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Кувейт в роли миротворца Мир

После начала катарского кризиса сразу несколько стран заявили о готовности стать посредниками в его разрешении. Оман и Иран, США и Турция, Евросоюз и Россия с теми или иными оговорками предложили свои услуги, направленные на снижение возникшей напряженности в регионе, и без того перегруженном конфликтами

Однако наиболее расторопным и активным оказался Кувейт. Практически на следующий день, после того как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, а вслед за ними и ряд других стран разорвали дипотношения или понизили уровень своего представительства с Катаром, эмир Кувейта и другие лица этого государства вступили в контакты с вовлеченными в конфликт сторонами.
Посредническая инициатива Кувейта нашла поддержку у других стран и международных организаций. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в среду призвала оказать помощь этому эмирату в налаживании диалога между конфликтующими сторонами.
Во вторник на встрече с исполняющим обязанности министра по делам информации Кувейта госсекретарь США Рекс Тиллерсон также поддержал посредническую миссию эмирата.
Отсутствие принципиальных возражений против того, чтобы в многоголосном хоре посредников солировал Кувейт, объясняется многими причинами. Во-первых, Кувейт имеет опыт в улаживании подобных кризисов. Когда в 2014 году между Эр-Риядом и Дохой вспыхнул подобный конфликт, Кувейт успешно справился с посреднической миссией и помирил два ваххабитских государства.
Правда, события трехлетней давности сегодня выглядят простой размолвкой по сравнению с нынешним кризисом - намного более сложным, масштабным и чреватым опасными последствиями. В нем участвует большее количество стран, интересы которых самым причудливым образом переплетены. Намного жестче и унизительнее условия выдвинутого Катару ультиматума, который он должен выполнить, чтобы его простили.
Во-вторых, Кувейт, как и Оман, серьезно обеспокоен нынешним кризисом, который, по мнению ряда специалистов, несет угрозу перерастания в большую, возможно, мировую войну. Страны, находящиеся на переднем крае борьбы с Ираном, которую против их воли навязывает им Саудовская Аравия, вообще рискуют исчезнуть с лица земли. Сидеть и спокойно ждать, когда у твоего дома полыхнет, против здравого смысла.
По большому счету, Эр-Рияд своей ненавистью к Ирану, диктатом по отношению к другим странам - членам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) просто допек. Решиться на открытый бунт против “старшего брата” часто не хватает духа из опасения, что их могут так же, как и Катар, наказать.
В-третьих, Кувейту доверяют вовлеченные в конфликт стороны, даже несмотря на то, что он вместе с Оманом отказался разорвать дипотношения с Катаром и, таким образом, как бы оказался в рядах “диссидентов”. Оман при всем его миролюбии, своеобразном пацифизме подошел бы на эту роль куда меньше. Слишком особую, отличную от других членов ССАГПЗ, позицию он занимает, вызывая тем самым раздражение в Эр-Рияде.
Наконец, Кувейт в роли миротворца и посредника устраивает многих и далеко за пределами региона, прежде всего Европу и Россию, которые имеют свои интересы как в Саудовской Аравии, так и в Катаре. Россия, например, заключила ряд сделок с Катаром на два миллиарда долларов. Еще 2,5 миллиарда эта страна заплатила за 19,5 процента акций “Роснефти”. В то же время размер инвестиционных сделок с Саудовской Аравией достигает 10 миллиардов долларов.
Что касается других стран, поначалу заявлявших о своей готовности предпринять посреднические усилия, то многие из них сразу же поддержали ту или иную сторону конфликта. Тегеран явно солидарен с Катаром. Турция, направив воинский контингент в Катар, ясно дала понять, кого она поддерживает. И Иран, и Турция, по сути, сами стали стороной конфликта.
До сих пор до конца не определились США, с благословения которых и начался нынешний конфликт. Не без их участия он может и прекратиться, как только в Вашингтоне решат, достаточно ли наказан Катар, пойдет ли он на уступки и выполнит хотя бы часть требований, касающихся прежде всего разрыва с Ираном. Впрочем, прошедшая во вторник встреча Тиллерсона с главой МИД Катара вселяет некоторую надежду на то, что США вскоре остановят экзекуцию Катара.

Саджад Тайери, журналист

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Просмотрено: 7101 раз Просмотров: 7101 опубликовал: Ruslan 30 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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