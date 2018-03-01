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Тронная речь королевы Мир

Королева Великобритании Елизавета II произнесла в среду свою тронную речь, посвященную открытию сессии только что избранного парламента

Выступление это имеет принципиальное значение, поскольку в нем обозначаются направления развития государства. Как правило, это событие обставлено максимально торжественно. Однако на этот раз многие из незыблемых традиций тронной речи оказались нарушены.
Так, глава государства прибыла в палату лордов, где обычно зачитывается речь, не в карете, а в автомобиле, облаченная в обычное платье, а не в королевскую мантию. На голове королевы была шляпа вместо традиционной короны. Постоянный спутник Елизаветы II, ее супруг герцог Эдинбургский Филипп, отсутствовал - накануне он был госпитализирован. Его место занял наследник престола принц Чарльз.
Недоброжелатели премьер-министра Терезы Мэй говорили, что, возможно, тем самым королева демонстрирует свое негативное отношение к главе правительства. Однако большинство комментаторов сошлись на том, что распорядители церемонии просто не успели должным образом подготовиться, ведь новый парламент начал работу после досрочных выборов и никакой тронной речи, вплоть до апреля 2017-го, в графике королевы на этот год не стояло.
Атмосфера в палате лордов также не была парадной. Нынешний премьер-министр Тереза Мэй находится в довольно шаткой ситуации, ведь после досрочных парламентских выборов 8 июня 2017 года руководимые ею консерваторы потеряли сразу 12 мест в парламенте. Теперь она вынуждена сформировать правительство меньшинства, так как не располагает достаточным количеством депутатов (2/3 от общего числа), которое бы не позволило консолидации оппозиционных партий отправить ее правительство в отставку.
Консерваторы возлагали надежды на сделку с радикально-правой “Демократической юнионистской партией” (DUP) из Северной Ирландии, отстаивающей идеи единства этой британской провинции с остальной страной. 10 депутатов DUP могли бы обеспечить консерваторам необходимую поддержку в палате общин. Из-за переговоров с юнионистами перенесли саму тронную речь, первоначально запланированную на 19 июня. Однако никакого соглашения достичь не удалось. DUP предупредила Мэй, что “их поддержка не должна рассматриваться как что-то само собой разумеющееся”.
В тронной речи королева назвала 24 законопроекта, которые правительство Мэй намеревается принять в ближайшие два года. Именно столько продлится нынешняя сессия парламента. Обычно она идет год, но поскольку в марте 2017-го правительство Великобритании запустило механизм выхода из ЕС, а он, согласно нормам, длится именно два года, чтобы успеть принять все необходимые законы, сессию продлили до двух лет.
“Приоритетом моего правительства является обеспечение лучшего из возможных соглашений по выходу из ЕС”, - обозначила главную цель этих двух лет королева.
Кроме того, будет принято новое законодательство, касающееся регулирования вопросов, где ранее особую роль играли общие нормы ЕС: международных санкций, ядерной безопасности, сельского хозяйства и рыболовства. Планируется, что многие из действовавших ранее в Великобритании норм Евросоюза, к которым британцы привыкли и против которых не выступают, будут имплементированы в законодательство страны. В речи содержалось и обещание развивать особые отношения с европейскими союзниками.
Среди внутренних приоритетов, не связанных с темой выхода из ЕС, - обещания не повышать налоги, поднять минимальную заработную плату, меры, касающиеся регулирования рынка недвижимости, новые законы по борьбе с домашним насилием, реформа технического образования и поддержка инвестиций в промышленность, развитие экологически безопасных индустрий, борьба с глобальным потеплением, меры в области защиты психического здоровья нации и т.п.
Что касается внешнеполитической повестки дня, то она в целом остается неизменной. Королева пообещала бороться с терроризмом в Ираке и Сирии, подчеркнула приверженность партнерским отношениям с союзниками по НАТО.
Наблюдатели отметили, что значительная часть внутриполитических приоритетов, заявленных в предвыборной программе Консервативной партии, не нашла своего отражения в этой речи. Например, попытка лишить всех британских школьников бесплатного ланча, а 10 миллионов пенсионеров - субсидий на обогрев жилых помещений в зимнее время.

Борис Леонов, Лондон - Алматы

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Просмотрено: 3414 раз Просмотров: 3414 опубликовал: Ruslan 23 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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