На этой неделе опубликовали любопытное исследование известного американского информационно-разведывательного агентства (“теневого ЦРУ”) Stratfor, которое даже в западной (в частности, в американской) прессе уже оценили как откровенно провоцирующее обострение конфликтов в международных отношениях



Итак, как пишет Stratfor: “В свете эскалации конфликтов, маячащих в Венесуэле и на Корейском полуострове, важно пересмотреть проблему планирования и подготовки к эвакуации”. И предлагает заранее обдумать содержание сумки, с которой вы ударитесь в бега, когда кризис разразится, а также маршруты спасения.

Для тех, кто побежит из Венесуэлы, “окошко спасения” невелико”; американское посольство в этой стране, которое очевидным образом что-то готовит, еще в июле отправило из страны всех родственников посольских работников. Международное авиасообщение с Венесуэлой сокращается с каждым месяцем. И иностранцы, остающиеся в стране, могут рассчитывать только на собственные правительства - на то, что они посчитают опасность достаточно серьезной, чтобы провести полную эвакуацию.

Как отметил британский эксперт в области социальной психологии доктор Эдвард Макфрей: “Такое нагнетание страха - важная часть американской кампании по смене власти в стране, которая выскользнула благодаря политике президента Уго Чавеса из-под американского контроля. И если бы Вашингтон перестал “кормить” оппозицию в Каракасе, мир и стабильность вернулись бы на улицы и площади этого города очень быстро. Однако хозяева денег в Америке никак не хотят простить Венесуэле национализацию крупнейших телекоммуникационной и электроэнергетической компаний Compania Nacionalde Telefonosde Venezuela (CANTV) и EdC, которые контролировались фирмами из США. А еще - экспроприацию Exxon Mobil и Conoco Phillips, национализацию контрольных пакетов акций у Total, Chevron, Statoil и BP”.

Заметим, что половина нефти, добываемой в Венесуэле, экспортируется в США, на чем Дональд Трамп и сыграл в июле, подписывая указ, запрещающий американским банкам и инвестиционным фондам заключать сделки по долговым обязательствам и ценным бумагам, выпущенным правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petroleosde Venezuela. Указ запрещает также проводить сделки с бондами, которыми владеет государственный сектор Венесуэлы, и выплачивать дивиденды венесуэльским властям, то есть фактически обрезает поставки венесуэльской нефти в США.

Осаждая “вторую Кубу” Южной Америки экономически, президент США, кроме того, на днях заявил, что вооруженное вторжение в Венесуэлу тоже возможно. Как это было в Гренаде в октябре 1983 года - под предлогом защиты 630 американских студентов, в Панаме в декабре 1989 года, когда власти этой страны отказали Вашингтону в предоставлении своей территории для подготовки контрас в борьбе с Никарагуа и взяли курс на расширение связей с СССР.

Указ Трампа приведет к серьезному ограничению Венесуэлой нефтяного экспорта и поставит власть в критическое положение. Вашингтону останется только ввести морских пехотинцев под предлогом защиты “страдающего народа и демократии”, чтобы вернуть Венесуэлу и ее нефтяные месторождения под свой контроль.

Применительно к Южной Корее, которая, считает издание, находится под угрозой уничтожения с севера, эксперты Stratfor предлагают заранее побеспокоиться об эвакуации интеллектуальной собственности, персональной и иной “чувствительной” информации вроде технологических и научных исследований, которые могут попасть в руки конкурентов.

Собственно, по прочтении материала, предложенного компанией Stratfor, логично сделать вывод о том, что война США на два фронта - с богатой нефтью Венесуэлой и стремящейся в клуб ядерных держав Северной Кореей - дело решенное. Однако для обеих Корей такие пугающие предсказания - не шутка. И не только для них.

Всего в полутора часах лета над Японским морем жители Кобе уже вовсю раскупают ядерные бомбоубежища. Как сообщает Nikkei Asian Review, прозябавшая много лет семейная компания Орибе (Oribe Seiki Seisakusho) только за две первые недели сентября получила доход от производства убежищ в 38 раз больше (!), чем за весь прошлый год. “Даже Швейцария, нейтральная страна, - говорит директор компании Набуко Орибе, - устраивает ядерные убежища. Мы думаем, что Япония также должна быть готовой к ядерной опасности”.

Северная Корея перестала сообщать траекторию движения запускаемых ею баллистических ракет, хотя прежде делала это регулярно. Северокорейцев легко понять: обложенные американскими санкциями, они теперь страдают еще и от японского соседа. Сейчас под японскими односторонними санкциями находятся 72 северокорейские компании и организации и более 80 частных лиц. Санкции ограничивают импорт товаров и ресурсов из Северной Кореи и объем валютных поступлений в эту страну.