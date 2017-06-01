Начальник раздражает почти всегда. И дело не только в иерархии, принуждающей к подчинению: с содержательной точки зрения руководитель создает мир, в котором остальные вынуждены жить, и этот мир для них по определению является чужим и потому неудобным, считает Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации



Жизнь, проживаемая большинством из нас в чужом мире, - неизбежная плата за пассивность, слабость и толерантность: за неспособность построить свой мир и навязать его окружающим.

Поэтому начальство обычно не любят и критикуют: глупые руководители от этого страдают, умные используют как инструмент развития, но при оценке качества управляющей системы ориентироваться надо не на “удовлетворенность” управляемых (иначе главной функцией управления стала бы раздача водки), а на решение объективно стоящих перед коллективом или обществом задач.

И вот с этим последние четверть века у нас большие проблемы: при очевидной (несмотря на фоновое и несфокусированное раздражение) удовлетворенности “широких народных масс” качество управления пугающе падает.

Даже самые эффективные управляющие системы современности - американская и китайская - совершают поразительные и вполне очевидные ошибки. Китай только что (допуском западных рейтинговых агентств на свой рынок) фактически отказался от стратегии создания собственного макрорегиона и перешел к конкуренции с США на глобальном уровне - на их собственном поле, в которой он обречен на поражение.

Эффективность же американского управления наглядно проявляется и в бессмысленной агрессивности в отношении России, и в фактическом союзе с международным терроризмом против тех, кто пытается его обуздать. И в этом отношении США - квинтэссенция Запада.

В 2003 году Колин Пауэлл тряс пробиркой с “белым порошком” в ООН не в силу лживости американской цивилизации, а потому что тогда управляющим системам развитых стран еще нужны были хоть какие-то доказательства. Сегодня они уже не нужны: на Западе “все знают”, что Минские соглашения срывает Россия, что в уничтожении малайзийского “Боинга” и в наплыве мигрантов в Европу по приглашению Меркель виновны мы и госсекретарь США Тиллерсон вполне серьезно провозглашает наличие “доказательной базы” вмешательства “русских хакеров” в американские выборы.

Не только стремительно вырождающаяся академическая наука, но и многообразные аналитические центры - и не только Запада, но и всего мира, - уделяя колоссальное внимание частным вопросам, принципиально не занимаются наиболее насущными и фундаментальными проблемами, связанными с преобразованиями общества и самой личности человека.

Результатом становится утрата понимания происходящего, которая наиболее болезненно проявляется в крупных и разнообразных, а главное - все более постоянных управленческих ошибках.

Либералы утешают: неэффективность государства - всего лишь оборотная сторона эффективности глобального бизнеса, который, становясь сильнее большинства государств, выигрывает у них конкуренцию за умы. Но это утешение слабо, так как глобальный бизнес, спекулятивный по природе, чужд ответственности перед кем бы то ни было, кроме самого себя. У него нет ни избирателей, ни налогоплательщиков, ни - за пределами очень узкого круга принадлежащих ему лиц - влиятельных акционеров. Поэтому его мощь и эффективность безответственна и следовательно разрушительна - и интенсивность “ритуальных камланий” об “ответственном бизнесе” лишь подчеркивает глубину этой проблемы.

Настоящая причина многочисленных управленческих ошибок, увы, фундаментальна и сейчас, похоже, неисправима: мир - впервые с эпохи Просвещения - стал менее познаваем.

Информационные технологии сделали главным объектом преобразовательной деятельности человека его собственное сознание - и мозг как орган познания отказывает как любой механизм, в котором хаотично копаются веселые и креативные толпы.

Снижение познаваемости мира естественным образом девальвировало в глазах управленцев знание как таковое: оно все чаще ошибается, несмотря на все необходимые “знаки качества”. Соответственно, наука из главной производительной силы на глазах вырождается в способ поддержания престижного социального уклада вроде монастырей времен абсолютизма или французского крестьянства 60-70-х годов XX века.

А вырождение науки ведет к деградации образования: оно готовит уже не творцов и профессионалов, а, строго по экс-министру Фурсенко, “квалифицированных потребителей” (умеющих выбрать наиболее выгодный кредит, но неспособных даже задуматься о том, как будут его возвращать и нужна ли им на самом деле вещь, которую они собираются купить).

А практический вывод из всего этого достаточно прост: мы должны быть терпеливы и учить детей еще уцелевшим знаниям, чтобы вопреки ЕГЭ и общемировому курсу на дебилизацию народов они сохранили способность мыслить - “в стране слепых и кривой - король”.