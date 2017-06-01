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Меркель уходит “в цифру“ Мир

Тотальный переход к цифровой экономике в Германии, по мысли руководства правящих христианских демократов (ХДС), должен принести им голоса еще не определившихся избирателей. “Гигабайт-общество”, как формулирует проблему канцлер Ангела Меркель, должно двигать Германию по пути прогресса

За несколько дней до выборов (а они состоятся в это воскресенье) Меркель пытается любыми путями как мобилизовать неопределившихся, так и мотивировать своих традиционных избирателей. Она провозгласила ценность каждого голоса для успеха своей партии и для ее баварского партнера Христианско-социального союза (ХСС), от имени которого она уже официально выступает и призывает всех своих сторонников прийти на выборы, чтобы не дарить голоса противникам.
Дело в том, что опросы показывают падение их интереса к ХДС/ХСС. Согласно опросам, они получают около 36 процентов голосов, и этого может быть недостаточно для создания устойчивого правительства, поскольку при складывающихся условиях оно может быть только коалиционным.
Меркель упрекает социал-демократов (СДПГ), за которых, по последним опросам, готовы голосовать 23 процента избирателей, в отсутствии определенности относительно выбора коалиционного партнера. Она называет безответственным поведение руководства СДПГ “в нынешние неспокойные времена” и указывает, что у социал-демократов имеется единственная возможность остаться у власти только в союзе с ХДС/ХСС.
На что же делает ставку канцлер? Как отмечает германское интернет-издание EpochTimes, канцлер в своих последних выступлениях обещает немцам снабдить каждую семью к 2018 году 50 мегабайтами интернета в секунду. Она обещает в последующие четыре года создать для граждан Германии интерактивные платформы, с помощью которых они могут общаться с властью. Речь идет о сдаче налоговых деклараций или регистрации жилищ.
Она обещает инвестиции в оцифровку экономической жизни страны, включая промышленность, что должно помочь и решению проблемы с незапланированными выбросами дизельных моторов ведущих немецких автомобилестроителей. Она обещает, что благодаря этому немецкое автомобилестроение через четыре года опять будет номером один в мире. Но самое главное - оглядываясь на прошедшие четыре года, канцлер не видит каких-либо серьезных проблем, с которыми она бы не справилась.
Но не все избиратели смотрят на мир через розовые очки канцлера. Именно поэтому, по последним опросам, на третье место в их симпатиях продвигается правопопулистская “Альтернатива для Германии” (АдГ), которой предрекают уже 12 процентов голосов и третье место в парламенте. Пока можно засвидетельствовать, что именно Кристина Андерсен - представитель АдГ на дискуссии ConflictZone, которую несколько дней назад организовало государственное агентство Deutsche Welle (DW), - осмелилась напомнить, что присоединение Крыма к России произошло вследствие волеизъявления народов, населяющих Крымский полуостров, и в этом плане наблюдается полное соответствие Хартии ООН.
Последние дни в Германии обещают быть особенно горячими. Ведь в Берлине кроме федеральных выборов каждый местный избиратель еще должен будет проголосовать по поводу сохранения находящегося практически в центре города аэропорта Берлин - Тегель, дополняющего в перспективе планируемый к вводу в 2023 году аэропорт Берлин - Бранденбург, который будет носить имя Вилли Брандта (крупнейший немецкий политик послевоенного времени, с именем которого связывают начало “восточной политики”, способствовавшей в прошлом веке прекращению холодной войны).
Провозглашенный тогдашними социал-демократами принцип “изменение через сближение” во многом способствовал приходу к власти в СССР более здравомыслящих политиков. Этим Брандт радикально отличается и от нынешних лидеров Германии, выбирающих скорее путь конфронтации (несмотря на все довольно редкие заявления о противоположном), чем путь поиска точек соприкосновения с политическим оппонентами.    

Лиана Минасян, Берлин - Алматы

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Просмотрено: 4315 раз Просмотров: 4315 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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