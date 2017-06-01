Последние события в мире не могли не сказаться и на мировом рынке, особенно на рынке углеводородов, так как напряженность на этой неделе стремительно возросла как раз в районе, где это сырье добывается в огромных количествах и экспортируется в ведущие экономические державы



Уже во вторник политическая напряженность на Ближнем Востоке всколыхнула торги нефтяными фьючерсами. После того как Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, баррель нефти марки Brent на лондонской бирже подорожал почти на полтора процента - до 50,58 доллара за бочку. Сорт американской нефти WTI на торгах в Нью-Йорке подорожал на 1,28 процента - до 48,27 доллара за баррель.

Это событие всколыхнуло и экспертное сообщество, которое взорвалось волной прогнозов и аналитических материалов относительно дальнейшего развития событий на нефтяном рынке.

Геополитическая напряженность между странами Персидского залива ударила и по катарскому фондовому рынку. Биржевой индекс Катара упал на восемь процентов, обрушилась стоимость акций 13 ключевых катарских компаний. Так, ценные бумаги Катарского национального банка (Qatar National Bank) потеряли 9,7 процента, акции Vodafone Qatar упали на 10 процентов, риски появились и для главного авиаперевозчика страны, авиакомпании Qatar Airways и по простой причине - из-за закрытия авиасообщения.

Нынешняя ситуация в регионе вызывает дополнительные вопросы и сомнения относительно соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи и создает нестабильность на рынке нефти, так как этот рынок воспринимает любое обострение отношений на Ближнем Востоке как угрозу стабильности для нефтяных фьючерсов и сразу же реагирует повышением цен.

В долгосрочной перспективе не совсем ясно, как будет развиваться ситуация, и возникают новые вопросы, например, о членстве Катара в ОПЕК. Если предположить, что в дальнейшем ситуация вынудит Катар выйти из этого картеля или нарушить текущие договоренности, то это создаст дополнительную неопределенность на рынке.

Как показывает практика, любое негативное развитие ситуации будет подталкивать нефтяные котировки к росту. Учитывая тот факт, что пока баланс спроса и предложения нефти довольно хрупкий, то в краткосрочной перспективе это дестабилизирует рынок.

Как известно, продление соглашения стран ОПЕК о заморозке добычи нефти на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки внутри стран-экспортеров (и ряда государств, не входящих в картель) до 1 апреля 2018 года стало одним из самых ожидаемых событий для участников рынка.

Хотя большинство нефтяных аналитиков сходятся в том, что геополитический конфликт не окажет такого уж катастрофического влияния на нефтяной рынок, однако отмечается, что возможны риски перебоя экспорта нефти именно из самого Катара. Однако эта страна мало влияет на общий объем экспорта нефти в мире. В апреле этого года, например, он добывал 618 тысяч баррелей в день, что составляет около двух процентов от совокупной мировой добычи.

Тем не менее эффект, который дает новость о разрыве дипломатических отношений ряда стран с этим эмиратом, не настолько велик, чтобы кардинально изменить всю ситуацию на нефтяном рынке, более того - этот эффект расценивается как носящий ограниченный характер. На балансе спроса и предложения в отношении нефтяных котировок это также не отразится.

Скорее это отразится на ценах на газ, ведь это небольшое государство считается важнейшим игроком на газовом рынке и является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в в мире. В 2016 году Доха экспортировала 77,2 миллиона тонн газа, что эквивалентно одной трети всех мировых поставок.

Большинство поставок катарского газа поступает из обширного газового месторождения, находящегося в Персидском заливе. В соответствии с годовым отчетом по мировому рынку газа, Россия и Иран обладают несколько большими запасами газа, чем Катар. И пока что нет никаких признаков, влияющих на поставку эмиратом газа на мировые рынки после того, как арабские страны разорвали с ним отношения.

Кстати, крупные газовые клиенты Катара расположены, прежде всего, в Азии - это Япония, которая импортирует 15 процентов газа из Дохи, а также Китай и Индия. В то время как страны Ближнего Востока покупают у Катара менее пяти процентов от суммарного экспорта природного газа.

Однако ведущие аналитические издания в сфере нефти высказали на этой неделе почти общее мнение о том, что ценой разрыва отношений с Катаром может стать увеличение темпов добычи нефти самой Дохой, которая откажется соблюдать соглашение по сокращению производства этого сырья.

А уже этот шаг, возможно, подтолкнет другие страны ОПЕК к защите своей доли рынка и увеличению производства, что, в свою очередь, приведет к краху соглашения по снижению добычи нефти.