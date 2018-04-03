Премьер-министру Индии Нарендре Моди в Израиле в конце недели был оказан столь же торжественный прием, как и президенту США. Это первый визит главы индийского правительства в это государство. Там надеются, что Индия будет проводить не нейтральную, а благожелательную к Израилю политику на Ближнем Востоке



А Дели рассчитывает на помощь в высоких технологиях и на поставки современного оружия. Но, вероятнее всего, Индия не повернется спиной к арабским странам, где трудятся миллионы ее граждан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что его страна не находится в дипломатической изоляции из-за его позиции по Палестине. Напротив, Израиль постоянно обхаживают страны, которым нужна помощь в области технологий, разведки и контртерроризма.

Эта версия нашла подтверждение, когда впервые за 25 лет, минувших после установления дипломатических отношений с Индией, в Израиль прибыл глава ее правительства. “Мы ждали вас долго, фактически около 70 лет, со времени создания Государства Израиль”, - сказал Нетаньяху, приветствуя Моди в аэропорту.

Индия и Израиль поддерживают широкие связи в сфере обороны. Как сообщает New York Times, Индия согласилась закупить у Израиля ракеты и системы ПВО примерно на два миллиарда долларов. Это самый крупный заказ в истории Израиля. Две страны также намерены расширить торговлю и сотрудничество в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.

Но на пути сближения есть препятствия. Индия в течение многих десятилетий солидаризировалась с Палестиной и держалась от Израиля на расстоянии, чтобы не портить связи с арабским миром. Нетаньяху, напротив, стремился к тому, чтобы ориентация Дели на Палестину ослабла. И на первый взгляд этого ему удалось добиться.

Во всяком случае, Моди в отличие от лидеров многих других стран не нанесет во время своей поездки визита вежливости президенту Палестины Махмуду Аббасу.

Как передала Би-би-си, Нетаньяху вышел за рамки обычного протокола. С другими иностранными гостями он во время их пребывания встречается только несколько раз. Но Моди израильский премьер сопровождает большую часть времени. Такая честь оказывается только самым высоким гостям, таким как президент США.

В то время как СМИ на Западе толкуют о сдвиге в позиции Индии по ближневосточному конфликту, профессор Кембриджа Сайрус Абрахам с этим категорически не согласен. Он отметил, что “Индия проводит на Ближнем Востоке политику балансирования и лавирования. Она балансирует между Израилем и Ираном и между Израилем и арабскими странами. То, что происходит, это просто продолжение старой политики. На Ближнем Востоке Индия занимает очень сдержанную позицию, не вмешивается, по существу, ни в один конфликт”.

По мнению эксперта, у Индии неплохие отношения с Египтом, а из других арабских стран у нее крен на сотрудничество со странами Персидского залива. “Здесь есть два фактора. Это огромная индийская диаспора в этих государствах. Она насчитывает десятки миллионов человек. Из Персидского залива идут огромные деньги в Индию. В прошлом году Индия заняла первое место среди стран, получающих переводы из других государств”, - пояснил Абрахам.

Из региона Индия импортирует углеводороды. Из Катара идет сжиженный газ, из Саудовской Аравии и ряда других стран - нефть. А нефть - это треть импорта Индии.

Вместе с тем Индия крайне недовольна связями стран Персидского залива с террористическими исламскими организациями. Но об этом не говорит. Сейчас у власти Бхаратия джаната парти, и по существу она продолжает тот курс, когда правительство возглавлял Индийский национальный конгресс.

Как ожидается, в ходе визита будут заключены сделки на поставку зенитно-ракетного комплекса, способного сбивать цели на расстоянии 70 километров, а также беспилотных летательных аппаратов Heron.



Саджад Тайери, журналист