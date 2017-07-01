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Казахстан и Таиланд - братья по боксу Мир

Таиланд - одно из популярнейших направлений для туристов со всего мира, включая и Казахстан. Буквально на днях стало известно, что эта страна ужесточила требования к иностранцам, въезжающим по туристическим и учебным визам. Отныне всем предстоит доказать свою платежеспособность на период пребывания в королевстве: 20 тысяч бат на одного человека или 40 тысяч бат на семью.
При этом Королевство Таиланд делает на туризм “большие ставки”. Сегодня эта отрасль - вторая по доле в ВВП страны и продолжает рост.
О том, как государство стимулирует развитие туристического кластера, нам рассказала министр туризма и спорта Королевства Таиланд Кобкарн Ваттанаврангкул

 


- Госпожа министр, насколько большую роль туризм играет в экономике королевства?
- Туризм занимает важное место в тайской экономике - его доля в ВВП составляет свыше 17,6 процента. Это второе место, при том что еще несколько лет назад туризм находился лишь на четвертом месте по доле вклада в ВВП.
На первом месте по-прежнему остается промышленность, ориентированная на экспорт. В частности, автомобильный сектор.
Поэтому-то наша страна так заинтересована в развитии энергетики на базе возобновляемых источников - ведь автомобили потребляют очень много энергии. Мы должны научиться использовать меньше исчерпаемых природных ресурсов. Ведь чем больше мы производим автомобилей, тем больше мы должны уметь экономить энергию. Поэтому и в нашем павильоне так много места отведено биотопливу, выработка которого находится под особым патронажем нашего короля Рамы IX.
- Сколько всего туристов посещают вашу страну ежегодно?
- В прошлом году к нам прибыли 32,5 миллиона иностранных гостей. Большинство туристов было из Китая - примерно 27 процентов. На втором месте туристы из соседних стран Азии, потом Европа, Америка и на последнем месте - местные жители.
В прошлом году в Таиланде было 300 миллионов туристических посещений. За одно посещение мы считаем людей, которые провели у нас больше одной ночи. Это могли быть, например, бизнесмены, которые часто приезжают на уикенд.
Но все же ставку мы делаем на гостей, которые приезжают к нам на более длительные сроки. И поэтому постоянно расширяем туристические возможности страны.
- То есть у вас есть стратегия развития туризма?
- Да, сейчас мы делаем основной упор на этнотуризм. Мы называем эту концепцию “Местный опыт”: гость не должен чувствовать себя просто туристом, мы пытаемся сделать так, чтобы он почувствовал себя местным жителем. Мы хотим, чтобы вы играли вместе с нами, ели с нами и жили вместе с нами. Поэтому в Астане мы устраиваем так много национальных и культурных мероприятий, привезли много экспонатов, различных мастеров рукодельных искусств.
- Реализация такой концепции уже приносит результаты?
- Да, многие туристы приезжают в нашу страну именно для того, чтобы пожить в горных деревнях далеко в джунглях. Это интересно городскому человеку. И одновременно дает неплохой стимул для развития отдаленных поселков.
- Если рассматривать виды туризма, то, по вашим данным, что наиболее привлекает иностранных гостей в Таиланде?
- По статистике, на первом месте медицинский туризм. В последние годы получило бурное развитие такое направление, как спортивный туризм. Многие приезжают в Таиланд для занятий муай тай. Мы отмечаем рост популярности этого направления бокса у женщин.
Также растет количество “романтических” туристов. Многие приезжают сюда, чтобы отметить свадьбы или провести медовый месяц. В прошлом году было более миллиона таких посещений страны.
Еще одно ключевое направление - гастрономический туризм или, как мы его называем, Ladies Journey to Thailand, так как в нем по большей части заинтересованы именно женщины. Женщины сейчас сильно подвержены стрессу, поэтому в Таиланде мы предлагаем им медитацию в старинных храмах, занятия муай тай, и мы учим их готовить национальные тайские блюда.
- Ladies Journey to Thailand - это государственная программа или частная?
- Инициатива государства, но без частного сектора реализация программы была бы невозможна. То есть государство может лишь выработать концепцию, сгенерировать идею, а реализуют ее уже частные компании.
Этому всему есть причина. Например, туристы из Японии составляют немалую часть от общего количества туристов. Из них 70 процентов - это мужчины. Женщин-туристов мало, значит, нужно их как-то привлекать, то есть менять концепцию туризма в Таиланде.
- Есть ли какие-то льготы от государства для таких частных компаний? Быть может, это налоговые преференции, льготные кредиты для предприятий, работающих в приоритетном сегменте или по новой программе?
- Нет. Никаких льгот не существует. Но мы поддерживаем любой начинающий бизнес - стартапы, вне зависимости от их сферы. Льготы могут быть предусмотрены лишь в том случае, если крупная корпорация или предприятие реализует крупный проект, и защита такого проекта в интересах государства. Такие вопросы у нас решаются на Совете иностранных инвесторов. Создать правила условия - это и есть задача государства. Как это происходило раньше? Мы просто эксплуатировали провинции. Мы не пытались создать что-нибудь новое. Сейчас мы пытаемся предложить туристам что-то оригинальное, аутентичное. То есть мы, как государство, можем разрекламировать, мы можем рассказать о туризме. Но именно местный частный бизнес - это те люди, которые выполняют, продают, исполняют и удовлетворяют потребности туристов, делают так, чтобы туристам было интересно посетить нашу страну и вернуться в нее снова.
- Мы частенько читаем в новостях, что в Таиланде происходят конфликты туристов с местным населением. Если такое случается, то на чью сторону встает полиция: гостей или все же закона? Например, в Казахстане туристам могут простить мелкие правонарушения, а как в Таиланде?
- Это одна из основных забот нашего министерства. Мы даже создали специальную туристическую полицию и туристический обслуживающий центр (Tourist Assistant Center). Его представительства есть в каждой туристической зоне, а его сотрудники всегда пытаются помочь туристам. Иногда происходят инциденты, связанные с криминалом или наркотиками, в таких ситуациях мы пытаемся связаться с посольством и с семьей. Потому что закон должен соблюдаться всегда.
Но вы должны знать, что, когда приезжаете в Таиланд, у вас всегда есть друг, который вас поддержит, - это туристическая полиция и TAS. У туристической полиции есть свой прямой номер - 1155. И если что-то случилось, нужно звонить на него. По этому номеру вам предоставят помощь на двух языках: английском и тайском.
- Вы специалист по тому, как привлекать туристов в Таиланд. А если бы вы приехали в Казахстан в качестве туриста, что бы вы хотели увидеть?
- Историю. Я очень люблю историю. Я люблю ваши национальные танцы и вашу еду. Дело не только во вкусе, а в истории каждого блюда, в том, как сплетаются разные исторические периоды и нации, религиозное влияние. И к тому же я никогда не могла представить себе, что и Казахстан, и Таиланд так любят муай тай, - это то, что мы можем развивать вместе.
Это мой второй визит в Казахстан, и оба раза по работе. Сейчас я прибыла в вашу страну, чтобы посетить наш павильон на ЭКСПО. Я была очень впечатлена павильоном Казахстана в Милане в 2015 году. У вас была хорошая презентация: танцы, еда и так далее. К тому же вы рассказывали о будущем Казахстана. Поэтому наше правительство решило, что мы должны быть здесь. Мы обязательно должны быть здесь.

Беседовала Юлиана Жихорь

Астана

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Просмотрено: 5865 раз Просмотров: 5865 опубликовал: Ruslan 25 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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