Багдад, столица Ирака, 10 апреля 2003 года проснулся в новой эпохе. Накануне усталые после многодневного марша, боев с федаинами и частями иракской армии американские солдаты и морпехи взяли город под свой контроль. По всему Багдаду толпа валила статуи Саддама Хусейна и срывала его портреты. Государство, где Саддам был царем и богом, рухнуло за пару недель, и те, кто еще недавно клялся диктатору в вечной верности, были первыми среди крушивших его изваяния. О яркой жизни и трудном посмертии бывшего лидера Ирака вспоминает “Лента.ру”. “По правде говоря, во времена Саддама было лучше, чем теперь, - записал корреспондент Financial Times обрывок монолога, услышанного на багдадской улице в прошлом году. - Что происходит сейчас? У нас тут экономический кризис и “Исламское государство”, а вместо одного коррумпированного лидера - многие десятки”.

По временам Хусейна сейчас в Ираке тоскуют многие. Еще 14 лет назад его воспринимали как свирепого тирана, а теперь с горечью говорят, что, останься он у власти, страна бы избежала ужасов гражданской войны. Саддам среди простых иракцев постепенно становится олицетворением мечты о твердой руке, которая способна остановить хаос. И у этого культа есть основания: Саддам Хусейн, как к нему ни относись, мало напоминал карикатурного усатого толстячка, творящего зло ради зла

Семья и партия

Саддам Хусейн Абд аль-Маджид аль-Тикрити родился в 1937 году в семье пастуха. Вырос под присмотром дяди - правоверного суннита и ветерана англо-иракской войны. Дядя сформировал его характер и объяснил юному Саддаму, как важно держаться родни. С тех пор Саддам неизменно окружал себя родственниками, которые обеспечивали ему необходимую защиту и поддержку.

Но на вершины власти Саддама привела не родня, а партия. Молодой Хусейн вступил в “Баас” - Партию арабского социалистического возрождения. Идеология партии представляла собой гремучую смесь социализма, панарабизма и борьбы против империалистов. Саддам быстро выдвинулся благодаря своим военным талантам и личной храбрости.

Известность ему принесло покушение на президента Абдель Керим Касема, которое, по сути, провалилось по вине Саддама. Будущий диктатор открыл огонь по машине президента раньше времени и тем самым сорвал операцию. Но баасистская пропаганда превратила молодого активиста в героя. Возникла легенда, представляющая Хусейна сверхчеловеком: он толпами расстреливал полицейских, пытался спасти товарища, раненый переплыл реку, ножом выковырял пулю и ушел от погони и слежки в Сирию.

Через четыре года, когда режим Касема пал, Саддам вернулся на родину и угодил в круговорот политической борьбы. После особо яркого выступления молодого политика заметил лидер партии Мишель Афляк. Так Саддам обзавелся высоким покровителем, который помог ему взобраться на самую верхушку партийной лестницы и возглавить службу безопасности. Кроме того, авторитет Саддама в “Баас” постоянно укреплялся благодаря отваге и хладнокровию, а также недюжинному таланту политика. В 1968 году, после очередного переворота, приведшего баасистов к власти, Саддам занял второй по важности пост в стране, став вице-президентом. Пытки и награда

ЮНЕСКО

В течение последующих лет Саддам создал себе репутацию эффективного и прогрессивного политика, сумев объединить Ирак, расколотый по этническому, социальному и религиозному признакам. Хусейн применял одновременно пряник и кнут, улучшая жизнь людей и в то же время беспощадно карая недовольных.

Из-за роста цен на нефть после энергетического кризиса 1973-го Ирак, национализировавший нефтепромышленность, буквально купался в деньгах. В результате баасистское правительство сумело ввести всеобщие бесплатные медобслуживание и образование, субсидировать фермеров, гарантировать лояльность армии. По всей стране строились дороги, проводилось электричество, ударными темпами росли промышленность и экономика. Ирак преуспевал. Уровень жизни вырос настолько, что Саддаму в 1982-м даже вручили специальную премию ЮНЕСКО.

Тем же, кому не нравилось жить под твердой рукой Саддама, полагалась тюрьма или виселица. Служба безопасности “Мухабарат”, возглавляемая младшим сводным братом Саддама, практиковала пытки оппозиционеров и просто недовольных. Хусейн очень хорошо чувствовал настроение толпы и умело потакал ее инстинктам, выставляя себя защитником арабских интересов и обвиняя в проблемах коварных врагов из-за рубежа - персов и сионистов, которых вешали на улицах на потеху публике. Считается, что за время его правления от внутреннего террора погибли по меньшей мере 250 тысяч человек. Когда репортеры спрашивали Саддама о пытках и казнях, он удивлялся: “Разумеется, я их применял. А как еще поступать с теми, кто выступает против правительства?”

Постепенно Саддам сосредотачивал в своих руках все больше власти. Он фактически единолично правил Ираком с середины 1970-х годов, и бескровный переворот в 1979-м, когда он устранил президента аль-Бакра, вздумавшего объединиться с Сирией, лишь зафиксировал реальное положение дел.

Все шло прекрасно и на внешнеполитическом фронте. Саддам сумел разгромить курдское национально-освободительное движение, договорившись с Ираном: в обмен на уступку ряда спорных территорий и высылку из страны аятоллы Хомейни и его сторонников Тегеран прекратил поддержку курдских повстанцев. Хороших отношений с Хусейном искали и в Москве (в 1972-м был заключен советско-иракский договор о дружбе и сотрудничестве), и в Вашингтоне - на американцев Саддам переориентировался после ссоры с коммунистами.

Эксцентричное поведение Саддама стало в те годы притчей во языцех. Иракский лидер сорил деньгами направо и налево, раздаривая помощникам и иностранным лидерам часы Rolex, украшенные бриллиантами, и золотые авторучки. Президенту Замбии Кеннету Каунде Саддам как-то отправил “Боинг”, битком набитый подарками. Тот в обмен прислал дорогому иракскому другу личного колдуна, и с тех пор, судя по всему, Саддам увлекся магией, обзаведясь коллекцией серебряных перстней-амулетов. Химия и смерть

Роковым для Саддама оказался 1979 год, когда в соседнем Иране власть взяли сторонники аятоллы Хомейни. Опасаясь экспорта революции в Ирак, Саддам разорвал договор с Тегераном и вторгся в провинцию Хузестан, которую объявил неотъемлемой частью Ирака.

Хусейн был уверен, что режим аятолл падет быстро, но просчитался. Зато Саддама поддержали арабские страны Персидского залива: они не меньше Саддама опасались распространения исламской революции. Советский Союз в поддержке Багдаду отказал, продавая оружие и технологии обеим конфликтующим сторонам.

В 1984-м к поддержке Ирака подключились США: Вашингтон опасался, что иранская победа дестабилизирует весь регион. Президент Рейган снял ограничения на торговлю с Ираком. Пентагон передавал иракцам спутниковые снимки, фирмы из ФРГ и США поставляли технологии двойного назначения для производства химического оружия, которым Саддам и его генералы заливали иранцев и восставших курдов. Наибольшую известность приобрел удар по курдскому городу Халабаджа - пять тысяч человек погибли и более 10 тысяч остались инвалидами.

Однако победы иракцам достичь не удалось. Тегеранский режим оказался прочнее, чем предполагалось, экономика Ирана выстояла. Заключенный в 1988-м договор восстановил статус-кво. Ирак вышел из войны, потеряв сотни тысяч убитыми, с колоссальными долгами и практически уничтоженной инфраструктурой богатых нефтеносных районов, находившихся рядом с линией фронта. Нужно было искать деньги на реконструкцию. Легкие деньги

Хусейн вроде бы нашел их в соседнем Кувейте. Маленькое государство ссудило Багдаду за прошедшие годы 30 миллиардов долларов. Но когда Саддам попросил простить долг, кувейтцы отказались. Отказались они и снизить объем добычи нефти ради того, чтобы повысить цены и помочь Ираку залатать дыры в бюджете. После чего в Багдаде быстро решили, что Кувейт - всего лишь отколовшаяся иракская провинция, по счастливому стечению обстоятельств крайне богатая нефтью. Саддам 2 августа 1990 года вторгся в Кувейт, чтобы поддержать неких “кувейтских революционеров”, 4 августа было наскоро сформировано проиракское “временное правительство свободного Кувейта”, а уже через четыре дня было объявлено о присоединении Кувейта к Ираку - “чтобы пресечь распространение зловредных идей исламской революции”.

Саддам надеялся на поддержку США - и напрасно. Американцы были готовы поддержать его в конфликте с Ираном, но не во внутриарабской войне, тем более что Саудовская Аравия заняла резко прокувейтскую позицию. Против Ирака выступила и вторая сверхдержава - СССР, поддерживавшая с Кувейтом хорошие отношения. К тому же дули ветры перемен, в советском руководстве господствовало “новое политическое мышление”, и в итоге страны Варшавского договора впервые выступили вместе с силами НАТО против страны-агрессора.

Отчаянная попытка Саддама в последний момент заручиться симпатиями арабского мира - он предлагал вывести войска из Кувейта в обмен на очищение Израилем палестинских территорий и Голанских высот - также не удалась. Иракская армия была молниеносно разгромлена, страна лишилась всех запасов газового и бактериологического оружия, но Хусейн усидел на троне: тогда он казался меньшим злом, чем хаос, который бы воцарился после его свержения. Саддам-

победитель

Саддам объявил себя победителем в войне в Заливе - в конце концов, он выдержал противостояние почти со всем миром и сумел сохранить власть. В этот период культ его личности достиг апогея. Статуи и портреты Саддама заполнили страну, в его честь называли больницы, школы и университеты. Было проведено два референдума о его полномочиях - в первом Саддама поддержали 99,96 процента, во втором - все 100. Но страна находилась в удручающем состоянии: из-за санкций экономика практически умерла, люди голодали, а сверху регулярно сыпались бомбы американцев - те наносили удары в надежде, что иракцам наконец надоест и они свергнут диктатора собственными силами.

В это время Саддам Хусейн неожиданно начал приобретать популярность среди арабских популистов-националистов как борец за дело исламского мира, сумевший отбиться от крестоносной коалиции. С каждым годом он все меньше напоминал былого секулярного лидера: в его речах все чаще упоминался ислам, он регулярно посещал мечеть, а на национальном флаге Ирака появилась надпись “Аллах акбар”. Именно в это время был написан знаменитый Кровавый Коран, который с тех пор иракский лидер повсюду носил с собой. На книгу пошло 27 литров его собственной крови.

Все закончилось в 2003 году. Важный сигнал прозвучал годом ранее, когда президент Буш-младший причислил Ирак к “оси зла”, обвинив его в разработке оружия массового поражения и контактах с террористами. В марте 2003-го в Багдад по личному распоряжению президента Владимира Путина экстренно прилетел Евгений Примаков. Он предложил Хусейну добровольно уйти с поста президента, пояснив, что в противном случае катастрофа неизбежна. Саддам отказался - он верил, что выстоит. Три дня спустя американцы под надуманным предлогом и без санкции Совбеза ООН вторглись на территорию Ирака. Режим пал спустя несколько недель, иракская армия разбежалась.

Хусейна в декабре 2003 года нашли в убежище под Тикритом и 30 декабря 2006 года повесили, невзирая на его просьбу о расстреле. Дворец Саддама разграбили, но Кровавый Коран не тронули. Долго думали, что с ним делать: хранить его нельзя, так как он написан кровью, уничтожить тоже нельзя, так как это Коран. Сейчас он находится под замком в одной из багдадских мечетей. Возможно, если бы в 2003 году к решению судьбы Саддама подошли с той же тщательностью, сейчас на Ближнем Востоке не бушевала бы кровопролитная война.