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Москва - Пекин: дружить флотами Мир

Россия и Китай начали подготовку к традиционным совместным военно-морским маневрам “Морское взаимодействие-2017” (МВ-2017). Первая фаза учений стартует в конце июля в Балтийском море. А в середине сентября маневры будут продолжены в Японском и Охотском морях

Во вторник в рамках подготовки к учениям отряд китайских кораблей, идущих на Балтику, провел стрельбы в Средиземном море. Корабли российского Балтийского флота, в свою очередь, приступили к отработке учебно-боевых упражнений.
Как сообщает агентство “Синьхуа”, “главная тема учений этого года - совместные спасательные операции и совместное обеспечение безопасности экономической деятельности на море”.
Отряд китайских кораблей в составе ракетного эсминца, сторожевого корабля и судна снабжения начал свой поход еще 18 июня. Сейчас отряд отрабатывает учебно-боевые задачи в Средиземном море, а к 20 июля китайские корабли должны прибыть в акваторию главной военно-морской базы Балтийского флота - Балтийск, после чего и начнутся маневры. В них, кстати, будут задействованы китайские палубные вертолеты и морская пехота.
Такие планы уже вызвали настороженность у некоторых стран НАТО. Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз “угрожает свободному миру”. В таком же стиле высказался министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Американский журнал Newsweek и ряд европейских изданий оценили учения МВ-2017 как “вызов НАТО в Балтийском море”. В публикациях утверждается, что учения у “самых дверей Европы” несут в себе политическое послание президенту США Дональду Трампу и НАТО: “Россия и Китай поддерживают и защитят друг друга”.
Минобороны РФ и военное ведомство КНР, в свою очередь, подчеркнули, что подобные учения - это обычная практика, маневры направлены на “укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества” и не угрожают другим странам.
Готовность Китая демонстрировать свои Военно-морские силы в Балтийском море говорит, во-первых, о далеко идущих геополитических планах КНР, в которых значится и Европа. Во-вторых, реализовывать эти планы Пекин намерен с участием России. Как известно, военные флоты РФ и КНР в прежнее время уже проводили множество различных совместных учений в Средиземном море и на Тихом океане. И вот теперь в этих планах появились Атлантика и Балтийское море.
В начале июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества министры обороны генерал армии Сергей Шойгу и генерал-полковник Чан Ваньцюань подписали “дорожную карту” развития сотрудничества в военной области между двумя странами на 2017-2020 годы. В ней уже значились учения МВ-2017, а также возможные совместные маневры в других точках мира. Данное военное сотрудничество закреплено и на недавней встрече в Москве президентов России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
После отработки задач на Балтике военные флоты КНР и РФ продолжат боевое взаимодействие на Дальнем Востоке. Там, естественно, тоже есть противники такого взаимодействия. В Охотском море, где в сентябре пройдет следующий этап учений МВ-2017, у России спор с Японией по поводу островов Курильской гряды, а Японское море - конфликтная зона, связанная с ракетными планами Северной Кореи. Тут уже появлялись американские авианосцы, которые могут при осложнении обстановки развязать полномасштабный вооруженный конфликт.
Обозреватель Newsweek Том О’Коннор считает, что Россия и Китай занимают второе и третье места в списке самых сильных в военном отношении держав после США. Поэтому, по его мнению, Москва и Пекин свой замысел учений МВ-2017 и построили так, чтобы отстоять свои интересы перед НАТО и США и на Западе, и на Дальнем Востоке.

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 4968 раз Просмотров: 4968 опубликовал: Ruslan 13 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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