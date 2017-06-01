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Евроскептики проигрывают Мир

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела в Париже встречу с французским президентом Эмманюэлем Макроном

Главной темой в повестке переговоров стало противодействие терроризму. Дискуссия лидеров состоялась на фоне усиления позиций Макрона во Франции и провального участия Мэй на парламентских выборах в Британии, которые значительно ослабили ее позиции в переговорах по брекзиту.
Цель встречи - выработать совместную стратегию. Особое внимание лидеров сосредоточено на проблеме радикализации граждан в интернете. Макрон и Мэй должны были призвать IT-компании - прежде всего Facebook и Google - прилагать больше усилий для противодействия этой угрозе.
Встреча в Париже поможет Мэй перевести повестку дня с темы ее провального выступления на минувших парламентских выборах, констатируют британские СМИ. По итогам голосования, состоявшегося 8 июня, возглавляемая премьером Консервативная партия получила лишь 318 (из 650) мест в палате общин, лишившись в ней абсолютного большинства.
Итоги парламентских выборов показывают, что британцы не поддерживают Мэй и “жесткий” брекзит на том уровне, на котором представлялось.
Непростая ситуация, в которой оказалась Мэй, может сказаться на ходе брекзита. Так, бывший лидер консерваторов и экс-глава МИДа Уильям Хэйг в статье в Telegraph призвал премьер-министра пересмотреть свою стратегию по этому вопросу. Напомним, что до сих пор Мэй заявляла о намерениях выйти из единого европейского рынка (ЕЕР) в целях урезать миграцию в Британию из стран ЕС.
“Вы должны изменить свою позицию, а главным приоритетом в переговорах должна стать экономика, а не сокращение числа мигрантов, - обратился к Мэй Хэйг.
Сценарий, при котором Великобритания покинет ЕС, оставшись при этом в составе единого европейского рынка, принято называть “мягким” брекзитом. В пользу такой позиции высказывалась Рут Дэвидсон, лидер шотландских тори, владеющих в палате общин 13 мандатами. Такое решение, по данным прессы, поддерживают и некоторые министры, в том числе глава МВД Эмбер Радд и канцлер казначейства Филипп Хаммонд.
Тогда как “мягкий” брекзит будет выгоден бизнесу, у Мэй могут возникнуть проблемы с ним. Ведь “мягкий” брекзит - не брекзит как таковой. С одной стороны, он лишит Британию всех преимуществ принятия решения внутри ЕС, с другой - Лондон будет выполнять большую часть законодательства сообщества. Да, он обеспечит стабильность для бизнеса и граждан, а также отчасти мирный процесс в Северной Ирландии. Но лишает явных преимуществ в смысле обретения Великобританией полноценного суверенитета.
Как сообщает издание EU Observer, дипломаты Брюсселя и Лондона готовы начать обсуждение технических деталей брекзита уже на будущей неделе. А Times написала, что Мэй намеревается возобновить переговоры до 19 июня, однако пока об этом ничего не известно.
Если Мэй и ее партия переживают не самый благоприятный период, то Макрон, напротив, находится на подъеме. Его партия “Вперед, Республика!” собрала больше всех голосов (32,6 процента) в первом туре парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье. “После периода стагнации Франция снова на коне, и Германия теперь не единственный лидер в ЕС, - резюмирует издание Politico. - Британия же благодаря очевидным ошибкам своих элит оказалась в изоляции и упадке”.
И тогда как политики в Лондоне склоняются в сторону более “мягкого” развода с Брюсселем, Макрон в целом был бы более заинтересован в “жестком” брекзите, полагает колумнист Financial Times Гидеон Рахман.
Французский лидер - убежденный евроэнтузиаст, выступает в пользу углубления интеграции ЕС в финансовой и оборонной сферах. В свете этого, пишет Рахман, Макрону выгоден “жесткий” брекзит, при котором европейцы потратили бы как можно меньше времени на переговоры с Лондоном и вплотную занялись бы реформами ЕС.

Борис Леонов, Лондон - Алматы

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