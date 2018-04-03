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Атака на Трампа продолжается Мир

Демократы в палате представителей конгресса США призвали республиканцев как можно быстрее принять законопроект, накладывающий новые санкции на Россию и Иран. Тем временем глава ЦРУ Майк Помпео раскритиковал Москву за попытки вмешательства во внутреннюю политику США. Другое обстоятельство, озаботившее главу разведки, - усиление влияния Тегерана на Ближнем Востоке

“Россия наверняка сделала это (вмешалась в выборы) в 2016 году, а также в 2012 году и даже в 1970-х”, - заявил Помпео в ходе выступления на мероприятии, организованном неправительственным “Альянсом разведки и национальной безопасности”. Его высказывания цитирует телеканал CBS News. Глава ЦРУ также обрушился с критикой на портал WikiLeaks, известный своими публикациями секретной правительственной информации.
Этот ресурс, по словам шефа разведки, использовался представителями российских властей для распространения материалов, похищенных с серверов Демократической партии.
Заявления Помпео прозвучали на фоне набирающего ход скандала с участием Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Его обвиняют в том, что за несколько месяцев до президентских выборов он согласился на встречу с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы предложила ему компромат на Хиллари Клинтон.
Трамп-младший заявил, что не получал от Весельницкой никакой информации, тема компромата в ходе встречи затронута не была. В доказательство он опубликовал свою переписку по электронной почте. “Мой сын - человек очень высокого качества, и я восхищен его честностью”, - процитировала заявление президента США представитель Белого дома Сара Хаккаби Сандерс.
Как сообщают СМИ, дальнейшим расследованием эпизода займется специальный прокурор по делу о российском вмешательстве Роберт Мюллер.
Тем временем демократы в палате представителей выступают за ускорение процесса принятия санкций в отношении России и Ирана. В настоящий момент дискуссии по поводу билля “зашли в тупик”, констатирует Bloomberg. Главным камнем преткновения стал вопрос - позволять ли президенту снимать санкции без разрешения конгресса. Сейчас в билле указано, что спикер палаты представителей может блокировать инициативу Белого дома по отмене санкций, заставив того искать одобрения у законодателей. Кроме того, в пользу ослабления санкций в энергетическом секторе высказались как представители Евросоюза, так и американские бизнесмены.
“Я продолжаю вести дискуссии с моими коллегами-республиканцами по поводу законопроекта о российских санкциях. И я все еще не согласен с положением, в соответствии с которым только спикер палаты представителей может принимать решение о рассмотрении запрета на отмену санкций”, - сказал конгрессмен-демократ Стени Хойер.
При этом он подчеркнул, что рассчитывает на скорое урегулирование противоречий. “Я рассчитываю, что мы быстро разберемся с этой проблемой... и сможем вынести законопроект на двухпартийное голосование уже на этой неделе”, - заявил Хойер. Желание одобрить билль до конца недели выразил и конгрессмен-республиканец Марк Мидоус.
В случае одобрения билля законодателями Трамп не станет его блокировать. Учитывая сложившийся негативный фон, решение Трампа наложить вето на билль будет чревато новыми обвинениями в сговоре с Россией. Президенту очень сложно действовать на российском направлении, учитывая, что они идут наперекор не только законодателям, но и, как продемонстрировали высказывания Помпео, разведслужбам.
Вдобавок обсуждающийся в палате представителей законопроект включает пакет санкций по Ирану, инициатором которых выступила как раз администрация Трампа.
Тему Ирана затронул в своем выступлении и Помпео. “В отличие от ДАИШ и его эфемерных претензий на создание мирового халифата Исламская Республика Иран - это крепкое государство, которое на сегодняшний день является самым масштабным спонсором терроризма”, - предупредил он. Помпео обратил внимание на негативные действия, которые Тегеран якобы предпринимает в Йемене, Сирии и Ираке.
Впрочем, усиление критики в адрес Москвы и Тегерана - скорее подтверждение уже устоявшегося тренда, чем изменение статус-кво: ведь еще в 2015 году во время президентства Барака Обамы США утвердили новую стратегию национальной безопасности, где Россия и Иран вошли в список государств, угрожающих американской безопасности.     

Лиана Минасян

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Просмотрено: 5385 раз Просмотров: 5385 опубликовал: Ruslan 14 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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