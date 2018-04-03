Раз в полгода председатель Федеральной резервной системы США отчитывается перед Конгрессом США. Председатель ФРС Джанет Йеллен 12 июля выступила перед конгрессом с очередным таким отчетом. Многие уверены, что это ее последнее выступление: в январе истекает срок ее пребывания на посту председателя ФРC, а на новый срок она не будет назначена, так как этому противится Дональд Трамп



Трамп в прошлом году несколько раз высказывался в пользу повышения ключевой ставки ФРC. Во-первых, потому, что считал, что низкой ставкой (она была ниже одного процента) резерв подыгрывает действующему тогда президенту Бараку Обаме, Демократической партии и ставленнику партии Хиллари Клинтон. Во-вторых, Трамп опасался, что решения о повышении ставки будут перенесены на послевыборное время, когда он станет хозяином Белого дома, и тогда ФРC может подставить ему подножку на самом старте его президентской карьеры.

Он оказался прав: ФРC повысила ставку уже в декабре 2016 года, еще одно повышение произошло в марте текущего года, а третье - в середине июня. Каждый раз повышение происходило на одну “ступеньку”, равную 0,25 процентных пункта. На сегодняшний день ставка находится в диапазоне 1-1,25 процента. Пока эти решения ФРС не привели ни к каким серьезным последствиям для американской экономики, но нынешний президент чувствует себя заложником ФРС.

Особенно напрягло Трампа решение последнего (июньского) совета управляющих ФРС, согласно которому этот институт будет постепенно разгружать свой баланс от гигантского объема ценных бумаг, который он собрал себе с финансового рынка в ходе реализации программы “количественных смягчений”. В результате активы резерва разбухли с 0,7-0,8 триллиона долларов (накануне кризиса 2007 года) до 4,5 триллиона в октябре 2014 года.

Скоро будет уже три года, как Федрезерв занимается так называемым реинвестированием в ценные бумаги: приходит срок погашения бумаги, находящейся на балансе ФРС, под погашенную бумагу выпускается новая на такую же сумму. Имеет место простое воспроизводство активов резерва. И вот ФРС приняла решение о сокращении своего портфеля долговых бумаг (ипотечных бумаг и казначейских облигаций), который на самом деле являет собой финансовый пузырь. Однако ликвидация пузыря таит опасности.

Во-первых, через механизм “сообщающихся сосудов” начнется ускоренное надувание “пузырей” на финансовом рынке США (они там и так имеются, но станут еще больше, что повышает риск их прорыва).

Во-вторых, часть бумаг, находящихся сейчас на балансе ФРС, низкого качества, почти “мусорные”, но числятся по номиналу. В случае их реализации по рыночным ценам неизбежно будут зафиксированы убытки. Федеральный резерв, который принято называть “кредитором последней инстанции”, станет убыточной организацией. Что такое “убыточный” Центробанк, никто еще осознать не может. Какими могут быть краткосрочные и долгосрочные последствия такой “убыточности” и для ФРС, и для США, никто предсказывать не берется.

В своем выступлении 12 июля Йеллен повторила, что будет продолжать курс на повышение ключевой ставки, но осторожно, с учетом экономического положения страны, особенно такого показателя, как уровень безработицы. Если верить официальной статистике, в июне безработица в Штатах составила 4,4 процента, это почти самый низкий уровень за последние 16 лет. Инфляция также находится на приемлемом уровне - два процента.

Из этого следует, что у резерва есть все основания для новых повышений ставки. В своем выступлении Джанет Йеллен никаких конкретных планов и графиков не дала, но, что, по нашему мнению, более важно, она подтвердила намерение начать сброс ценных бумаг с баланса ФРС.

Еще один момент выступления Йеллен, на который обратили внимание комментаторы: ФРС хорошая, а Трамп плохой. Было сказано, что ФРС не может проводить эффективную денежно-кредитную политику по той причине, что “команда Трампа” (видимо, имеется в виду в первую очередь министерство финансов, возглавляемое Стивеном Мнучиным) не имеет внятной фискальной политики.

Примечательно, что Трамп после своего прихода в Белый дом резко снизил критику ФРС и лично Джанет Йеллен. Возникло ощущение, что президент может отказаться от своих предвыборных угроз уволить ее с поста председателя и поддержать ее кандидатуру на второй срок. Однако к началу лета такое благорасположение Трампа по отношению к Йеллен стало исчезать.

Наибольшими шансами занять кресло председателя управляющих ФРС США обладает Гэри Кон. Это американский инвестиционный банкир, более четверти века проработавший в банковском холдинге Goldman Sachs Group. Там он начал карьеру с должности простого менеджера, дослужившись до поста президента и главного операционного директора (с 2006 года).

В декабре 2016 года получил от Трампа приглашение занять должность старшего помощника по экономической политике 45-го президента США и директора Национального экономического совета. Кон предложение принял, уволился из банка, получив при этом “премию” в 284 миллиона долларов.