На этой неделе одной из главных площадок, где происходят политические и дипломатические схватки, стало здание ООН в Нью-Йорке, где проходит 72-я сессия этой организации. И уже седьмой год подряд кризис в Сирии остается в центре внимания Генассамблеи ООН



Для обсуждения ситуации в этой стране и ее будущего созывается специальное министерское заседание по инициативе Евросоюза. В преддверии встречи глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на которых Сирии уделили основное место.

Рассказывая журналистам о переговорах с Тиллерсоном, Лавров отметил, что российские и американские военные согласовывают реализацию планов по взятию сирийских городов Дейр-эз-Зор и Ракка, чтобы не пострадали общие цели борьбы с терроризмом.

“Мы, естественно, подтвердили наш подход в том, что при всем признании реальности нахождения коалиции США в Сирии она там незваный гость, - сказал он. - Видим, что это реальность, и это может использоваться для борьбы с терроризмом параллельно с действиями, осуществляемыми сирийской армией при поддержке ВКС России, которая официально запрошена легитимным правительством”.

По словам Лаврова, Тиллерсон признал, что группировку “Джебхат ан-Нусра” нужно уничтожить. Остается надеяться, что “это признание проявится в действиях “на земле”. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

В ответ в интервью Fox News после встречи с Лавровым Тиллерсон подтвердил, что США и Россия работают над поиском сфер взаимодействия в Сирии и сконцентрированы на разгроме террористической группировки “Исламское государство”. “Мы хотим быть уверены, что гражданская война не начнется вновь, - подчеркнул госсекретарь. - У нас общие задачи, однако иногда разная тактика их выполнения”.

Некоторые разъяснения на этот счет дал в Нью-Йорке исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд. По его словам, США не соревнуются с Россией в борьбе с ИГ в Сирии, а взаимодействуют. Свидетельство совместных усилий - создание зон деэскалации по нанесению поражения ИГ. При прежнем президенте Бараке Обаме подобные действия не предпринимались, что приводило к новым жертвам, число которых, по данным ООН, может достигать полумиллиона сирийцев, и затягиванию конфликта.

Впрочем, на вопрос, почему на встречу высокого уровня так называемых “Друзей Сирии”, состоявшейся в понедельник на полях Генассамблеи, не пригласили представителей России, Саттерфилд не дал прямого ответа. А ограничился констатацией, что в ней “участвовали представители государств, разделяющих взгляды на цели в Сирии, которые состоят в уничтожении ИГ, в стабилизации обстановки и продвижении к созданию независимой Сирии”.

Между тем в среду США подтвердили, что пользующиеся поддержкой России сирийские войска пересекли реку Евфрат в Дейр-эз-Зоре в попытке восстановить контроль над городом. Эта операция может привести к прямому противостоянию в восточной части города с бойцами Демократических сил Сирии, которых поддерживают США.

Протекающий через Дейр-эз-Зор Евфрат служил разделительной линией между двумя сторонами и считался частью зоны устранения конфликтов между коалицией во главе с США и Россией.

Россия, в свою очередь, не перестает выражать озабоченность в связи с тем, что США фактически от имени международного сообщества обвинили Дамаск в использовании химического оружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Не исключено, что заявления с обвинениями Дамаска делаются с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутрисирийские дела.

Между тем спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД этой страны Замир Кабулов заявил, что в ходе встречи в Нью-Йорке с американской коллегой Элис Уэллс он сообщил США о недоверии по вопросу “неопознанных вертолетов” на севере Афганистана, перебрасывающих боеприпасы ИГ с американских баз.

“Среди проблем, которые у нас существуют, я обозначил недоверие, которое у нас есть в связи с этими таинственными вертолетами, которые перебрасывают игиловцев, их оружие, боеприпасы”, - сказал Кабулов и добавил, что на Западе “на голубом глазу заявляют, что они ничего не знают об этом, но так не бывает”.

Кабулов отметил, что “эти вертолеты попадают с американских военных баз и, сделав свое дело, возвращаются”. “На севере Афганистана у них есть военная база в Мазари-Шарифе, называется Camp Marmal”, - добавил он.

По словам Замира Кабулова, спецпредставитель США “клятвенно заверяла, что президент Трамп настроен сокрушить игиловцев, аль-каидовцев, но это слова”. “Они правильные, но мы словам не верим, мы делам верим”, - добавил Кабулов, отметив, что “пока ничего прорывного не просматривается”.



Искандер Исаев, политолог