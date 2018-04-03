Лиана Минасян

Итак, Дональд Трамп сдержал слово. Накануне саммита “Группы двадцати” (G20) в Гамбурге он в телефонной беседе пообещал Ангеле Меркель помочь успеху престижного мероприятия. Подводя итоги завершившейся в субботу, 8 июля, двухдневной встречи, можно сказать, что так и получилось Самый влиятельный, но и самый непредсказуемый гость канцлера Германии воздержался от резких высказываний, как это было недавно на саммите НАТО в Брюсселе или G7 в Италии, не грозил Европейскому союзу, и особенно Германии, торговой войной, на что намекал раньше в своих записях в “Твиттере” и чего некоторые опасались, и вообще - вел себя на публике по-деловому.

На фоне беспрецедентных массовых беспорядков и уличных боев с полицией, которые устроили несколько тысяч активистов антиглобалистских движений рядом с местом проведения саммита в ночь с пятницы на субботу, последний день выглядел как затишье после бури. Уборщики быстро приводили в порядок разгромленные улицы, город подсчитывал убытки и обсуждал, кто больше виноват в эскалации насилия - организаторы, устроившие саммит в центре большого города, или полиция. Правительство Германии уже пообещало материальную помощь пострадавшим. Демонстрации противников глобализации продолжались и в субботу, но проходили в основном мирно.

На самом же саммите атмосфера, казалось, была почти гармоничной. Заключительную декларацию можно назвать успехом Меркель. По двум ключевым для Германии вопросам - борьбе с глобальным потеплением и поддержке свободной торговли - удалось достичь компромисса. Девятнадцать участников встречи подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату, о выходе из которого США ранее объявил Трамп.

Фактически Америка оказалась в этом пункте аутсайдером, чего раньше никогда не было. Остальные участники зафиксировали, что принимают к сведению позицию Вашингтона. В качестве уступки Америке в документе прописано желание США помогать другим странам “более эффективно” использовать ископаемые энергоносители.

Как известно, Трамп делает ставку на такие традиционные энергоносители, как уголь, от которых Германия, например, постепенно отказывается.

Однако радость Меркель по поводу почти полного единства в вопросе экологии омрачил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он был последним, кто проводил пресс-конференцию по итогам саммита G20. На ней турецкий лидер неожиданно заявил, что его страна, возможно, не будет ратифицировать Парижское соглашение. Он выдвинул условие, чтобы Турция выполняла условия договора не как промышленная страна. В таком случае она сможет получать деньги из будущего спецфонда, а не платить в него.

По другому, еще более важному для Берлина вопросу повестки дня - свободной торговле - было почти полное взаимопонимание. Даже Трамп, который объявил своим принципом девиз “Америка прежде всего”, поддержал итоговый документ, в котором высказывалась приверженность свободной торговле и критиковался протекционизм.

И, тем не менее, G20 - на фоне беспорядков в Гамбурге и открытых разногласий его участников - вряд ли можно назвать успешным. Но могло быть еще хуже.

Необычным стал и отъезд президента США - без запланированной итоговой пресс-конференции. В первый день саммита, пожав руку Меркель и проходя по красной дорожке, Трамп показал журналистам кулак, что можно было интерпретировать как уверенность в себе, но и как предупреждение.

Уехав, не пообщавшись с журналистами, Трамп лишил их возможности узнать подробности его первой личной встречи с Владимиром Путиным, которая стала одним из главных событий саммита. Сам российский президент, похоже, остался этой встречей доволен. Общаясь с прессой, он сказал, что “Трамп телевизионный сильно отличается от реального”.

Путин хвалил Трампа за готовность обсуждать и решать вместе с Россией глобальные проблемы - ситуацию на Украине, Сирии, международный терроризм.

Российский президент не раскрыл подробностей своих переговоров с Трампом, но сказал, что надеется на взаимопонимание и постепенное улучшение отношений с США, испортившихся после аннексии Крыма, “хотя бы частично”. Обсуждался ли в Гамбурге вопрос западных санкций, Путин не сказал.

Утром в субботу глава Кремля обсуждал в Гамбурге украинский вопрос с Меркель и новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как стало известно из дипломатических источников, прорывных договоренностей не было, стороны в очередной раз высказались за прекращение огня. Теперь, по данным российской делегации в Гамбурге, готовится очередное обсуждение с участием украинского президента Петра Порошенко, пока по телефону. Говоря об украинском руководстве, российский президент не скрывал своего раздражения.

Неожиданно позитивно отозвался президент России о намерении США поставлять сжиженный газ в Европу и конкурировать с “Газпромом”. Путин назвал это “здоровой конкуренцией” и отметил, что Россия - за свободную торговлю. А именно это - один из приоритетов G20. Гамбург - Алматы