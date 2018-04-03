Лиана Минасян

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил контуры реформ Евросоюза. В своей речи в среду в Университете Сорбонны в Париже лидер Пятой республики призвал ЕС сплотиться и дать отпор популистским силам



“Мы должны взрастить европейский суверенитет, - заявил Макрон. - Мы разделяем одни ценности - свободу, справедливость, права человека и международные правила. Мы поддерживаем рыночную экономику, но в то же время понимаем всю важность социальной справедливости”.

В произнесенной им речи Макрон упомянул ряд амбициозных инициатив по укреплению Евросоюза. В их числе - гармонизация налогообложения в рамках этого объединения, учреждение общеевропейского налога на финансовые сделки, а также новые проекты в области обороны и безопасности на наднациональном уровне.

“Сегодня Европа нуждается в стратегическом осмыслении собственных действий, в создании общей культуры ценностей, - подчеркнул Макрон. - Наша неспособность действовать сообща подрывает доверие к нам как к европейцам”.

Как отмечает газета Monde, перед речью Макрон провел обширные консультации. Так, в общей сложности он успел пообщаться с лидерами 22 стран ЕС. Французский президент выразил надежду, что “дорожную карту” реформ Евросоюза создадут до будущего года. Воплотить же подготовленные меры в жизнь планируют до 2024 года. “К началу следующего десятилетия Европа должна располагать собственными силами быстрого реагирования, общим военным бюджетом и согласованной доктриной действий на международной арене”, - заявил Макрон.

Касаясь еврозоны, он предложил создать общий бюджет стран, использующих евро. Для пополнения казны французский лидер считает целесообразным в том числе использовать средства, полученные с налогов на прибыли компаний.

Между тем на пути инициатив Макрона стоит несколько преград. Для достижения заявленных им планов - в частности, реформ еврозоны - Парижу потребуется поддержка со стороны немецкого руководства. Но хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель и поддерживает намерения Макрона, тема преобразований еврозоны остается острой для парламентских сил в Германии, которые не могут найти консенсус по этому вопросу.

Для создания правящей коалиции Христианско-социальному союзу (ХДС/ХСС) Меркель скорее всего потребуется заключить союз с правоцентристской Свободной демократической партией (СвДП), получившей на выборах в Бундестаг 10,7 процента голосов. Вместе с тем СвДП выступает против углубления интеграции еврозоны и передачи новых полномочий на уровень Еврокомиссии.

В контексте планов французско-германской оси по реформам ЕС свободные демократы - это неудобный участник коалиции для Меркель. Вопрос взаимодействия вероятных партнеров по германской коалиции на европейском направлении остается открытым. Все будет зависеть, с одной стороны, от того, насколько свободные демократы готовы принять еврооптимистические планы Меркель, и, с другой - от способности лидеров ХДС и ХСС убедить главу СвДП Кристиана Линднера и его коллег, что планы по реформам еврозоны соответствуют принципам либерализма и повышению конкуренции.

Другая трудность реализации повестки Парижа состоит в том, насколько ее удастся увязать с предложениями Еврокомиссии. Как известно, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против углубления интеграции на уровне еврозоны. По его мнению, у ЕС уже есть бюджет и парламент, смысла дублировать эти институты на уровне валютного союза нет.

Наконец, неясно, насколько благосклонно отнесутся к предложенной Макроном идее суверенной Европы рядовые граждане. Ведь большинство граждан Франции и Германии выступают против создания единого бюджета на уровне ЕС. Такие данные приводит организация Eurobarometer.

Более того, 43 процента немцев, 39 процентов итальянцев и 39 процентов французов выступают за то, чтобы вернуть больше компетенций наднациональных властей обратно на национальный уровень. Идею же предоставления Еврокомиссии больших полномочий поддерживают лишь 26 процентов немцев, 21 - итальянцев и 34 процента французов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения Pew Research Center.

Во время выступления Макрона возле здания Сорбонны собрались протестующие, недовольные его реформой рынка труда и сокращением бюджета. По данным французских СМИ, в акции протеста приняли участие от 200 до 300 человек.