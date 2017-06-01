Главная новость этой недели в мировой экономике - падение цены на нефть. В среду эта цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне в ходе торговой сессии упала на 3,7 процента - до 46,9 доллара за баррель. И до столь низкого уровня эта цена упала впервые с 5 мая



Причем нефть почему-то дешевеет, несмотря на данные управления по энергетической информации США, показавшие, что за последнюю неделю промышленные запасы в стране снизились на 1,7 миллиона баррелей. Для сравнения: на предыдущей неделе они выросли на 3,3 миллиона баррелей.

А во вторник, 13 июня, Международное энергетическое агентство сообщило, что общий объем нефти, находящийся сейчас на складах в развитых странах, вырос в апреле на 18,6 миллиарда баррелей. Этот показатель используется для замера насыщения рынка.

В тот же день вышел отчет ОПЕК, показавший, что уровень добычи нефти в странах картеля по-прежнему превышает плановую отметку на 250 тысяч баррелей в сутки.

Однако, несмотря на все это, в среду днем цены на нефть перешли от медленного падения к ускоренному, подтверждая опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК и некоторыми не входящими в картель странами (в том числе и Казахстаном) меры по сокращению добычи не смогли в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке.

Опасения усиливаются по мере наступления сезона активного вождения в США и на фоне сообщений о резком росте добычи в Ливии, которая освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила в среду об увеличении добычи до 800 тысяч баррелей в сутки. Это в 1,5 раза больше показателя апреля и максимальный уровень с 2013 года. К августу производство выйдет на уровень 1,1 миллиона баррелей в день, заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Так что дальнейшее развитие ситуации выглядит довольно угрожающе.

Вот какое мнение в среду высказал о ситуации стратег в сфере сырьевых рынков газеты “Нью-Йорк таймс” Альберт Кройншток: “За последние пять месяцев число действующих буровых установок на нефть в США увеличилось на 197, одна установка успевает пробурить две скважины в месяц, а дебит каждой новой скважины оценивается в среднем в 400 баррелей в сутки. Учитывая это, можно подсчитать, что к концу года добыча в США увеличится еще примерно на 788 тысяч баррелей в сутки”.

Иными словами, только Ливия и США способны полностью перекрыть усилия 22 стран, сокращающих добычу. А рост производства и экспорта идет также в Бразилии, Норвегии и Канаде. Кроме того, за счет развития технологий постепенно возвращаются в зону рентабельности глубоководные проекты.

По мнению А. Кройнштока, нефть устремилась к цене 45 долларов за баррель, а курс доллара в таких условиях в нефтедобывающих странах неизбежно поднимется.

Для примера: средняя цена нефти марки “датированный Brent” в 2016 году составила 43,73 доллара. В приведении к долларам 2016 года это самая низкая цена нефти с 2003 года, когда баррель стоил 37,61 доллара. В 2017 году цена Brent пока считается средней на уровне 53 за баррель.

“Драма и интрига” нефтяного рынка с 2014 года сложилась из противостояния двух игроков - картеля ОПЕК и американской отрасли трудноизвлекаемой нефти. Если добыча на Ближнем Востоке выросла на 1,7 миллиона баррелей в сутки (больше всего в Иране - на 700 тысяч баррелей), то средняя добыча в США снизилась на 400 тысяч баррелей.

Но американская сланцевая нефть “откликается” на ценовые сигналы гораздо быстрее, чем традиционная нефть, и производительность сланцевых скважин растет очень быстро. Одна буровая установка, работающая сейчас в любом нефтегазоносном бассейне США, по эффективности превосходит три буровые конца 2014 года.

Кроме того, нелишне учитывать и такой фактор: самым быстрорастущим источником энергии в 2016 году снова стали возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В настоящее время на них приходится чуть меньше 3,2 процента мирового потребления первичной энергии. Без учета гидроэнергии потребление ВИЭ выросло только за последние пять лет на 12 процентов, продемонстрировав крупнейший и за этот год прирост за все время наблюдений.

Более половины роста этого сектора обеспечила ветровая энергетика (+16 процентов за год). Производство солнечной энергии выросло на 30 процентов. И хотя на солнечную энергию приходится лишь 18 процентов производства ВИЭ, она обеспечила почти треть общего роста возобновляемых источников энергии.

Итак, на фоне ожидающегося снижения спроса на нефть ОПЕК не сможет нарастить добычу, не спровоцировав избыток предложения на рынке. Если же картель полностью восстановит добычу до прежнего уровня к апрелю 2018 года, на мировом рынке образуется переизбыток в объеме 500 тысяч баррелей в сутки, что также будет способствоать падению цены на нефть.