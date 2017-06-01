Когда выйдет этот номер “НП”, будут подсчитаны предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся в четверг, 8 июня. Но накануне выборов в королевстве происходили события, которые не оставляли сомнений в их исходе



Инициатива проведения досрочного голосования принадлежит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй - таким образом она рассчитывала укрепить позиции своей Консервативной партии в палате общин. Да и все опросы сулили консерваторам сокрушительную победу.

Однако за последние недели произошло нечто удивительное - Лейбористская партия стремительно сократила свое отставание. И теперь лейбористы буквально “дышат в спину” тори. Так какие же факторы повлияли на предвыборные предпочтения англичан?

Необходимо сразу отметить, что предыдущий созыв британского парламента не имел консолидированного взгляда на брексит. Хотя на выборах в палату общин 2015 года Консервативная партия получила 331 мандат из 650, оппоненты тори имели достаточный вес, чтобы тормозить их инициативы.

У лейбористов было 232 места в законодательном собрании, у шотландских националистов - 56, у либеральных демократов - 9.

Так что усилить свои позиции в ходе выборов рассчитывают не только консерваторы. Лидеры остальных партий также приветствовали идею досрочных выборов в парламент. В частности, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин назвал предстоящее голосование шансом для формирования правительства, отстаивающего интересы большинства.

Напомним, эта страна - парламентская монархия, где от исхода выборов в законодательное собрание зависит состав Кабмина. По традиции монарх назначает главой правительства лидера победившей на выборах партии. И именно Корбин составит конкуренцию Мэй на этих выборах.

Он возглавил Лейбористскую партию в 2015 году, когда его предшественник, Эд Милибэнд, ушел в отставку из-за поражения партии на всеобщих выборах. Корбина называют ярым социалистом, противником мер жесткой экономии, а также антимилитаристом.

Например, он выступает за выход Великобритании из НАТО и за полный отказ от ядерного оружия. На протяжении своей политической карьеры (впервые избрался в совет города Харинги в 1974 году) Корбин не менял своих убеждений - он известен как антифашист, антимилитарист и защитник прав человека.

В случае победы лейбористов Корбин, в частности, обещает наладить британско-российские отношения, а также прекратить участие Лондона в бомбардировках Сирии. Единственной альтернативой силовому решению конфликта политик считает мирные переговоры. Его левые взгляды не по душе даже некоторым его соратникам по партии - в частности, экс-лидер лейбористов Тони Блэр заявил, что радикализм Корбина отпугнет избирателей и партия ухудшит свои позиции.

Лейбористская партия опубликовала свой предвыборный манифест, в котором перечислены запланированные реформы. И если она победит на выборах, страну ожидает заметный крен “влево”. В частности, лидер лейбористов собирается провести масштабную национализацию приватизированных при Маргарет Тэтчер предприятий, в первую очередь - инфраструктурных активов.

Тереза Мэй - политический антипод Корбина. В противовес его миролюбивой риторике она настаивает на увеличении оборонных расходов государства, а также требует от Вашингтона проявлять большую жесткость в переговорах с Москвой. Если Корбин предлагает расстаться с Евросоюзом мягко, сохранив частично связи, то Мэй настаивает на резком разрыве отношений.

Последние социологические исследования показывают, что Консервативная партия рискует потерять 22 мандата, полученных по итогам выборов 2015 года. В то же время лейбористы вполне могут добрать еще 32 места и получить большинство в парламенте.



Борис Леонов, Лондон - Алматы