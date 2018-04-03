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В Ливии коренной перелом Мир

Главком Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о полном освобождении от джихадистов Бенгази, второй столицы страны. Пока он принимает поздравления, в том числе от западных политиков и дипломатов, аналитики ломают голову, куда теперь пойдет ЛНА и заявит ли Хафтар о президентских амбициях

Бенгази стал первым городом, который пытался освободить Хафтар, начиная операцию “Достоинство”. Правда, взять под контроль главный город Киренаики за несколько недель, как обещал поначалу главком ЛНА, не удалось. Зато теперь можно сказать, что в ходе вооруженной борьбы между сторонниками и противниками светского развития страны наступил коренной перелом в пользу первых.
Стратегическая инициатива прочно перешла в руки Хафтара. Напомним, что с Бенгази началось восстание против режима Муаммара Каддафи. Задолго до 2011 года там свили гнезда первые вооруженные формирования джихадистов вроде “Боевой исламской ливийской группы”, спровоцировавшей антиправительственные выступления. Город стал оплотом исламистских экстремистов, начиная от “Братьев-мусульман” и заканчивая “Исламским государством” и “Аль-Каидой”.
За освобождение Бенгази пришлось заплатить дорогую цену. За три года боев погибли около 5,5 тысячи бойцов ЛНА. Одержать победу над исламистами, безусловно, помогли зарубежные союзники. ОАЭ в обход эмбарго ООН обеспечивали Хафтара самолетами и вертолетами, что вплоть до последнего времени делало ЛНА монополистом, обладающим собственной авиацией. Египтяне, особенно летчики и спецподразделения, сами участвовали в боевых действиях на стороне маршала. Обе страны оказывали Хафтару политическую поддержку, предоставив в феврале и в начале мая площадки для переговоров между маршалом и главой Президентского совета Фаизом Сараджем.
Хафтар показал весьма результативную игру в отличие от своего соперника, креатуры западных держав Сараджа, которому похвастаться особенно нечем. Хотя и он в последнее время демонстрирует военные успехи. Аналитиков волнует вопрос, куда теперь направит свои войска Хафтар?
Главком ЛНА уже грозился много раз начать поход на Триполи, чтобы выбить джихадистов. Но первая ливийская столица от них почти свободна, за исключением нескольких отрядов, сохраняющих нейтралитет или залегших до поры “на дно”. Де-факто отряды Сараджа и ЛНА оказались союзниками, нанося удары по исламистам. Двинувшись на Триполи, Хафтар рискует, во-первых, нарваться на сопротивление со стороны тех, кто его, мягко говоря, не любит, так же как не любит джихадистов Гвейла. А во-вторых - испортить налаживающиеся отношения с западными странами, недавно обратившими на него свой взор.
Скорее наоборот, и Хафтару, и Сараджу сегодня выгоден союз. Шансы соперников победить на президентских выборах в марте 2016 года несопоставимы. Это понимают на Западе, но Хафтар вселяет опасения: в случае победы он быстро превратится в клона Каддафи и введет в стране диктатуру.
Чуть ли не единственным шансом для Сараджа обеспечить себе политическое будущее может стать его союз с Хафтаром на антиджихадистской платформе. Такой альянс выгоден и для Хафтара. Он создает конкуренцию (или ее видимость) и хоть как-то успокаивает Запад наличием сбалансированности сил.
По-настоящему серьезную угрозу для Хафтара представляют многочисленные отряды исламистов из мисуратской группировки. Под их контролем остаются большие и довольно населенные территории вдоль средиземноморского побережья от Сирта до Триполи. Для Хафтара сложились благоприятные оперативные и политические условия.
На Турцию и, главным образом, на Катар, основных спонсоров экстремистов из Мисураты, оказывается давление со стороны США и арабских стран. На западе же находится лояльная Хафтару зинтанская группировка, которая при необходимости может выступить навстречу отрядам ЛНА.
Вряд ли у ЛНА, численность которой оценивается в 60 тысяч человек, хватит людских и технических ресурсов для быстрого разгрома мисуратовцев, насчитывающих около 100 тысяч. Скорее всего Хафтар попробует убедить часть противников из Мисураты перейти на свою сторону или заручиться их нейтралитетом, а уж потом ввязываться в серьезные бои.

Искандер Исаев, политолог

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Просмотрено: 5504 раз Просмотров: 5504 опубликовал: Ruslan 20 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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