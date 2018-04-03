В то время как Китай и Россия проводят военно-морские маневры в Балтийском море и в Тихом океане, ВМC Индии, США и Японии начали аналогичные маневры в Бенгальском заливе. Одна из задач - выследить подлодки близ индийского берега. Американский адмирал назвал учения посланием Китаю. Cигнал подан в тот момент, когда между Дели и Пекином обострился территориальный спор



Трехсторонние учения “Малабар” проводятся уже несколько лет подряд. В этот раз они беспрецедентны по масштабу. Достаточно сказать, что к восточному побережью Индии приплыли три авианосца. Индийский корабль “Викрамадитья” - это бывший авианесущий крейсер “Адмирал Горшков”, который вместе с истребителями был поставлен Индии Россией.

Ни для кого не секрет, чьи субмарины имели в виду организаторы учений. В прошлом месяце индийские ВМС обнародовали план постоянного мониторинга движения судов через Малаккский пролив. Значение пролива очевидно: ведь именно через него идет ближневосточная нефть в КНР, через него проходят китайские торговые суда из Южно-Китайского моря. А в последние недели, как говорит отставной индийский адмирал Ануп Сингх, наблюдался сильный приток и военных кораблей Китая в Индийский океан.

Китайцы отправляют их, чтобы подчеркнуть недовольство сотрудничеством Индии, США и Японии.

Командир группы американских кораблей на условиях анонимности сказал New York Times, что маневры окажут воздействие на китайцев. “Они будут знать, что мы (индийцы, американцы, японцы) идем вместе”, - подчеркнул он.

Этот разговорчивый моряк не упомянул, правда, что учения проходят на фоне жесткого противостояния между китайскими и индийскими военными высоко в Гималаях. Спор о прохождении границы между двумя державами длится не один десяток лет. Но он опять принял эмоциональный характер.

Приверженцы националистических группировок в Индии требуют объявить бойкот китайским товарам. А посольство КНР в Дели предупредило граждан, которые собираются ехать в Индию, соблюдать осторожность.

В этот раз конфликт вспыхнул на небольшом участке спорной разграничительной линии, протянувшейся на одну тысячу километров. Поводом послужило строительство китайцами дороги на плато Доклам между Китаем и маленьким государством Бутан, за безопасность которого отвечает Индия. И Пекин, и Бутан претендуют на эту землю. Бутан утверждает, что о прохождении границы идут переговоры и статус-кво не должен быть нарушен.

Пекин утверждает, что Дели совершил провокацию, “незаконно проникнув на чужую территорию” и нарушив конвенцию Калькутты. Этот договор был заключен в 1890 году между Цинской императорской династией Китая и Британской империей. По сообщениям индийских СМИ, обе стороны послали в Гималаи подкрепление.

Китайская Global Times, часто прибегающая к националистической риторике, посоветовала Дели вспомнить об уроках войны 1962 года. Тогда китайцы разгромили слабо обученные индийские войска. Министр обороны Индии незамедлительно дал ответ, сказав, что Индия сейчас совсем не та, что была 55 лет назад. Не смягчают ситуацию и заявления представителя МИД КНР, который сказал, что переговоры не начнутся, пока Индия не отведет войска.

Между тем маневры “Малабар” на море начались в 2003 году. В 2007-м к ним пригласили присоединиться японцев. Так что принципиально тут ничего нового нет. Тем не менее Москва очень недовольна военно-политическим сближением Индии и США, где Дели пытается маневрировать.

Нынешний всплеск напряженности - это повторение того, что было в прошлом. В 1998 году, например, Китай объявлял Индию гегемоном Южной Азии. Так что нынешние события - это своего рода игра. Китай не признает штат Аруначал Прадеш частью индийской территории. Пограничный вопрос не решается, и в будущем может дело дойти до войны.



Саджад Тайери, журналист