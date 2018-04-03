Ситуация на мировом рынке зерна в этом году стала предметом пристального внимания мировых СМИ. Прежде всего, из-за того, что Россия, судя по оценкам экспертов, готовится собрать рекордный за всю свою историю урожай



Между тем поведение российского Министерства сельского хозяйства до недавнего времени вызывало удивление - оно никак не решалось признать, что страна вот-вот побьет все рекорды сбора зерновых. Западные СМИ по-своему объяснили недооценку Россией собственного урожая зерна.

Иными словами, российские власти на этой неделе одними из последних в мире сообщили, что страна может собрать рекордный урожай зерна в 2017 году. Западные эксперты сразу же объяснили такое поведение тем, что россияне хотели поддержать цены на этот продукт.

Надо заметить, что такое поведение отнюдь не относится только к России. Некоторые страны постоянно подозреваются в занижении данных о выпуске сырьевых товаров для стимуляции цен и помощи своим производителям, однако Россия обычно охотно акцентировала внимание на успехах в сельском хозяйстве.

При этом в 2017 году особенно любопытно то, что Минсельхоз России сообщил о возможности достижения крупнейшего урожая зерновых только 28 сентября, когда западные источники уже вовсю писали об этом. Тут нелишне заметить, что прежний рекорд - 127 миллионов тонн валового сбора зерновых - был зафиксирован еще во времена СССР в 1978 году. Это был рекорд за всю советскую историю.

И вот, российский Минсельхоз, таким образом, существенно улучшил собственный прогноз спустя три недели после выхода прогнозов западных агентств, которые предположили урожай на уровне 133 миллионов тонн.

Причем те же источники отмечают, уже четвертый год подряд в России (невиданный доселе результат) собирается большой урожай, что оказывает давление на цены на внутреннем российском рынке. Ранее для поддержания внутренних цен использовали крупные зерновые интервенции, однако в этом году Минсельхоз отказался от них.

Любопытно при этом, что российские чиновники, не имея других возможностей влиять на ситуацию на мировом зерновом рынке, как пишут западные специалисты, “пытались наивно вести линию на удержание мировых цен”, чтобы таким образом удержать “маржу российских фермеров”.

Также источники считают, что еще одной причиной позднего пересмотра прогноза является само устройство процесса получения данных об уборке урожая - они собираются с регионов, которые тоже ведут себя осторожно.

Потому что в России еще сохраняются остатки прежней системы, правда, в новой, рыночной интерпретации, но планы по сбору тех или иных культур для регионов сохраняются. От их выполнения зависят дотации, субвенции и в целом финансирование сельского хозяйства со стороны федерального центра. Поэтому если регионы не выполнят план, то это может вылиться для них в серьезных финансовых потерях.

Кроме того, Минсельхоз, запрашивая деньги из госбюджета на поддержку отрасли, не хочет просить денег с рекордным урожаем.

Так вот, по состоянию на 29 сентября в России уже собрано 124 миллиона тонн зерна в бункерном весе с 88 процентов общей площади посевов. Урожай в чистом весе обычно на 5-6 процентов ниже.

В то же время если анализировать мировой рынок, то в целом на планете производство пшеницы в этом году снизится примерно на 1,8-2 процента и составит около 738 - 744 миллиона тонн. Таким образом, получается, что объем пшеницы, производимой в России, составляет примерно одну десятую от мирового объема, который к тому же сокращается.

Это значит, что решающим фактором будет конкурентная среда, в которой российские трейдеры зерна будут действовать на мировой арене. Будут ли какие-то препятствия со стороны развитых стран, у которых у самих ожидаются рекордные урожаи, например, у Германии? Одним из самых крупных и непредсказуемых игроков рынка пшеницы является Китай: он в этом году произведет около 131 миллиона тонн пшеницы, и еще столько же у него находится в переходящих запасах.

И чтобы знать, не выплеснет ли он на рынок эти объемы, нужно попытаться представить, каким будет внутренний спрос на пшеницу в Китае. Пока он демонстрирует снижение примерно на два миллиона тонн в этом году, а это значит, что Китай будет предлагать больше на экспорт.

Кроме того, сейчас во всем мире растут мощности по хранению зерна, поэтому рекордный урожай при неблагоприятной динамике цены легко может быть аккумулирован. Рост запасов, в свою очередь, будет подрывать дальнейший рост рынка, приводить к обвалам цен. Второй решающий фактор - динамика курса рубля к мировым валютам: чтобы успешно наращивать экспорт зерна, нужен слабеющий рубль.

Это условие складывается благоприятно: с начала июня рубль ослабел к доллару США на 6,7 процента и продолжает падать, так как о переоцененности рубля говорит и дешевая нефть, и снижающаяся ставка российского Центробанка, и растущая ключевая ставка ФРС США.