцы социальных сетей обязаны каждые три месяца готовить отчеты о поступлении жалоб, их характере и реакции на их поступления. Те же социальные сети, которые зарегистрированы за рубежом, обязаны назначить своего представителя для Германии.
С первой критикой законопроекта выступили немецкие “зеленые”, которые, по словам их руководящего представителя Ренаты Кюнаст, полагают, что подобный закон приведет к ограничению свободы слова и мнений. К этому можно добавить, что, в принципе, любой пользователь Сети в случае принятия этого закона сможет по своему усмотрению подавать жалобы на содержание опубликованных сообщений, хотя их оценка, по большому счету, это задача суда.
По словам же Мааса, пока не все социальные платформы серьезно относятся к жалобам пользователей о появлении противоправных комментариев или постов. Так, Twitter удаляет лишь один процент подобного контента, Facebook - 39 процентов. “То, что можно работать ответственнее, показывают данные Google и платформы YouTube: здесь удаляют до 90 процентов контента, на который поступают жалобы”, - отметил министр.
Министр заявил также, что хочет обуздать распространение в интернете ксенофобской агитации против беженцев, и настоятельно призвал Facebook удалять расистские сообщения. По его словам, все предыдущие попытки цензуры были “фарсом”.
“В частности, пользователи Facebook часто жалуются нам на то, что ваша компания, несмотря на конкретные указания, даже не пытается эффективно бороться с расистскими и ксенофобскими сообщениями и комментариями”, - пожурил министр соцсеть.
Даже когда пользователи жаловались на такие посты в службу поддержки, чаще всего в ответ они получали лишь стандартное сообщение, что пост действительно был проверен, но он не противоречит условиям, изложенным в стандартах сообществах Facebook. Дополнительным обоснованием для возмущения было то, что согласно исследованиям были приведены доказательства того, что, по-видимому, во многих случаях проверка содержания публикуемых пользователями постов вообще не проводилась.
Маас подчеркнул, что многие граждане и пользователи интернета с трудом понимают, почему некоторые объекты, например, фотографии отдельных частей тела, Facebook автоматически удаляет по моральным причинам, ссылаясь на “стандарты сообщества”. В то же время жестокие расистские и ксенофобские высказывания не удаляют немедленно даже после соответствующей жалобы от пользователей и предполагаемой экспертизы.

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Просмотрено: 441 раз Просмотров: 441 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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