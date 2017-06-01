На этой неделе стали поступать сообщения, которые дали повод наблюдателям говорить о том, что Дональд Трамп начинает отходить от некоторых из своих предвыборных обещаний в области внешней политики



В среду президент США Трамп поручил Пентагону рассмотреть вопрос о том, какое количество военных в Афганистане является оптимальным для поддержания там безопасности. Об этом, в частности, тут же сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника в администрации. Однако предположения на этот счет были сделаны самые разные. Решение может открыть дверь либо сокращению, либо, напротив, расширению американского военного контингента уже в ближайшее время.

Надо заметить, что Министерство обороны США уже имеет полномочия по определению численности военного контингента в Сирии и Ираке. Соответствующее решение Трамп принял в конце апреля. Обретение министром обороны Джеймсом Мэттисом дополнительных полномочий состоялось еще до завершения работы над новой стратегией США в Афганистане, которая, как ожидается, будет готова к июлю.

Выступая в среду на заседании комитета по делам вооруженных сил в сенате, Мэттис заявил о тех трудностях, с которыми столкнулись в регионе США. “На данный момент мы не можем сказать, что одерживаем в Афганистане верх. Однако мы готовы исправить это как можно скорее”, - сказал он законодателям. Мэттис также констатировал, что группировка “Талибан” значительно укрепила свои позиции за последний год. Пессимистичную оценку американской кампании ранее давал и командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как тупиковую.

Экспертное сообщество в целом разделяет оценку Николсона. “Официальный Кабул совершает некоторый прогресс, однако значительная территория страны все еще находится под контролем “Талибана”, - сказал в интервью журналу “Тайм” Пи Джей Кроули, бывший помощник госсекретаря США Хиллари Клинтон. - Таким образом, конфликт едва ли разрешится в ближайшей или даже среднесрочной перспективе”.

Николсон и генерал Джозеф Вотел, возглавляющий Центральное командование вооруженных сил США, выступают за отправку “дополнительных нескольких тысяч войск” в регион. Ранее говорилось о намерениях Вашингтона увеличить военное присутствие на пять тысяч, по другим оценкам - на 2-4 тысячи.

Как передает CNN, подкрепление может состоять как из войск специального назначения, так и из простых солдат. В настоящее время в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военных, а также пять тысяч солдат НАТО. Как сообщило издание Washington Post в среду, подкрепление поспособствует возращению под контроль территорий Афганистана, которые правительство утратило с 2014 года, когда США официально завершили там свою военную миссию.

Всего в ходе афганской миссии, начатой Вашингтоном в 2001 году, погибли две тысячи американских солдат. Потери армии, которая подчиняется официальному Кабулу, в одном лишь 2016 году составили более пяти тысяч, еще 10 тысяч были тяжело ранены.

Судя по всему, намерения администрации Трампа увеличить военный контингент в Афганистане находятся в контрасте с инициативами, которые предпринимал на этом направлении бывший президент Барак Обама. Последний хотел полностью свернуть участие США в конфликте. По замыслу Обамы, ответственность за обеспечение стабильности должны были взять на себя местные силы - полиция и армия.

Эксперты в американских СМИ полагают: план Обамы не удался потому, что местные военные не имеют должной квалификации, чтобы противостоять вражеским группировкам - “Талибану” и “Исламскому государству”.

Между тем многие в конгрессе США обеспокоены отсутствием внятной стратегии, как вести кампанию в Афганистане. “Мы не можем продолжать в том же духе, - возмутился сенатор-республиканец Джон Маккейн. - Наша стратегия в течение последних восьми лет состояла в следующем: “Не проиграть”. Как мы видим, ни к чему хорошему это не привело”.

Маккейн подчеркнул, что если правительство не сможет подготовить конкретный план действий по Афганистану до осени, то сенаторы не станут голосовать за бюджет на следующий год.

Между тем сейчас в конгрессе есть консенсус насчет незначительного увеличения контингента в Афганистане, по крайней мере, до тех пор, пока главную роль в обеспечении безопасности играют местные силы. Что касается будущего, то, конечно, законодатели попытаются заставить Трампа конкретнее обозначить свои цели в регионе.

Однако сам факт того, что Трамп намеревается увеличить американский контингет в Афганистане, свидетельствует о том, что он довольно значительно меняет свою первоначальную внешнеполитическую стратегию.



Искандер Исаев, политолог