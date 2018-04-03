Теплый прием премьер-министра Индии Нарендры Моди в Белом доме, оказанный на этой неделе, содержал скрытое послание Пекину. Президент США Дональд Трамп похвалил Дели за помощь в усилении санкций против КНДР. А Китай, не оказав давления на нее, напротив, разочаровал Вашингтон



Но не ослабит ли новая администрация США свою роль в Азии? - беспокоились перед встречей индийцы. Вашингтон рассеял сомнения, согласившись поставить им дроны для слежения за Индийским океаном. Хотя экономические разногласия двух держав сохраняются.

Репортеры отметили, что между двумя лидерами, встретившимися впервые, есть кое-что общее. Оба они национально ориентированы. Трамп выдвинул лозунг “Америка прежде всего”, а Моди - “Сделай в Индии”, подразумевающий, что иностранные компании должны создавать предприятия в стране. Вторая общая черта - любовь к социальным сетям. Трамп и Моди предпочитают общаться с публикой непосредственно, минуя традиционные СМИ, используя Twitter и Facebook. Но Моди привнес и новый момент в протокол общения, принятый в Белом доме. Он вместо того, чтобы пожать руку Трампа при встрече, обнял его. То же самое произошло во время прощания.

“Моди не обнимает всех подряд. Если вы посмотрите на список людей, которых он обнимал, это все люди, которые важны для Индии”, - говорит Шрирам Чаулиа, декан Школы международных отношений в Оксфорде. В этом списке бывший президент США Барак Обама, бывший президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент РФ Владимир Путин.

О России, судя по сообщениям прессы, на переговорах речи не было. А вот китайская тема занимала умы и гостя, и хозяина. Индийцам хотелось знать, не уступит ли Трамп Китаю в состязании за влияние на Азию. Ведь он проявляет меньше заинтересованности, чем предшественники, в поддержании альянсов в сфере торговли и безопасности в Азии.

К тому же Трамп после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон называл его великолепным парнем, говорил о желании расширить китайско-американское сотрудничество. В Дели ревниво взирали за сближением двух держав, задаваясь вопросом, не станет ли КНР более важным партнером для Америки, чем Индия. Не добавляли спокойствия и ограничения, которые новая администрация Трампа собирается ввести на визы для индийских специалистов по информационным технологиям.

Трамп постарался рассеять опасения гостя, назвав его “настоящим другом”, который разработал далеко идущий план сокращения налогов и борьбы с коррупцией. New York Times, ссылаясь на старшего чиновника Белого дома, пишет, что теплый прием Моди содержал скрытый упрек Си Цзиньпину. Он пообещал Трампу оказать нажим на Северную Корею, чтобы она положила конец ядерным и ракетным испытаниям. Но не сдержал обещание.

А вот Индия, подчеркнул Трамп, помогла США наложить санкции на Северную Корею. В мае Индия прекратила с КНДР торговлю всеми товарами, за исключением продовольствия и медицинских препаратов. А ведь до этого Индия была вторым после Китая торговым партнером Северной Кореи, передало CNN.

Визит также показал, что США и Индия нашли еще один объединяющий их фактор. Это противодействие амбициям Китая на морях. Администрация США одобрила продажу 22 дронов, которые Индия сможет применять для слежки за передвижением китайских военных кораблей и подлодок в Индийском океане. Раньше дроны США никогда не продавали стране - не члену НАТО.

Эти беспилотные летательные аппараты могут быть использованы вместе со шпионскими самолетами Poseidon, которые были закуплены у США в 2013 году. А базой для их дислокации могут служить индийские Андаманские и Никобарские острова. Этим американо-индийское военное взаимодействие не ограничивается. Трамп указал в своем выступлении, что индийские ВМС проведут крупные маневры с американскими и японскими моряками.



Борис Леонов