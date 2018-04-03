В Карачаево-Черкесии на этой неделе начались российско-пакистанские учения. Хотя в них участвуют немногим более 200 военных с обеих сторон, зарубежные комментаторы связывают маневры с обострением отношений Пакистана с США



Вашингтон, обвинив Исламабад в поддержке афганских боевиков, пригрозил приостановить ему военную помощь и исключить из списка союзников. В этой связи особое значение приобретает предстоящий визит в Россию главы пакистанской армии генерала Камара Джаведа Баджвы.

Маневры под названием “Дружба-2017” проводятся на высоте до 2,3 тысячи метров и продлятся до 4 октября. По словам командующего пакистанским контингентом бригадного генерала Саеда Аламдара Хуссейн Шаха, они направлены на обмен опытом, а также укрепление сотрудничества между горными подразделениями РФ и Пакистана. Главная задача учений - отработка совместных действий в борьбе против террористов. Спецназовцы должны обменяться опытом, как освобождать заложников, как проводить досмотр, оцепление.

При этом радио “Голос Америки” отмечает, что на этой неделе должны завершиться совместные учения ВВС Пакистана и Китая. Они длились почти три недели. При этом рупор Вашингтона подчеркивает, что “укрепление политических, экономических и оборонных связей Пакистана с Китаем, а также зарождение альянса с Россией происходит на фоне обострения напряженности в отношениях Исламабада с США”.

Если говорить об альянсе, то тут виден явный перебор. Но Пакистан действительно испытывает беспрецедентный нажим со стороны США и потому вынужден искать противовес в лице своих соседей - Ирана, Турции, а также России. Но прежде всего Китая, который именует Пакистан “всепогодным партнером”.

В Вашингтоне и раньше утверждали, что Пакистан прилагает недостаточно усилий в борьбе с террористами, укрывающимися на его территории. А президент США Дональд Трамп без обиняков заявил, что боевики из Пакистана проникают в Афганистан и убивают там американских солдат. Поэтому Пакистан могут лишить статуса союзника, не входящего в состав НАТО, а также могут прекратить предоставление ему военной и финансовой помощи.

Может ли Россия стать альтернативой союзу с США? Безусловно, нет. В прошлом году торговый оборот между Россией и Пакистаном составил всего 400 миллионов долларов. При этом он имеет тенденцию к снижению. Завис проект строительства с участием России газопровода из Карачи через Лахор на север. Стоимость проекта - 2,5 миллиарда долларов. Но о цене прокачки газа стороны так и не договорились.

Политические и военные связи тем не менее развиваются. Ожидают визит в Москву начальника пакистанской армии Баджвы, который расценивается как ответ Исламабада на поездку в Индию министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Касаясь сообщений СМИ о том, что Россия стала поставлять Пакистану военные вертолеты, то данные тут противоречивы. Одни говорят, что поставили вертолеты Ми-35. Другие говорят, что еще не поставили. Но известно, что компания “Вертолеты России” поставила Пакистану вертолет Ми-171. Он используется для перевозки грузов, в медицинских целях.

И все же главным покупателем российского оружия остается Индия. А индийцы с подозрением относятся к военным контактам Москвы с Исламабадом. Газета Hindustan Times пишет: “Россия разозлилась на Индию за то, что она обратилась к США и другим странам Запада за поставками военной техники. И в 2015 году заключила сделку на продажу четырех вертолетов Ми-35. Пакистан хотел бы закупить и истребители Су-35”.

Индия недовольна сближением между российскими и пакистанскими военными. Но сейчас проходят уже вторые их совместные учения. В этот раз острой реакции нет. А в прошлом году, когда маневры проводились в Пакистане, реакция была очень бурной. Во-первых, учения состоялись вскоре после того, как боевики с территории Пакистана ворвались в расположение индийской части и спящих солдат обезглавили. Во-вторых, тогда распространились сообщения, что учения проходят в той части Кашмира, которую Индия считает своей. Потом эти сообщения Россия опровергла.

Сейчас в Индии есть понимание, что Россия, Пакистан и Индия являются членами Шанхайской организации сотрудничества. Одно из направлений ее деятельности - борьба с терроризмом. Вполне могут пройти совместные антитеррористические учения, в которых будут участвовать индийские и пакистанские солдаты.



Искандер Исаев, политолог