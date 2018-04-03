Дипломатических усилий Кувейта, с самого начала игравшего роль основного посредника в урегулировании катарского кризиса, оказалось явно недостаточно. Катар отказался выполнять требования ультиматума, предъявленного ему Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. Конфликт явно затягивается и запутывается. Теперь к поискам выхода из тупика в срочном порядке подключается Вашингтон



На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Кувейт. Во вторник он был уже в Катаре. И там, и там шеф Госдепа уточнял обстановку и позиции одной из сторон конфликта. В среду в саудовской Джидде Тиллерсон встретился с главами дипломатических ведомств четырех арабских стран, инициировавших разрыв дипотношений с Катаром, и на основе только что собранной им информации советовался, что делать дальше с эмиратом: смягчить жесткие требования или, наоборот, усилить нажим.

Активизация американской дипломатии в Персидском заливе объясняется прежде всего тем, что задуманная Дональдом Трампом в соавторстве с Саудовской Аравией и ее ближайшими союзниками публичная порка Катара принесла совсем не те результаты, на которые рассчитывали. Вместо того чтобы отбить охоту если не дружить, то хотя бы поддерживать более или менее нормальные отношения с Ираном, антикатарская кампания толкнула Доху в объятия Тегерана и Анкары.

Чем сильнее затягивается катарский узел, тем больше выигрывает Иран, который рад протянуть руку помощи, заявляя о готовности поставлять Катару продукты, товары первой необходимости, открывая воздушное и морское пространство, чтобы разорвать транспортную блокаду. Турция направляет в Катар несколько тысяч своих военнослужащих, ставя крест на возможных планах начать вторжение, чтобы сменить власть.

Но главное - под угрозу поставлены планы американской администрации создать военно-политический блок, направленный против Ирана.

Перед Тиллерсоном стоит непростая задача. По словам его советников, для выполнения посреднической миссии необходимо продемонстрировать “искусство на грани возможного”. Ужесточать против Катара санкции дальше вряд ли имеет смысл - можно “резьбу сорвать”. Стране и так предъявили требования, выполнить которые нельзя, не поступаясь собственным суверенитетом и не потеряв лицо.

К тому же Тиллерсон оценил позицию Катара как вполне разумную. Но и другая сторона тоже не желает терять лица, а значит, и уступать не захотят. Требования к Катару оказались чрезмерными - так велико было желание саудовцев публично унизить Катар, осмелившийся “не по чину” дерзить “старшему брату”. И эта чрезмерность вместе с уверенностью, что за их спиной всегда будут США, по сути, лишила стороны возможности для маневра, политического торга.

Конечно, что-то из поставленных условий Катар все равно выполнит, пусть даже частично и, возможно, уже согласился выполнять. По всей видимости, в администрации США или только в Госдепе уже поняли, что с унизительным ультиматумом Катару палку перегнули и все-таки постепенно надо отрабатывать назад, преодолевая нежелание саудовцев и союзников.

Как сообщает сайт Arab News, многие официальные лица в Вашингтоне говорят, что вояж Тиллерсона по трем странам Персидского залива, скорее всего, не принесет прорывов в урегулировании кризиса, а сближение сторон может растянуться на многие месяцы, переводя конфликт из острой фазы в хроническую.

Еще одно обстоятельство, которое затрудняет миссию Тиллерсона, заключается в отличии подходов к кризису, которые демонстрируют президент США и госсекретарь. Как пишет Washington Post, из американской столицы одновременно “исходят два противоречащих друг другу месседжа, которые отражают разницу позиций внутри администрации по отношению к Катару. Линия Трампа, вставшего на сторону критиков Катара, грубая и агрессивная. Он прямо обвиняет Катар в давних и “на очень высоком уровне” связях с террористами. Тиллерсон вынужден лавировать между сторонами конфликта в очень узком пространстве, используя мягкие дипломатические методы и свои связи, наработанные им еще во время работы в нефтяном бизнесе”.

Пожалуй, единственной точкой соприкосновения может стать пункт об отказе поддерживать террористов. Во всяком случае, в Джидду Тиллерсон привез подписанный в Катаре меморандум о взаимодействии в области борьбы с терроризмом. Правда, “четверка” арабских стран назвала этот шаг Катара “недостаточным”.



Искандер Исаев, политолог