На этой неделе состоялся неожиданный, необъявленный визит в Афганистан главы Пентагона Джеймса Мэттиса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга



Следует сказать, что визит Мэттиса в эту страну стал первым после оглашения новой стратегии США в Афганистане и Центральной Азии. Ее основные аспекты президент Дональд Трамп изложил в речи, с которой выступил 21 августа на военной базе “Форт-Майер” в Арлингтоне (“НП” уже писало об этом). Кстати, вскоре после прибытия Мэттиса и Столтенберга в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле несколько ракет разорвались на открытой местности неподалеку.

Ответственность за обстрел взяла на себя группировка “Талибан”. Согласно заявлению пресс-секретаря талибов Забиуллы Муджахида, целью нападения был самолет Мэттиса. Но на момент атаки Столтенберг и Мэттис уже покинули аэропорт.

Но вернемся к программе неожиданного визита. В ходе него генсек НАТО и глава Пентагона обсудили положение в стране с ее руководством. Мэттис, Столтенберг и президент Афганистана Ашраф Гани также провели совместную конференцию. Общаясь с журналистами, Мэттис подчеркнул, что верит в успех стратегии США в регионе. Джеймс Мэттис и Йенс Столтенберг

“Теперь мы находимся в более выгодной позиции, чтобы помочь Афганистану, в то время как местные войска добиваются перелома в борьбе с террористами, - подчеркнул глава Пентагона. - Мы не бросим Афганистан в беде и не позволим его безжалостным врагам заполучить власть путем насилия”.

Со своей стороны, Столтенберг сообщил, что альянс готов подставить плечо США в борьбе с “Талибаном”. “НАТО не сдается, когда сражение ужесточается, - пафосно заявил он. - Мы держим свои обещания. Мы осознаем цену, которую платим за поддержку Афганистана. Но мы также понимаем, что цена ухода из страны является еще более высокой. Поспешный вывод сил НАТО чреват тем, что Афганистан будет вновь ввергнут в хаос и станет убежищем для международного терроризма”.

Согласно официальным данным, сейчас в Афганистане находится около пяти тысяч солдат НАТО. Число американских военных в Исламской Республике с учетом обещанных Трампом дополнительных трех тысяч солдат составит 14 тысяч. Две тысячи из них оказывают помощь местным военным силам в проведении контртеррористических операций.

Любопытно, что в ходе визита Мэттис и Столтенберг должны были также обсудить сотрудничество США и НАТО в Афганистане, ведь ранее Трамп призывал страны альянса отправить больше солдат в Исламскую Республику.

Впрочем, как отметил доцент Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Авинаш Паливал, НАТО не играет первостепенную роль в контексте разрешения афганского конфликта. “НАТО всегда будет надежной опорой для США и Европы, однако главную нагрузку в рамках помощи Кабулу в ближайшие годы будет нести на себе именно США, - сказал он. - Такой вывод можно сделать и из речи Трампа о новой афганской стратегии”.

По мнению Паливала, сейчас своей главной задачей Трамп видит налаживание более тесного взаимопонимания с региональными партнерами, в частности с Индией. Так, еще в конце августа Трамп призвал Дели усилить свою роль в регионе.

А во вторник на этой неделе Мэттис провел переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман. По итогам встречи глава Пентагона указал на сближение стратегических интересов Индии и США, а также похвалил союзнические усилия Дели по многим направлениям, включая торговое и военное сотрудничество.



Саджад Тайери, журналист