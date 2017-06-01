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И вновь “иранский атом“ Мир

Президент Ирана Хасан Рухани заявил на этой неделе, что США заплатят “высокую цену”, если все-таки решатся выйти из ядерной сделки, заключенной между Тегераном и международными посредниками. Отказ от сотрудничества в рамках соглашения, сказал Рухани, в частности, нанесет серьезный удар по репутации Вашингтона на международной арене

“Выход из соглашения со стороны США сопряжен со значительными издержками, такой шаг приведет к тому, что в будущем никто не станет доверять Америке”, - сказал Рухани.
Соглашение по атому одобрили на уровне Совета Безопасности ООН, в качестве его гарантов выступают не только США, но и другие страны, напомнил иранский президент. “Каждое слово этого соглашения внимательно изучили государства, участвовавшие в его ратификации, - подчеркнул он. - Так что если США откажутся от своих обязательств и станут попирать договор, это скажется на уровне доверия мирового сообщества к Америке”.
Рухани дал понять: Иран может перестать выполнять условия сделки по атому, если в ней не будет участвовать Вашингтон. “Одним из сценариев после разрыва соглашения станет возвращение к прежним условиям, - сказал Рухани. - Пока это лишь одна из опций. Для нас это не будет проблемой: мы готовы вернуться к прежнему положению вещей, если наши партнеры откажутся от своих обязательств. Вместе с тем мы все знаем, что Иран не станет инициировать возвращение к прежним условиям взаимодействия”.
Впрочем, отметил Рухани, отказ США от соглашения не станет катализатором к созданию Тегераном ядерного оружия. “Мы никогда не станем заниматься созданием ядерного оружия, мы никогда этого не планировали и не собираемся этого делать впредь”, - заверил президент. При этом Рухани указал, что Тегеран не откажется от создания новых баллистических ракет. Закрытие ракетной программы, отметил он, поставит под угрозу безопасность страны.
В среду в своей речи в ходе заседания ООН президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике действия Ирана на Ближнем Востоке, обвинив Тегеран в спонсировании терроризма и неуважении к суверенным правам своих соседей.
Не забыл американский лидер упомянуть и сделку по атому, назвав ее “асимметричным соглашением, где США не получает никаких преимуществ”. “Мы не можем придерживаться условий сделки, служащей прикрытием для создания ядерного оружия”, - заявил Трамп.
Напомним, что сделку по атому между Тегераном и посредниками подписали в 2015 году, она предполагает ограничение иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие с Тегерана жестких экономических санкций. Договор заключили в рамках “шестерки” международных посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия), он получил название “Совместный всеобъемлющий план действий” (СВПД).
15 октября президенту США предстоит подтвердить, что Иран выполняет условия СВПД. Такая процедура, как утверждает издание Foreign Policy, проводится каждые 90 дней. С момента своей инаугурации 21 января Трамп дважды признавал, что Тегеран выполняет обязательства в рамках соглашения по атому. При этом американская администрация неоднократно заявляла, что Иран нарушает “дух договора”. Ему вменяют в вину поддержку террористических групп и испытания баллистических ракет - два пункта, которые не оговариваются в СВПД.
Администрация США настроена на пересмотр ядерной сделки в сторону ужесточения, утверждает колумнист издания Bloomberg Элай Лэйк со ссылкой на источники в окружении Трампа. Собеседники Лэйка указывают на три основных момента, которыми недовольны в Вашингтоне.
Во-первых, по условиям СВПД, начиная с 2025 года с Ирана снимают ограничения по производству низкообогащенного урана. США хотят оставить эти ограничения на более длительный срок. Во-вторых, в Вашингтоне обеспокоены ракетной программой Тегерана и хотели бы добиться мер, которые позволят ее сдерживать. Наконец, в-третьих, по мнению окружения Трампа, нынешний режим проверки военных зон на территории Ирана нуждается в ужесточении.

Саджад Тайери, журналист

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Просмотрено: 4196 раз Просмотров: 4196 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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