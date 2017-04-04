До президентских выборов во Франции осталось девять дней. И по мере приближения первого тура ситуация окончательно запуталась - сейчас шансы стать президентом есть уже у четырех кандидатов. То есть все они могут выйти во второй тур, и очень может быть, что в итоге уже 7 мая Франция будет выбирать между двумя антисистемными политиками - Ле Пен и Меланшоном Фамилия будущего президента Франции интересна и важна по простой причине - если французы продолжат тенденцию “Брексита” и Трампа, то процесс дезинтеграции единого атлантического Запада окончательно станет необратимым. Продолжением тенденции была бы победа несистемного кандидата - в данном случае Марин Ле Пен.

Нынешние выборы еще до начала предвыборной кампании, по сути, и свелись к противостоянию Ле Пен и остальных, и считалось, что глава Национального фронта проиграет во втором туре любому кандидату. Точнее, это было то, во что хотели заставить верить всех - в первую очередь французских избирателей.

Но в последние дни все отчетливее видна новая тенденция - появляется возможность того, что в результате во втором туре соперником лидера Национального фронта окажутся вовсе не те, на кого делает ставку большая часть французской элиты. Более того, этим соперником может стать настолько же неприемлемый для элиты человек, как и сама Ле Пен.

Еще в конце прошлого года многим казалась предрешенной победа едва ли не любого кандидата от республиканцев. Правящие социалисты не имели шансов - безликий и непопулярный президент Олланд даже не выдвигался, а общее раздражение от правления соцпартии не давало никакому ее кандидату возможности рассчитывать на победу.

Хотя самым популярным политиком Франции и тогда была Марин Ле Пен, считалось, что кандидат от обычных правых, республиканцев, опередит ее во втором туре. Кто бы им ни стал - бывший президент Саркози или же бывшие премьеры Жюппе или Фийон. Праймериз в республиканской партии выиграл в итоге Фийон. Его уже поспешили объявить будущим президентом, но вскоре стали “топить” с помощью скандалов вокруг заработков его жены, которую он в свое время оформил помощником.

Накат на Фийона явно координировался действующей властью в лице Олланда и шире - всей проатлантической частью французской элиты, у которой оказался свой кандидат - формально независимый Эммануэль Макрон.

Бывшему министру экономики, о существовании которого страна узнала в 2014-м (когда он стал министром и инициатором одной нашумевшей реформы), сделали бешеную рекламу: французская пресса пишет о блестящем 39-летнем политике, который бросает вызов традиционным партиям, при том что на него явно и тайно ставят различные политические знаменитости.

И уже к марту получается, что Макрон почти догоняет Ле Пен по рейтингам. У нее - 23-25, у него - 21-23 процента. То есть именно Макрон выходит во второй тур - и там, как учат французские социологические службы, уверенно побеждает Ле Пен: чуть ли не 60 на 40.

В реальности же настоящее голосование 23 апреля и 7 мая будет сильно отличаться от данных опросов, и не только потому, что избиратели скрывают свои предпочтения, а социологические службы подкручивают результаты в пользу правильных кандидатов. Дело в том, что электорат Ле Пен отличается как большей верностью своему кандидату, так и гораздо более сильной мотивацией идти на выборы.

Если среди сторонников Макрона число тех, кто уверен в том, что не изменит ему, было около 50 процентов, то у Ле Пен таких около 80. Ну и явка у во многом протестного электората Ле Пен куда выше. Вполне может статься, что за нее придут голосовать те же 80-90 процентов электората, а у Макрона - 60-70. Так что в реальности примерно равные 23-25 процентов Ле Пен и Макрона могут 23 апреля превратиться в огромный разрыв: например, Ле Пен получит 35 процентов, а Макрон - 25.

И это еще не самый худший для кандидата элиты вариант - худшим будет, если он вообще не попадет во второй тур. И такая возможность становится уже вовсе не теоретической. Лиана Минасян, Париж - Алматы