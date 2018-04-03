Саудовская Аравия, на чьей территории залегает около четверти разведанных мировых запасов нефти, продажа которой на три четверти наполняет государственный бюджет королевства, похоже, собирается преподнести сюрприз

Причем и странам - членам ОПЕК, организации, в которой саудиты задают тон, и остальному миру. Королевство готовится жить без нефти...

На этой неделе тревогу подняли аналитики агентства Stratfor. Новость же пришла такая: Saudi Aramco - национальная нефтяная компания, крупнейшая в мире по объемам добычи нефти и размеру нефтяных запасов, готова предложить покупателям пять процентов акций. Это на первый взгляд немного, но стоит только вспомнить, что Saudi Aramco добывает нефти больше, чем, например, вся Россия (второе место в мире), и эта цифра обретает вес миллиардов долларов.

Аналитики Stratfor оценивают предстоящее первичное предложение акций (IPO) на бирже - в Лондоне или Нью-Йорке - в 70-100 миллиардов долларов. В один день Saudi Aramco по капитализации может стать крупнейшей компанией мира, обогнав американскую Apple. Ведь нефтяной гигант может стоить сегодня более триллиона американских долларов.

Однако важно не только это нефтяное богатство, а то, как астрономические доходы от продажи главного сокровища саудитов намеревается использовать новоиспеченный наследный принц королевства Мохаммед бин Салман, сменивший своего двоюродного брата Мохаммеда бин Наифа на “посту номер один” среди наследников.

Мохаммед бин Салман, несмотря на молодость (31 год), уже прошел большую школу администрирования при королевском дворе и стал правой рукой короля в осуществлении экономических реформ, с обещанием которых король Салман взошел на трон в январе 2015 года. Возглавив Совет по делам экономики и развития, уже через год Мохаммед бин Салман представил план экономических реформ Vision 2030. Это главное детище будущего кронпринца. Именно этим планом реформ он и обязан тому решению, которое принял на прошлой неделе в отношении его король Салман. Прямой наследник и автор ближайшего будущего государства соединились в одном лице.

В основу плана реформ положено предстоящее IPO Saudi Aramco. Зачем одному из богатейших государств мира лишние 100 миллиардов? Эти нефтедоллары как раз и есть плата за реформы, которые задумал Мохаммед бин Салман и которые должны увести экономику от нефтяной зависимости. Кажущееся невероятным предположение Stratfor тем не менее хорошо обосновано.

Ведь в Vision 2030 обозначено, что полученные от приватизации Saudi Aramco деньги пойдут в создаваемый Саудовский общественный инвестиционный фонд, а оттуда - на финансирование проектов по диверсификации экономики. Избавиться от зависимости от нефтяного экспорта наследный принц собирается всего за четыре года. Причины спешки сомнений не вызывают: в ближайшие 20-30 лет нефть может стать очень дешевым товаром.

Как написало на неделе американское информагентство Truthdig: “Саудовский кронпринц знает, что нефть - это негодный товар... Я скажу вам одно, - сообщил CNBC специалист в области инвестиций Деннис Гартен (Dennis Garten), - в отдаленной перспективе сырая нефть станет вопиюще дешевой... Он (Мохаммед бин Салман) понимает, что сырая нефть в ближайшие 20-40 лет станет бросовым товаром... Поэтому она будет замещена чем-то еще”.

Известно, что 70 процентов сырой нефти превращается в горючее. Однако если потребовалось 10 лет для того, чтобы на дорогах появилось около миллиона электрических авто, то только за 2016 год их число возросло вдвое.

Пример - Индия. Не имея сколько-нибудь значимых залежей нефти, она объявила, что к 2030 году переведет на электромоторы все частные автомобили в стране. Сейчас там по дорогам бегает около 70 миллионов авто. Чтобы выполнить задачу, требуется каждый год покупать около пяти миллионов электромобилей.

Дели собирается финансировать разработку недорогих авто, чтобы овладеть всем азиатским рынком. Китай за прошлый год купил полмиллиона электрокаров. Норвегия, сидящая на торговле нефтью, пересаживается на электромобили быстрее всех в Европе. Спешкой охвачена не только Саудовская Аравия.

Чтобы уложиться в график перемен, намеченных программой Vision 2030, Мохаммед бин Салман стремится максимально увеличить стоимость акций Saudi Aramco. Эр-Рияд уже уменьшил налог на прибыль компании с 85 до 50 процентов, что увеличило доходы компании более чем в три раза и ее оценочную стоимость до 1,5 триллиона долларов.

Мы уже писали о том, что The Economist еще в январе этого года объявил: “Настал момент переноса инвестиционной стратегии от финансирования новых источников нефти к финансированию альтернативы... Использование нефти в пассажирском и грузовом транспорте рухнет в ближайшие 25 лет, поскольку будет заменено электричеством, природным газом и биотопливом”.

И это грозит “сидящим на нефтяной бочке” эмиратам нищетой.



Искандер Исаев, политолог