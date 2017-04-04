Советники американского президента ответили картинкой на картинку Трамп страшен в гневе. Его глаза сужены, румянец гнева перебивает краску автозагара на лице, даже начес на лбу не выглядит таким нелепым. Скорее это уже лихая дембельская челка а-ля Василий Теркин. Особенно на фоне следующих кадров мировых новостей. 59 “Томагавков” с рокотом уходят с американских эсминцев в ночное небо над Средиземным морем.

“Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака...” - цитирует Трампа “Московский комсомолец в Казахстане”

Такие грозные цитаты производят в головах толком не проснувшихся телезрителей разрушительное действие почище “Томагавков”. Но позавтракавшие, как в последний мирный день, особо дотошные граждане потом с удивленным облегчением смогли прочитать, что, по словам представителя американского Министерства обороны Джеффа Дэвиса, перед ракетным ударом США предупредили (причем несколько раз) российских коллег. И по тем частям базы, где были военные России, удары не наносились.

Еще немного занудства и терпения - и выясняется, что и сирийские военные также были предупреждены об ударе. Министр информации Сирии Рамез Тарджиман заявил, что ракетная атака США по авиабазе в Хомсе была “ограниченной и ожидаемой”, дальнейшей военной эскалации он не ожидает. И правда, 59 крылатыми ракетами “Томагавк” (каждая стоимостью в полтора миллиона долларов) можно было при желании стереть с лица земли пол-Дамаска. Сирийцы же потеряли четырех военных и то ли четыре, то ли семь самолетов. И в тот же день из этого аэропорта возобновились вылеты боевой сирийской авиации.

А дальше в эфир пошла российская реакция. Многие, в том числе министр иностранных дел Лавров, посчитали удар по сирийской авиабазе чуть ли не аналогом начала иракской кампании, ведь и там, и там внешним поводом послужило химическое оружие в руках диктатора (в Ираке впоследствии так и не найденное). Президент Путин пообещал созвать Совбез и передал через пресс-секретаря, что считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства, нарушающей нормы международного права.

Все это и правда выглядит очень серьезно, если не помнить о недавно завершенной турецкой военной операции “Щит Евфрата”, которая проходила на сирийской территории и была просто образцом такой “агрессии”. Тем не менее российские отдыхающие этим летом как ни в чем не бывало собираются штурмовать пляжи агрессора.

Или если не знать, что в 2016 году, например, Израиль нанес более 20 ракетных ударов по территории Сирии, по сирийской военной базе в окрестностях Дамаска, по колонне грузовиков...

А 13 января 2017 года ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Эль-Маззе на юго-западе Дамаска всего в пяти километрах от президентского дворца. Израильтяне, конечно, уверяют, что бьют только по позициям ливанской военной группировки “Хезболла”, воюющей на стороне официального Дамаска. Но стены во дворце Асада от этого меньше не дрожат.

Еще в 2015-м во время визита в Москву Нетаньяху обещал Путину перед каждой операцией на сирийской территории оповещать российских военных, что, видимо, и делается. Поэтому “военные удары по территории независимого государства” не мешают дружеским отношениям России и Израиля. И не требуют срочных созывов Совета безопасности.

Еще одна российская реакция вообще труднообъяснима. В ответ на американский удар Россия приостанавливает действие меморандума о безопасности полетов в Сирии, заключенного с Вашингтоном. А это-то зачем? Чтобы в следующий раз американцы не смогли нас предупредить, даже если бы и очень захотели? Назло Америке мы уши отморозим даже в жаркой сирийской пустыне.

А теперь, чтобы объяснить вышеперечисленные противоречия, попробуем ступить на зыбкую тропу конспирологии. Так как по-другому у нас лично концы с концами не сходятся.

Обвинения Асада в применении химического оружия начались после того, как западный мир облетело видео, снятое Сирийским центром мониторинга по правам человека. Напомним, что этот центр состоит из одного сирийского эмигранта, ныне проживающего в Великобритании, уже неоднократно публиковавшего видео, обвиняющие Россию и Сирию в военных преступлениях.

На этом видео житель сирийского Хан-Шейхуна (провинция Идлиб) 29-летний продавец Абдель Хамид Альюсеф после сообщений о химической атаке в городе рассказал, что за один день потерял самых дорогих людей, включая дочек и жену. “Когда все произошло, я был рядом с ними (дочками) и вывел их с женой на улицу. Они были в сознании, но уже через десять минут мы начали чувствовать этот запах (как предполагается, зарина. - Авт.). И мои малыши больше не могли этого вынести. Я их отдал врачам и пошел искать других родственников”, - вспоминает он.

Видеосюжет об Альюсефе вызвал огромный резонанс. И никто не обратил внимания на странности этого ролика. Почему газ убил жену и детей Абделя и совершенно не подействовал на него самого? Как мог отец оставить умирающих 9-месячных двойняшек врачам и пойти искать каких-то еще родственников? Куда он их пошел искать, если на фото видно, что Абделя с детьми везут в больницу на автомобиле?

Говорят, что против лома нет приема. Брехня все это. Любой мастер боевых единоборств, даже не уровня Брюса Ли, обезвредит нападающего любителя, тот и лом свой не успеет поднять. По-настоящему нет приема против эмоциональной пропаганды с использованием видеоряда настоящих или мнимых человеческих страданий.

В самом начале операции российских ВКС в Сирии в Сети, а потом и на телеэкранах всего “свободного мира” появилось видео бомбежек позиций боевиков в Алеппо, в которых обвинили, конечно же, Россию. Так, фото окровавленного мальчика по имени Омран стало для всех символом “российских военных преступлений в Сирии”. (Мальчик через несколько дней выписался из больницы, но это уже никого не волновало.)

Российские, и не только, эксперты тогда много писали об этом видео, о том, почему санитары - как нарочно, для фотосессии - оставили только что откопанного из-под завалов мальчика без медицинской помощи.

Военные эксперты, рассматривая другие фото разрушений в Алеппо, утверждали, что если бы в это здание попала российская авиабомба, то взрывная волна обязательно бы выбила на удивление целые стекла в соседних домах. Но только кто их слушал. Видеоряд по определению сильнее любых к нему пояснений. Хотя бы потому, что эти пояснения никто не читает.

И Трамп это понимает. Я вообще сомневаюсь, что в команде нынешнего американского президента есть специалисты по каким-нибудь другим вопросам, кроме рекламы. Но что есть, то есть: пиарщики там первоклассные, что и доказал сам факт его избрания.

Как американская администрация могла отреагировать на обвинения Асада в химической атаке? Конечно же, можно было потребовать создания комиссии по расследованию... Долго выяснять и устанавливать истину. Но кому это интересно?.. Когда весь интернет и телеэкраны забиты тем, как Абдель Хамид Альюсеф плачет над могилами своей жены и детей. И все это сопровождается якобы нейтральной подписью: “Пока на высочайшем уровне ведутся дебаты о том, кто виноват в газовой атаке на город Хан-Шейхун, его жители прощаются с родными и близкими”.

И тут советники Трампа нашли отличное решение. Они ответили “картинкой” на “картинку”. Плач Абделя был вытеснен с телеэкранов железным Трампом и пусками “Томагавков”.

Ну и кто молодец? Трамп молодец. Это слабак Обама создал два года назад российско-американскую комиссию по уничтожению химического оружия. И не нанес удара по Асаду два года назад. Настоящий “президент мира” должен отстаивать интересы Америки по-другому.

Не знаю, что теперь могут сказать противники Трампа. У нас же “проговорилась” только Мария Захарова. Она сказала, что удар по сирийской базе был вызван американскими внутриполитическими причинами.

Но мне почему-то кажется, что в Кремле это тоже понимают. И на собранном срочно президентом Совете безопасности, несмотря на все слова об “агрессии”, всего лишь выражают сожаление “в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений”.