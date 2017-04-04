Всю минувшую неделю мир наблюдал “битву за Сирию”, развернувшуюся между Москвой и Вашингтоном Последним по времени эпизодом этой схватки стало сообщение мировых агентств о том, что разведка США доказала причастность Асада к химатаке. США якобы имеют запись переговоров, которая доказывает, что в химической атаке в провинции Идлиб замешано правительство Сирии. Американской разведке удалось перехватить переговоры сирийских экспертов в области химического оружия, которые обсуждали подготовку атаки с применением газа зарина. Кто об этом сообщил первым? Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN. И это было вполне предсказуемо - мы уже писали о том, что ряд американских же журналистов неоднократно указывали на тесную связь CNN с ЦРУ. В частности, об этом постоянно пишет и говорит знаменитый журналист-расследователь Роберт Перри.

Какие “доказательства” представит ЦРУ на этот раз, еще предстоит узнать. Но пока американская сторона предприняла массированное наступление как на Асада, так и на Москву на всех остальных фронтах, включая непосредственно военный, а также дипломатический и политический.

На этой неделе состоялся первый визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Визит этот вызвал пристальное внимание во всем мире. Однако, когда российский президент Владимир Путин и госсекретарь Рекс Тиллерсон наконец-то встретились, стало ясно, что у них не только разные мировоззрения, но и разные взгляды на факты. И это затруднило достижение чего-либо кроме “косметических договоренностей”, отмечается в публикации газеты The New York Times в четверг.

На двухчасовой встрече, как позже описал в отрывочных заявлениях Тиллерсон, они не согласились по огромному спектру вопросов, включая, разумеется, то, кто несет ответственность за химатаку против сирийских граждан зарином на прошлой неделе или за вмешательство в выборы в США в прошлом году, а также нынешние выборы в Европе.

Российский коллега, министр иностранных дел Сергей Лавров предоставил Тиллерсону длинную историческую справку со всеми примерами смены режима Америкой: от Слободана Милошевича до Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, отметила NYT. Однако Тиллерсон настаивал на том, что Асад должен уйти, правда, как именно, он не уточнил.

Итак, визит Тиллерсона фактически был безрезультатным. Госсекретарь в итоге сказал, что обе страны создают рабочую группу для решения более мелких вопросов и достижения прогресса в направлении стабилизации отношений, тем самым он признал факт - большие проблемы настолько велики, что ни одна рабочая группа, созданная ранее, не принесла пользы.

Одновременно с визитом Тиллерсона развернулась схватка в Совбезе ООН, где три западные страны, США, Франция и Великобритания, предложили проект резолюции, в которой вину за химическую атаку 4 апреля в сирийской провинции Идлиб полностью возложили на Дамаск. Россия наложила вето на этот проект. Всего документ поддержали 10 членов Совбеза. Помимо России против принятия резолюции проголосовала Боливия. Постоянные представители Китая, Эфиопии и Казахстана воздержались от голосования.

Отметим, что решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, предложенной Вашингтоном, Лондоном и Парижем, в самих США посчитали “огромной победой” президента Дональда Трампа, заявил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Между тем Москва настаивает на том, что, прежде чем выдвигать какие-либо обвинения, необходимо установить истинных виновников химатаки в Идлибе.

Далее последовал ход Дамаска, который обратился к гендиректору Организации по запрещению химического оружия Ахмету Узюмджю, предложив направить “беспристрастную и профессиональную миссию” как на авиабазу, так и в Хан-Шейхун, где предположительно произошла химатака. Миссия должна будет “установить, что именно произошло”.

При этом ОЗХО придется получить гарантии безопасности от террористических группировок (включая “Джебхат ан-Нусру”) и стран, которые оказывают им поддержку, чтобы посетить Хан-Шейхун.

Ну и, наконец, на этой же неделе, во вторник, состоялась очень даже ожидаемая пресс-конференция в Вашингтоне, организованная Пентагоном. Вызвала она особый интерес у мировых СМИ. Так вот, прозвучала информация о создании бесполетных зон над Сирией, правда, пока из уст журналиста в виде вопроса. Глава Пентагона заявил, что удар “Томагавками” по сирийской авиабазе был лишь единовременной акцией и дальнейший ход военной кампании будет идти по ранее разработанному плану.

Но при этом заметил, что вопрос бесполетных зон “всегда находится на рассмотрении союзников и является компетенцией президента”. При этом американская пресса, не ангажированная Белым домом, отметила, что эта тема активно обсуждается в американских коридорах власти и выглядит как подготовка общественного мнения. Саджад Тайери, иранский журналист