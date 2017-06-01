На этой неделе Генеральная прокуратура Турции объявила, что организаторами убийства российского посла Андрея Карлова были сторонники организации “Хизмет”, которую возглавляет исламский проповедник Фетхуллах Гюлен



О подробностях расследования уголовного дела впервые сообщил турецкий новостной телеканал NTV. Напомним, что Карлова застрелили 16 декабря прошлого года во время открытия художественной выставки. Исполнитель - бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Убийцу застрелили на месте сотрудники службы безопасности.

Турецкие следователи изъяли телефон и компьютер исполнителя, WhatsApp и звонки в FaceTime, установили ближайшие контакты. Как сообщают журналисты телеканала NTV со ссылкой на материалы следствия, Алтынташ готовился к преступлению с середины ноября и за это время связался как минимум с пятью членами “Хизмета”.

Одна из таких встреч состоялась в торговом центре в анкарском районе Йенимахалле, куда Алтынташ якобы поехал, чтобы вместе со своим братом купить себе костюм (по крайней мере, так он заявил своему соседу по комнате). Еще одна встреча состоялась в пятизвездочном отеле на Северном Кипре (контролируется Турцией), где Алтынташ якобы и получил инструкции для убийства российского посла.

Место обеих встреч следователям удалось идентифицировать по IP-адресам звонков. Сейчас прокуратура изучает видеозаписи из гостиницы и торгового центра, чтобы установить личности людей из “Хизмета”, от которых Алтынташ получал указания.

Расследование убийства Андрея Карлова проводится совместно спецслужбами Турции и России. Две недели назад в Анкару прибыли представители американского ФБР, чтобы получить доступ к компьютеру Алтынташа и изучить его переписку. Официальный запрос направил американский посол Джона Басса, однако Генеральная прокуратура Турции отказала ему, сославшись на то, что расследование проводят только две страны без участия США.

О том, что Фетхуллах Гюлен может иметь отношение к убийству российского посла, турецкие политики заявили практически сразу же после смерти Карлова. В детстве тот обучался в частной школе, созданной на базе движения “Хизмет”, а после убийства при обыске в комнате Алтынташа якобы обнаружили книгу Гюлена.

Сам исламский проповедник все обвинения поспешил опровергнуть.

Тем не менее расследование убийства посла, которое проводит Генеральная прокуратура Турции, сразу же пошло именно по “гюленовскому” пути.

Напомним, это движение обвиняют в попытке переворота 15 июля прошлого года, когда против действующей власти восстали именно силовики. Были убиты 290 человек, а следом по всей стране начались массовые “чистки”, целью которых были именно сторонники Фетхуллаха Гюлена.

“Чистки” затронули полицию, армию, бюрократию, суды, редакции крупнейших изданий. Сам Гюлен опровергал какую-либо связь с путчем, а реакцию турецких властей по борьбе со сторонниками “Хизмета” сравнил с “охотой на ведьм”.

Причем точно такой же была реакция властей и лично Реджепа Эрдогана (на тот момент премьер-министра) на антикоррупционный скандал, который разразился в декабре 2013 года. Фигурантами скандала оказались 52 человека - члены правящей Партии справедливости и развития, которую возглавлял Эрдоган.

По обвинению в получении взяток, мошенничестве, подкупе и отмывании денег через иранский банк Halkbank были задержаны и арестованы даже несколько членов правительства и их родственники. В независимой прессе появились разоблачительные публикации, в которых утверждалось, что сыновья премьер-министра Билал и Бурак Эрдоганы ведут подпольный бизнес с участием членов саудовской королевской семьи.

Как ни удивительно, Реджеп Эрдоган и Фетхуллах Гюлен первоначально стояли на общих позициях, основа которых - почтительное отношение к исламу. Однако очень быстро наметилось размежевание: Эрдоган все более склонялся в сторону “политического ислама”, в то время как Гюлен был противником секуляризма (по крайней мере, на словах).



Саджад Тайери, журналист