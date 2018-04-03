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Новая волна миграции в Европу Мир

Лиана Минасян
Построив барьер по периметру южных границ из заборов с колючей проволокой и заключив известную финансовую сделку с Турцией, Европейскому союзу удалось существенно сократить поток беженцев с ближневосточного направления. Но он вновь нарастает, как штормовая волна, с берегов Африки. По данным, приведенным в конце недели журналом Spiegel, оттуда, даже рискуя жизнью, готовы перебраться в страны Евросоюза до одного миллиона мигрантов

Миграционный кризис, бесспорно, остается одной из наиболее болезненных сторон европейской жизни. Памятуя о сломе границ, массовом вторжении беженцев и хаосе осени 2015 года, ситуация отлагательства не терпит. В понедельник она обсуждалась в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
А днем ранее вообще стала главной темой для европейских лидеров, хотя собрались они в Триесте формально в рамках четвертой ежегодной конференции “ЕС - Западные Балканы”.

 

 

При нынешнем состоянии ЕС Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Черногории, а также самопровозглашенному Косово что-либо обещать европейские гранды не могли. Разве что держать, по словам итальянского премьера Паоло Джентилони, “открытой перспективу присоединения к ЕС для стран Западных Балкан”.
Поэтому до начала самой конференции Меркель, Макрон и Джентилони собрались в Триесте в тройственном формате и углубились в миграционные дела.
В центре обсуждения неизбежно была Италия, не справляющаяся с “десантированием” мигрантов из Северной Африки. В этом году в Италию только из Ливии прорвалось более 85 тысяч беженцев. Правительство в Риме отчаянно добивается распределения мигрантов по странам ЕС. Многие страны Восточной и Центральной Европы, однако, не соглашаются с “квотированием”, хотя в комиссии ЕС угрожают урезанием им в таком случае субсидирования.
Макрон в порядке солидарности с Джентилони обещал ускорить переселение из Италии мигрантов. В свою очередь, Меркель согласилась забирать из Италии не по 500, а по 750 человек в месяц.
Но, как заявила Меркель, “мы втроем считаем, что прежде всего должны заняться борьбой с причинами бегства и миграции”. По ее представлениям, этому могут помочь “миграционные партнерства” с Нигером и другими странами Африки. По линии ЕС есть намерение обсудить с ними экономические перспективы. В рамках G20 тема поднималась, но серьезной просчитанной программы помощи этому континенту пока нет.
Наряду с итальянцами наиболее активно занимается проблемами Африки ФРГ, понимая, что массовая миграция с Черного континента чревата обострением кризисных проблем ЕС. Вместе с тем, анализируя политику федерального правительства, немецкие эксперты полагают, что оно не столько озабочено правами человека и улучшением состояния Африки, сколько воспрепятствованием миграции.
Как отмечает депутат бундестага Кристоф Штрессер, уполномоченный федерального правительства по вопросам политики прав человека и гуманитарной помощи в 2014-2016 годах, “миграционные партнерства часто означают просто укрепление границ. Во всяком случае, более высокие заборы не устраняют причины бегства людей”.
В интервью Spiegel Штрессер сообщил, что число мигрантов, заполняющих в Ливии лодки, превосходит все, что наблюдалось до сих пор. Известно, что только в Северной Африке ждут возможности перебраться в Европу около миллиона мигрантов. Они бегут от ситуации, в которой лишены всякой перспективы. Можно строить стены, проводить новые границы, лучше контролировать Средиземное море, но миграцию можно остановить, только искореняя ее причины.

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Просмотрено: 6414 раз Просмотров: 6414 опубликовал: Ruslan 18 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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