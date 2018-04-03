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Вашингтон направляет сотрудника Госдепартамента на конференцию в Сингапур, пытаясь найти дипломатический выход из северокорейского тупика. Но в СБ ООН постпред США Никки Хейли предупредила, что американцы могут применить силу против режима Ким Чен Ына

Такой подход подвергся критике со стороны России и Китая.
В Сингапуре с 11 по 13 июля состоится конференция, именуемая Диалогом по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. США посылают на нее Джозефа Юня, специального представителя Госдепартамента по политике в отношении Северной Кореи.
На этом форуме регулярно встречаются дипломаты США, Китая, России, Японии, Северной и Южной Кореи. Но, как говорят организаторы встречи, на этот раз северокорейцев на ней не будет. Тем не менее наблюдатели рассматривают миссию Юня как попытку в неформальной обстановке сблизить позиции США с позицией Китая и России по ядерной программе КНДР.
Однако на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли произнесла воинственную речь. Она сказала, что США будут готовы в случае необходимости применить вооруженные силы, чтобы защитить себя и своих союзников. Но Вашингтон предпочел бы не идти в этом направлении.
Представители России и Китая отвергли силовое решение. Как подчеркивает газета South China Morning ost, Москва и Пекин, по существу, выступили единым фронтом. Еще на встрече в Москве президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин призвали КНДР заморозить свою ракетно-ядерную программу и одновременно предложили, чтобы США и Южная Корея прекратили крупномасштабные маневры, а также размещение системы ПРО в Южной Корее.
Хейли отреагировала на критику позиции США довольно резко. Она сказала, что Вашингтон ужесточит санкции. Причем они коснутся не только КНДР, но и тех стран, которые ведут с ней бизнес. Это был намек прежде всего на Китай - главного экономического партнера Северной Кореи. Из речи американского постпреда следует, что США могут ввести ограничения на торговлю с Китаем.
Обмен репликами в СБ не предвещает компромисса. Но, может быть, на саммите “двадцатки” в Гамбурге, где состоятся встречи президента США Дональда Трампа с Путиным и Си Цзиньпином, возможен прорыв?
Есть разные уровни анализа ситуации. На одном уровне представляется, что все страны заинтересованы в том, чтобы оказать давление на КНДР. Ведь не только Запад, Япония и Южная Корея, но и Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы у Северной Кореи не было средств доставки ядерного оружия. С другой стороны, каждый из игроков имеет многослойную систему интересов.
На поверхность Китай вроде бы заинтересован в том, чтобы оказать давление на северокорейцев. Но на практике есть стремление не допустить слишком сильного давления на КНДР, не допустить краха режима. С другой стороны, есть опасение, что под предлогом денуклеаризации Северной Кореи американцы стремятся заменить правительство Кима на проамериканское.
Эти опасения есть и у России.
Есть еще один фактор. Он особенно характерен для американской стороны. Иногда американцам нужно для прессы, для сиюминутных политических целей продемонстрировать успех, показать, что они сумели надавить, подчинить. Иными словами, что-то может быть сделано, чтобы произвести недолговременный медиаэффект.
Не исключено, что Россия и Китай в Сингапуре какие-то слова произнесут, чтобы наладить отношения с США. Но это не будет означать коренного изменения их позиции.
Узел завязывался не один год. Нет никаких оснований считать, что он будет в рамках одной встречи расшит. К сожалению, нельзя исключать и боевых действий. История международных отношений говорит о том, что правительства действуют не всегда рационально. Такое тоже может случиться. Нельзя считать, что все возможно решить дипломатическими средствами. Таково мнение западной прессы и экспертного сообщества.

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 4198 раз Просмотров: 4198 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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