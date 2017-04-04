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Разрушенные храмы Мир

Правительство Египта рассмотрит сегодня закон о введении в стране режима чрезвычайного положения. Такую инициативу выдвинул президент страны Абдель-Фаттах ас-Сиси после воскресных терактов, унесших жизни 44 человек. Ряд внешнеполитических ведомств других стран уже рекомендовали туристам отказаться от поездок на север Египта или во всяком случае проявлять крайнюю осторожность

 

О введении режима чрезвычайного положения президент Абдель-Фаттах ас-Сиси сообщил в специальном обращении к нации. “Объявляем о введении комплекса мер, в том числе режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на три месяца после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур для защиты страны, сохранения родины и ее ценностей, - цитирует ТАСС заявление президента Египта. - Террористы пытаются подорвать наше единство, мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину”.
Формально введение особого режима требует окончательного согласования с властями страны: сегодня этот вопрос рассмотрит правительство Египта, а в течение недели одобрит парламент. Режим чрезвычайного положения, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал в Египте на постоянной основе с 1981 до начала 2012 года. На этот раз такое решение было принято после двух взрывов, совершенных в воскресенье в христианских храмах городов Танта и Александрия. В двойном теракте, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”, погибли 44 человека.

 

 

Помолиться за погибших в ходе праздничной службы в Вербное (Пальмовое) воскресенье уже призвали ведущие представители разных конфессий. При этом папа римский Франциск, чей визит в Каир был запланирован на конец апреля, не откажется от своей поездки - об этом в понедельник сообщили в Ватикане. “Нет сомнений, что Святой отец выполнит свое решение поехать в Египет. То, что произошло, вызывает тревогу и огромное страдание, но не может помешать выполнению папской миссии мира”, - заявил замгоссекретаря Ватикана по общим делам архиеспископ Анджело Беччу в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
В то же время направляющихся в Египет туристов призывают быть крайне осторожными. Так, в памятке, опубликованной МИД Великобритании, рекомендуется по возможности воздержаться от посещения запада и северо-востока страны. На сайте Консульского департамента МИД РФ, в свою очередь, новых рекомендаций не появилось. Однако дипломаты напоминают о том, что после трагедии с российским самолетом над Синаем 31 октября 2015 года угроза террора остается актуальной и иностранцам не рекомендуется “путешествовать без охраны по дорогам, лежащим в стороне от традиционных туристических маршрутов”.
В связи с терактами Израиль принял решение закрыть границу с Египтом для выезда своих граждан на Синайский полуостров. “Министр транспорта и разведки Исраэль Кац в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход “Таба” в направлении Синая”, - заявила пресс-служба правительства страны. Как поясняется в сообщении, гражданам Израиля будет разрешен въезд на родину.

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Просмотрено: 118 раз Просмотров: 118 опубликовал: Ruslan Вчера, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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