Константин Кочевников

Запас гостеприимства отдельных стран ЕС похоже иссяк, не успев реализоваться. Чехия отказалась принимать беженцев по квоте. Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что Прага не будет принимать беженцев из Италии и Греции, поскольку действующая система не гарантирует безопасности. А Верховный суд Венгрии на этой неделе дал разрешение на проведение референдума, в ходе которого граждане ответят, хотят ли они, чтобы их страна принимала участие в системе распределения мигрантов в соответствии с квотами Евросоюза, или нет. Причем такое открытое несогласие страны выражают даже на условиях немалого штрафа (250 тысяч евро) за каждого непринятого мигранта. Например, при отказе Польши реализовать свою квоту в 6200 человек штраф составит 1,5 миллиарда евро. Румыния рискует заплатить 1,2 миллиарда евро компенсации за отказ



Сегодня в тяжелом положении беженцев оказался 21 миллион человек во всем мире. Ситуация, безусловно, неприемлема, поскольку эти люди - не туристы и не трудовые или экономические мигранты. Они бегут, спасая жизни от войны и преследований в Сирии, Южном Судане, Афганистане, Ираке, а находят лишения и страдания.

Но в то же время беженцы и сами создают проблемы населению стран, которые их приютили. Так, Германию, принявшую наибольшее число беженцев, мигранты в буквальном смысле утопили в криминале! Это и бытовое воровство и грабежи, и серия взрывов, устроенных террористами, немалое число которых прибыли как беженцы. В результате брутальность, некоторая необузданность темперамента гостей с юга и востока, помноженная на сплоченность, оказывается много сильнее тех реверансов, которые так старательно взращивала Европа в отношениях между соседями по общему дому.

При этом в России огромное количество не то что незаселенных - неосвоенных территорий. И при соответствующей программе беженцы из воюющих стран могли бы оказаться там весьма кстати, применить свой производственный или строительный опыт. Они были бы полезны стране, которая могла бы их приютить.

Около года назад была обнародована инициатива депутатов Госдумы, обращенная к Минвостокразвитию России. Ранее ведомство заявило о том, что готово создать 50 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке к концу 2020 года. Правда, тогда речь шла о рабочих местах в территориях опережающего развития для местных жителей. Но глава Минвостокразвития Александр Галушка также говорил, что в случае недостатка кадров из числа дальневосточников или граждан России граждане иных стран тоже могут оказаться востребованными. Понятно, у них не должно быть проблем с адаптацией в культурной, языковой и климатической среде на Дальнем Востоке. Ведь в России еще не совсем забыли опыт внутренней массовой и вынужденной миграции населения - эвакуации из попавших в зону военных действий западных регионов страны в годы Великой Отечественной. Среди эвакуированных было немало специалистов, которые влились в реальный сектор экономики. Они же стали и опорой процесса переброски, становления и дальнейшего развития промышленности в южных и восточных регионах страны.

Теперь беженцы от войны точно так же могли бы осваивать незаселенные территории большой страны, как в 1941-42 годах это сделали эвакуированные. Для сознания беженцев, видимо, не так актуальны рассуждения об отсутствии комфорта, которого они лишились вследствие того, что их страна пылает в огне. Сам факт, что они попадают в страну, где не будут гибнуть от военных действий, уже ставит их в более выгодные условия. И если бы Россия могла их принять, нужно их туда и направлять. А принимающая сторона будет использовать их рабочие руки и мозги себе и им же во благо!

Правда, в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, государства, ее ратифицировавшие, обязаны предоставлять беженцам право выбора места проживания и свободного передвижения по стране. Но разрешить свободу перемещения - это, как мы видим на примере той же Германии, означает практически потерять контроль над прибывшими. Поэтому вполне уместной могла бы оказаться специальная программа, подобная той, что получила название “Соотечественник”. Граждане, которые въезжают в Россию в рамках программы, получают ряд преференций, но взамен обязаны поселиться в одном из регионов по выбору - из существующего списка. Существует временной ценз, по которому граждане должны оставаться в регионе программы, жить там и работать. Появление подобной программы в отношении тех же сирийских беженцев также можно было использовать.

В любом случае этот шаг поможет людям, которым не по своей вине пришлось покинуть свои дома и страны, вернуться к нормальной и безопасной жизни на новом месте. Если же оставить процесс в нынешнем его состоянии, то люди так и будут погибать: тонуть, умирать от болезней в убогих лагерях и центрах временного содержания или от того, что их вынуждают вернуться в зоны военных конфликтов, откуда они бежали. На новом же месте, где-то на необъятных просторах новой родины, они бы даже не приобретали статуса временных обитателей специальных лагерей. Они бы становились частью полезного трудоспособного и, что немаловажно, благодарного населения.