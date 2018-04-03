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Потому что он - Бандера! Мир

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина “не сможет вступить в Евросоюз со Степаном Бандерой” - украинским националистом, которого киевские власти считают национальным героем. По словам господина Ващиковского, Варшава не намерена “повторять ошибок 1990-х годов”, когда она недостаточно остро реагировала на притеснение польского меньшинства в Литве и Германии. Личность националиста Степана Бандеры, которого обвиняют в геноциде польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны, давно служит раздражителем в отношениях Киева и Варшавы, однако столь остро этот вопрос еще не ставился

Рассказывая о проблемах в отношениях Киева и Варшавы, Ващиковский пояснил, что “экономическое сотрудничество выглядит не очень хорошо”, однако еще худшим раздражителем выступают “исторические вопросы”.
“Наше послание предельно ясное: с Бандерой Украина в Европу не войдет, - сказал господин Ващиковский. - Наученные опытом, мы будем требовать от Украины, чтобы все дела (прекращение героизации Степана Бандеры. - “Ъ”) были закончены до того, как Украина будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве”.
Под “опытом”, как пояснил Витольд Ващиковский, он имел в виду сложные отношения Польши с Германией и Литвой в 1990-х годах. Несмотря на то что польское население этих стран сталкивалось с притеснениями, Варшава, по мнению главы МИДа, недостаточно остро на это реагировала.
По словам главы МИДа, позиция Польши будет такой же жесткой, как позиция Греции по вопросу названия Македонии. Именно это мешает Македонии вступить в НАТО: Афины блокируют ее заявку, так как уверены, что страна не может носить то же название, что и одна из северных провинций Греции. По мнению греческой стороны, в будущем подобная ситуация может привести к территориальным претензиям на греческую Македонию со стороны Скопье.
Напомним, идеолог украинского национализма и глава организации “Украинская повстанческая армия” Степан Бандера посмертно получил звание Героя Украины в 2010 году при президентстве Виктора Ющенко. Уже тогда это вызвало возмущение польской стороны: УПА обвиняют в кровавых расправах над еврейским и польским населением Западной Украины в годы Второй мировой войны. Вскоре Донецкий окружной суд признал решение о награждении незаконным, так как Степан Бандера никогда не был гражданином Украины, что является условием для присвоения почетного звания. В настоящее время решение Донецкого окружного суда остается в силе, однако героизация лидера УПА продолжается.

Украинский политолог Анатолий Октисюк в эфире “Ъ FM”: “Слово Польши имеет значение в Восточной Европе. Нужно понимать, что правительство разыгрывает национальную карту. Конечно, если решение о вступлении Украины в Евросоюз будут принимать Германия и США, то позиция Польши будет не столь весомой”.

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Просмотрено: 3522 раз Просмотров: 3522 опубликовал: Ruslan 6 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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