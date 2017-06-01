Одним из самых заметных событий минувшей недели (особенно его заметили на Западе) стало предложение российского министра обороны Сергея Шойгу подписать дорожную карту развития российско-китайского военного сотрудничества на ближайшие несколько лет



Такое заявление глава ведомства сделал в ходе двусторонней встречи с коллегой из КНР Чан Ваньцюанем, состоявшейся на полях совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 7 июня. По словам Шойгу, недавняя встреча лидеров России и Китая в рамках международного форума “Один пояс, один путь” придала мощный импульс совместной работе, в том числе и в сфере обороны.

В свою очередь, Чан Ваньцюань отметил, что уровень доверия между армиями двух стран в последние годы непрерывно повышается. “Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление”, - сказал министр.

Он также сообщил, что на недавней встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином были достигнуты “огромные и важные договоренности по дальнейшему углублению и укреплению взаимных всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией”. Чан Ваньцюань добавил, что на этот год сторонами запланированы “огромные, важные мероприятия”.

Причем дорожная карта касается не военно-технического, а именно военного сотрудничества. Это план военных учений, обмена военными делегациями, сотрудничества в сфере подготовки персонала и тому подобных мероприятий, которые будут проходить в ближайшие годы.

Еще в прошлом году сообщалось, что в 2017-м Россия и Китай планируют провести совместные учения по ПРО. В сентябре 2016-го страны уже в пятый раз провели учения “Морское взаимодействие” в акватории Южно-Китайского моря, которые продлились восемь дней. В мае 2016 года вооруженные силы РФ и Китая провели первое совместное компьютерное командно-масштабное учение по противоракетной обороне “Воздушно-космическая безопасность-2016”.

Так что военное сотрудничество действительно продуктивно развивается, что вызывает беспокойство западных аналитиков. Однако подписание дорожной карты - это логическое продолжение сближения двух стран, в том числе и в военной сфере. Сегодня военно-политическое сотрудничество России и Китая носит беспрецедентный характер, и вряд ли можно назвать любые две страны в мире, которые бы имели такое взаимодействие. Это сотрудничество в военно-технической и военной сферах, которое складывалось годами.

Речь идет не только о теории и документах, но еще и о конкретных практических действиях - совместных учениях как в двустороннем формате, так и в формате многостороннего сотрудничества, например в рамках ШОС.

С учетом того, что это взаимодействие и так находится на очень высоком уровне, дорожная карта представляет скорее систематизацию этих отношений и ничего сенсационного в себе не несет. Это нормальное развитие того взаимодействия, которое уже существует.

Несмотря на то, что нигде это взаимодействие не называется союзническим, оно фактически носит характер союзнических. Такое взаимодействие двух крупнейших армий в мире должно, по мнению Москвы и Пекина, остудить горячие головы тех, кто бряцает оружием и готов отстаивать формат однополярного мира и гегемонию одной страны любой ценой, тем самым подвергая весь мир опасности.

Сейчас, после того как завершится процесс присоединения к ШОС Индии и Пакистана, будет видно, каким станет формат их участия в учениях антитеррористических сил этой организации. У Китая теснейшее военно-политическое и военное сотрудничество с Пакистаном. С Индией они начинали развивать связи, у них бывали небольшие совместные учения, но отношения остаются непростыми.

Так что ближайшее будущее покажет, будут ли они готовы расширить сотрудничество с Индией в рамках ШОС.



Константин Грибанов