В администрации президента США признали, что Иран соблюдает условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году при посредничестве международной “шестерки”, однако отметили, что сами действия Тегерана не отвечают духу этого соглашения



В планах Белого дома - не только ужесточить контроль над выполнением договоренностей, но и ввести новые санкции против Тегерана - за действия в Сирии и за испытания баллистических ракет. О разрыве сделки Вашингтон пока не говорит.

Белый дом второй раз уведомил Конгресс, что иранская сторона формально выполняет пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации. Однако, по ее мнению, Тегеран “несомненно, нарушает дух договора”.

Ему вменяют в вину поддержку террористических групп и испытания баллистических ракет - два пункта, которые не оговариваются в СВПД. По оценке собеседников New York Times, Белый дом планирует договориться со своими европейскими партнерами о разработке более жесткой стратегии в отношении Ирана.

Сотрудники Белого дома утверждают, что Франция, Великобритания и Германия готовы занять требовательную позицию по отношению к Исламской Республике. Однако стоит заметить, что им придется учитывать мнение России и Китая, которые также являются посредниками в достижении “ядерной” договоренности.

“Госсекретарь и президент хотят подчеркнуть, что Иран остается одной из самых опасных угроз для Соединенных Штатов и для региональной безопасности в целом, - цитирует телеканал CNN одного из представителей исполнительной власти, пожелавшего остаться анонимным. - Далее администрация намеревается использовать стратегию, которая будет учитывать весь комплекс действий Ирана, а не просто концентрироваться на ядерной сделке”.

В свою очередь, иранская сторона угрожает, что при самом плохом раскладе она может покинуть договоренность, подписанную в 2015 году. “Если дело дойдет до серьезного нарушения, что в терминологии ядерной сделки называется значительным неисполнением, то у Ирана есть другие опции, в том числе выход из сделки”, - заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью журналу National Interest.

По его словам, ожесточенная риторика, которую демонстрируют США, мешает им найти понимание не только с Ираном, но и с другими странами. “Мы должны быть более осторожными в отправке сигналов, - полагает Зариф, - потому что мы видели, как неправильный сигнал, в частности, после саммита в Эр-Рияде, вызвал довольно серьезную реакцию в регионе за последние несколько недель”.

Американская администрация также поспешила успокоить Израиль, который в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступил против “южной сделки” России и США в Сирии и назвал ее импульсом для расширения иранского присутствия в регионе.

“У нас с Израилем есть общий интерес, поэтому мы хотим убедиться, что Иран не создал своего плацдарма, военной базы на юге Сирии, - уверил журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на своем брифинге. - Пока мы намерены продолжать переговоры. Вполне ясно, что мы хотим добиться продуктивного прекращения огня”. Однако в то же время Соединенные Штаты не допустят, чтобы иранские силы закрепились на сирийской территории.

Беспокойство Израиля, по экспертной оценке, больше связано с тем, насколько далеки от его границ проиранские элементы. Речь скорее идет о недовольстве Израиля тем, что не до конца выполнены некоторые договоренности или полностью не учтены в его интересах. О том, насколько проиранские и прошиитские формирования должны быть удалены от израильско-сирийской границы. Если сначала речь шла о 40 километрах, то потом оказалось, что это только 20. Однако, по оценке экспертов, согласованная РФ и США “южная зона” не дает возможности каким-то образом усилиться Ирану.

Израиль может оказать влияние и попытаться изменить формулировки соглашения. Все зависит от Ирана, так как он располагает в Сирии более 150 тысячами бойцов, которые в той или иной степени ему подчиняются.



Саджад Тайери, журналист