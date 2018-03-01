На этой неделе пришло любопытное сообщение из Саудовской Арвии: Мухаммед бен Сальман Аль Сауд стал первым в очереди на престол Саудовской Аравии. В борьбе за трон молодой принц обошел своего дядю



Мухаммед бен Найеф, возглавлявший Министерство внутренних дел страны и отвечавший за противодействие терроризму и внутреннюю безопасность королевства, был не только лишен титула наследного принца, но и смещен со всех занимаемых должностей.

Не исключено, что такому решению способствовала и невольная поддержка со стороны президента США Дональда Трампа, с которым Мухаммед бен Сальман очень быстро нашел общий язык.

Министр обороны 31-летний Мухаммед бен Сальман, бывший ранее вторым в очереди на престол королевства, теперь является официальным наследником трона. Первые признаки перераспределения властных полномочий в пользу Мухаммеда бен Сальмана появились в минувшую субботу, когда поступили сообщения о том, что король вывел из его подчинения прокуратуру страны.

Однако о борьбе между двумя принцами за власть в Саудовской Аравии сообщали и ранее. Так, 16 июня 2017 года аналитик портала Middle East Eye Мадави аль-Рашид говорила, что Мухаммед бен Сальман готовит “переворот”, пытаясь сместить дядю и гарантировать себе наследование трона.

- Этот процесс очень логичный, и все к этому шло очень давно, потому что сын нынешнего короля Мухаммед уже несколько лет фактически управляет страной, являясь министром обороны и главой совета по экономическим вопросам, - объяснила г-жа аль-Рашид. Она отмечает, что принятая в прошлом году программа модернизации экономики ближневосточного государства за счет развития высоких технологий, масштабных инвестиций в промышленный сектор и приватизации государственной нефтяной компании Saudi Aramco - его детище, как и военная операция в Йемене, которая занимает сейчас первое место во внешнеполитической повестке дня королевства. “Тот факт, что ему передали официально эти полномочия - очень логично”, - считает эксперт.

Взлет 31-летнего принца Мухаммеда к власти произошел благодаря протекции его отца - короля Сальмана, который, заняв трон, стал вытеснять кланы других членов многотысячного королевского рода.

Назначение молодого принца наследником связывается, с одной стороны, с достижением определенных договоренностей между кланами, усилившими его позиции, а с другой - с плохим состоянием здоровья короля Сальмана, которое заставляет сторонников принца Мухаммеда бен Сальмана торопиться.

Сейчас идет гонка за временем: до того, как нынешний король покинет этот мир, надо успеть максимально закрепить влияние нового наследного принца.

По мнению экспертов, перестановки в руководстве Саудовской Аравии могут привести к значительной дестабилизации страны и региона в целом. Специалисты отмечают склонность Мухаммеда бен Сальмана к авантюрам и революционным методам решения проблем. Затяжная война в Йемене, пожирающая саудовские ресурсы, была его проектом.

В отношениях с Ираном он настроен на жесткую конфронтацию. За месяц до июньских терактов в этой стране принц сделал ряд агрессивных заявлений в адрес Тегерана, подчеркнув, что перенесет борьбу с Ираном на его территорию. Катарский кризис также соотносят с влиянием молодого принца.

Такого мнения придерживается известный специалист по региону Саймон Хендерсон. В издании Politico он отмечает активное взаимодействие в этом вопросе принца Мухаммеда бен Сальмана c наследным принцем Абу-Даби (согласно принятой в Объединенных Арабских Эмиратах традиции, будущим правителем ОАЭ) Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном.

По мере усиления позиций Мухаммеда бен Сальмана и особенно после того, как он станет королем, Саудовская Аравия перейдет к более революционной и агрессивной политике в регионе, схожей с политикой Катара, что подтолкнет и другие страны действовать активно и жестко.



Искандер Исаев, политолог