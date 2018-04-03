Индонезия переименовала часть своей исключительной экономической зоны в Южно-Китайском море (ЮКМ) в море Северная Натуна. Таким образом, Джакарта присоединилась к другим странам Юго-Восточной Азии, которые сопротивляются китайским территориальным амбициям



Дело в том, что Пекин опубликовал на картах линию из девяти черточек, которая означает, что большая часть богатого ресурсами пространства принадлежит ему. Индонезия неоднократно задерживала китайские шхуны в спорных водах.

Притязания Китая оспаривают несколько стран. Подоплекой конфликта служат богатые залежи углеводородов на дне и районы, где много рыбы. Китай поднял уровень напряжения, построив на намывных искусственных островах в спорных водах военные объекты.

Индонезия не считает себя участником спора. Но она втянута в него. Предметом резких разногласий служат права на рыболовство вокруг островов Натуна. Индонезия подвергала арестам китайских рыбаков. Она также усилила присутствие своих военных в регионе. И вот теперь Министерство морских дел Индонезии опубликовало официальную карту, на которой северная часть исключительной экономической зоны названа морем Северная Натуна. Китай незамедлительно дал свою оценку этому шагу. Представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал, что название ЮКМ имеет широкое международное признание и ясные географические рамки. “Когда определенные страны производят так называемые переименования, это абсолютно бессмысленно. Мы хотим, чтобы соответствующая страна встретилась с Китаем на полпути и отнеслась здраво к нынешней хорошей ситуации в ЮКМ”, - заявил Гэн.

Анди Арсана, специалист по морскому праву из индонезийского университета Гаджа Мада, говорит, что переименование не имеет юридической силы. Это было политическое и дипломатическое заявление. “Его будут считать большим шагом в утверждении суверенитета Индонезии”.

На китайских картах острова Натуна располагаются в пределах той части моря, на которую претендует Пекин. Индонезия отказывалась вести переговоры с ним на эту тему. А теперь она сделала еще один шаг, чтобы показать, что острова вообще не входят в ЮКМ.

Сказывается “давление названий”. Страны, имеющие разногласия с Китаем, вступают с ним в соревнование на всех направлениях, в том числе географическом. Например, вьетнамцы называют Южно-Китайское море Восточным. Это может служить еще одним подтверждением того, что конфликт не утихает, а приобретает опасный характер.

Гораздо раньше Индонезии на путь переименований встали Филиппины. Они еще в 2011 году назвали ЮКМ Западно-Филиппинским морем. А два года спустя передали спор с Китаем в руки международного суда в Гааге. В июле 2016 года трибунал постановил, что у Китая нет легальной основы для того, чтобы предъявлять претензии на самую большую часть ЮКМ. То есть вердикт был в пользу Филиппин. Китай отказался участвовать в разбирательстве, назвав его фарсом.

Представитель индонезийского министерства по морским делам сообщил, что сведения о море Северная Натуна будут переданы ООН и Международной географической организации для официальной регистрации.

США формально не участвуют в противоборстве между Китаем и его соседями. Но они время от времени посылают военные корабли и самолеты к островам, на которых Китай разместил свой военный персонал. Рейды проводятся под предлогом защиты свободы судоходства. Фактически Вашингтон пытается перетащить Вьетнам и другие страны, втянутые в спор с Китаем, в свою военную орбиту.

В Индийском океане в эти дни проходят крупномасштабные манеры ВМС Индии, США и Японии. Три флота отрабатывают “оперативную совместимость”, то есть готовность к действиям против общего врага.

В ЮКМ американцам пока не удалось достичь такой же степени взаимодействия с Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, как с Индией. Но притязания Китая работают на США. И в долгосрочном плане им, возможно, удастся создать неформальный альянс со странами, подвергающимися китайскому давлению.



Искандер Исаев, политолог